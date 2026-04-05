Stay Fit: ફિટ રહેવું છે પણ જીમ જવાનો સમય નથી ? તો આ રહ્યો ફુલ બોડી હોમ વર્કઆઉટ પ્લાન, સોમથી શનિ શું-શું કરવું ચેક કરી લો
Stay Fit With Home Workout: ફિટ રહેવા માટે તમે પણ એક્સરસાઈઝ કરવાનું વિચારી રહ્યો છો પણ તમને ખબર નથી કે ઘરે વર્કઆઉટ કેવી રીતે કરી શકાય ? તો ચિંતામુક્ત થઈ જાવ, આજે તમને ફુલ બોડી વર્કઆઉટ પ્લાન વિશે જણાવીએ. આ વર્કઆઉટ પ્લાન તમને ઉપયોગી સાબિત થશે.
- સોમથી શનિ ફુલ બોડી વર્કઆઉટ પ્લાન.
- ઘરે રહીને વર્કઆઉટ કરી શકો છો બસ ખબર હોવી જોઈએ કયા દિવસે કઈ બોડી પાર્ટ પર ફોકસ કરવું
- સોમથી શનિ વર્કઆઉટ કરી રવિવારે બોડીને રિકવરી માટે રેસ્ટ જરૂરી
Trending Photos
Stay Fit With Home Workout: ફીટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે રોજ વર્કઆઉટ કરવું જરૂરી છે. વ્યાયામ કરવાથી જ ફિટનેસ જાળવી રાખવામાં મદદ મળે છે. જોકે એક્સરસાઇઝની વાત આવે એટલે લોકોના મનમાં એવો વિચાર આવે કે એક્સરસાઇઝ કરવા માટે જીમમાં જવું પડે અને જમવા જવાનો સમય નથી.. જો તમે ફિટ રહેવા માંગો છો અને જીમમાં જવાનો સમય નથી. તો તમે ઘરે પણ એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. બસ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સપ્તાહ દરમિયાન એક્સરસાઇઝ કેવી રીતે કરવાની હોય ? તો ચાલો તમને આ અંગે આજે જાણકારી આપીએ.
ફુલ બોડી હોમ વર્કઆઉટ
ફિટનેસ ગોલ અજીવ કરવા માટે નિયમિત એક્સરસાઇઝ જરૂરી છે. જો તમે ઘરે રહીને એક્સરસાઇઝ કરવા માંગો છો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે રોજ અલગ અલગ એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે. કોઈ એક એક્સરસાઇઝ રોજ કરવાથી બેનિફિટ થતો નથી. ફુલ બોડી વર્કઆઉટ જરૂરી હોય છે. આજે તમને સપ્તાહના છ દિવસ માટેનું વર્ક આઉટ શિડયુલ જણાવીએ. આ રૂટીન ફોલો કરીને તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. આ રૂટીન ફોલો કરવાથી ઓલ ઓવર ફિટનેસમાં સુધારો જોવા મળશે.
સોમથી શનિ હોમ વર્કઆઉટ પ્લાન
સોમવાર કાર્ડિયો
કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ શરીરમાં સ્ટેમિના વધારે છે, ઓક્સીજન પ્રવાહ સુધાર છે અને હાર્ટની સમસ્યા તેમજ ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ કરવાથી શરીરમાં ઓક્સિજનનો પ્રવાહ સુધરે છે અને મસલ્સ મજબૂત થાય છે. તેથી એક્સરસાઇઝની શરૂઆત સોમવારે કાર્ડિયો કરીને કરો. કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ 30 મિનિટ કરો.
મંગળવાર લોઅર બોડી એક્સરસાઇઝ
બીજા દિવસે એટલે કે મંગળવારે લોઅર બોડી પર ફોકસ કરો. લોઅર બોડી એટલે કે હેમસ્ટ્રીંગ, કાફ, ગ્લુટ્સ ની મજબૂતી માટેની એક્સરસાઇઝ. લોઅર બોડી માટે પણ 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરો. લોઅર બોડી એક્સરસાઇઝમાં હિપ થ્રસ્ટ બેડિંગ પોઝિશન એક્સરસાઇઝ ટ્રાય કરી શકો છો.
બુધવાર અપર બોડી એક્સરસાઇઝ
બુધવારે અપર બોડી પર ફોકસ કરો. અપર બોડીમાં હાથ અને છાતીના સ્નાયુને ફાયદો થાય તેવી એક્સરસાઇઝ કરો. આ એક્સરસાઇઝનો સમય પણ 30 મિનિટનો રાખો અને એક્સરસાઇઝ કરતી વખતે બ્રેક લો. અપર બોડી માટે બાયપેસ્પ, ટ્રાયસેપ્સ અને બેક એક્સરસાઇઝ કરો. અપર બોડીની એક્સરસાઇઝથી હાથ, બાવડા, ચેસ્ટ અને બેક મસલ્સ મજબૂત થાય છે.
ગુરૂવાર લોઅર બોડી અને ગ્લુટ્સ
ગુરુવારે ફરીથી લોઅર બોડી અને ગ્લુટ્સ પર ફોકસ કરો. મોટાભાગના લોકોને લોઅર બોડીમાં જ ફેટ વધતું હોય છે તેથી લોઅર બોડી માટેની એક્સરસાઇઝ જરૂરી હોય છે. લોઅર બોડી અને ગ્લુટ્સ માટે ગુરુવારે સ્કાટ્સ, લંજીસ, ગ્લુટ બ્રિજ, કાલ્ફ રેઝ સહિતની એક્સરસાઇઝ કરો.
શુક્રવારે યોગ અભ્યાસ
શુક્રવારે બોડીને રેસ્ટ આપો અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે યોગ અભ્યાસ કરો. યોગ માટે ડીપ બ્રિધીંગ એક્સરસાઇઝ પર ફોકસ કરો. શરીરની ક્ષમતા અનુસાર તમે અલગ અલગ યોગ અભ્યાસ પણ ટ્રાય કરી શકો છો. જો તમે સૂર્ય નમસ્કાર કરી શકો તો સૌથી બેસ્ટ શરૂઆતમાં સૂર્ય નમસ્કાર કરો અને ત્યાર પછી મેડીટેશન કરો.
શનિવારે અપર બોડી
સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે એટલે કે શનિવારે અપર બોડી વર્કઆઉટ કરો. અપર બોડીમાં શનિવારે પીઠ અને ખભાના સ્નાયુ પર વધારે ફોકસ કરો. તેના માટે વજન ઉઠાવવા ઉપરાંત પુષઅપ જેવી એક્સરસાઇઝનો અભ્યાસ કરો. અપર બોડી માટે શોલ્ડર પ્રેસ, ચેસ્ટ પ્રેસ કરી શકો છો.
સોમવાર થી શનિવાર આ પ્રમાણે વર્કઆઉટ કર્યા પછી રવિવારે શરીરને રેસ્ટ આપો. રેસ્ટ પણ ખૂબ જરૂરી છે. સ્નાયુને મજબૂત બનાવવા માટે અને રિકવરી માટે રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે. જો તમે બોડીને રેસ્ટ આપતા નથી તો સ્નાયુને નુકસાન થઈ શકે છે અને સાથે જ દુખાવો પણ વધી શકે છે. રોજ વર્કઆઉટ કરવું પણ યોગ્ય નથી તેથી શરીરને રવિવારે રેસ્ટ આપો જેથી રિકવરી બરાબર થાય અને સોમવારથી ફરીથી એક્સરસાઇઝ શરૂ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે