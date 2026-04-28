Prev
Next
હોમLifeStyleમોડી રાત સુધી જાગવું એ મોતને આમંત્રણ! આ 5 ગંભીર રોગોનો બની શકો છો ભોગ

Lifestyle News: મોડા સુધી જાગવાની તમારી આદત તમારા શરીરને અંદરથી નબળી બનાવી રહી છે. મોડા સુધી સૂવાના ખતરનાક પરિણામો વિશે જાણો, જે તમને અકાળે વૃદ્ધ અને બીમાર બનાવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:53 PM IST
મોડી રાત સુધી જાગવું એ મોતને આમંત્રણ! આ 5 ગંભીર રોગોનો બની શકો છો ભોગ

Lifestyle News: આજના ઝડપી જીવનમાં, લોકો રાત્રે 10 વાગ્યા પછી પણ પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં વ્યસ્ત રહે છે અને કલાકો સુધી કામ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મોડા સુધી સૂવાની આ આદત તમારા શરીરની અંદર ટાઈમ બોમ્બ જેવું કામ કરી રહી છે?

હાર્ટ એટેકનું જોખમ કેમ વધી રહ્યું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

રાત્રે 10 વાગ્યા પછી સૂવાથી શરીરની કુદરતી ઘડિયાળમાં ખલેલ પહોંચે છે, જે તમારા હૃદય પર સીધી અસર કરે છે. મોડા સુધી જાગવાથી અનિયંત્રિત બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે છે, જે સાયલન્ટ હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોક જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે.

શું માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી રહ્યું છે?

ઊંઘનો અભાવ મગજને સંપૂર્ણ આરામ મળતા અટકાવે છે, જે તણાવ અને ચિંતાનું લેવલ વધારે છે. સતત મોડા સુધી સૂવાથી યાદશક્તિમાં ઘટાડો થઈ શકે છે અને વ્યક્તિ ધીમે ધીમે ડિપ્રેશન જેવા ખતરનાક રોગોનો શિકાર બને છે.

શરીરના ચયાપચય પર કેવી અસર પડી રહી છે?

મોડે સુધી જાગવાથી શરીરમાં હોર્મોનલ સંતુલન ખલેલ પહોંચે છે, જેના કારણે પાચનતંત્ર સંપૂર્ણપણે સુસ્ત થઈ જાય છે. આનાથી ઝડપથી સ્થૂળતા વધે છે અને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે, જે શરીરને નબળું પાડે છે.

શું તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડી છે?

જે લોકો રાત્રે મોડે સુધી જાગે છે તેઓ ધીમે ધીમે ચેપ અને વાયરલ બીમારીઓ સામે લડવાની ક્ષમતા ગુમાવે છે. ઊંઘનો અભાવ શરીરને ચેપ અને વાયરલ બીમારીઓ સામે લડવાની ક્ષમતા ઓછી કરે છે, જેના કારણે વારંવાર બીમારીઓ થાય છે અને રિકવરી અવરોધાય છે.

સમયસર સૂવું કેમ આટલું મહત્વનું છે?

જો તમે બીમારીથી બચવા માંગતા હો, તો રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં સૂવાની આદત બનાવો જેથી શરીર પોતાને સુધારી શકે.

અસ્વીકરણ: આ માહિતી સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય ટિપ્સ પર આધારિત છે અને ઊંઘ સંબંધિત કોઈપણ ગંભીર સમસ્યા માટે, એક્સપર્ટ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી વધુ સારું છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news