Cleaning Hacks: સ્ટીલની ચાની ગરણીની બ્લોક થયેલી જાળી 1 મિનિટમાં સાફ થઈ જશે, ટ્રાય કરો ગરણી સાફ કરવાની આ રીત
Cleaning Hacks: ચાની ગરણીનો ઉપયોગ દિવસમાં 2, 3 વખત થતો હોય છે જેના કારણે તેની જાળીમાં ધીરેધીરે બ્લોકેજ થવા લાગે છે અને ગરણી કાળી દેખાવા લાગે છે. આજે તમને ચાની ગરણીની બ્લોક થયેલી જાળીને સાફ કરવાની સરળ રીત જણાવીએ. જેનાથી 1 મિનિટમાં ગરણી સાફ થઈ જશે.
Cleaning Hacks: ચાની ગરણીનો ઉપયોગ ઘરમાં વારંવાર થતો હોય છે. જેના કારણે તે ઝડપથી ખરાબ પણ થઈ જાય છે. ચાની ગરણી પ્લાસ્ટિકની હોય કે સ્ટીલની તેની જાળીમાં જ્યારે ચાની ભૂકી ફસાઈ જાય તો તેને સાફ કરવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. મેલના કારણે ગરણી કાળી દેખાવા લાગે છે અને તેના હોલ બંધ થઈ જાય છે. ચાની ગરણી બ્લોક થઈ ગઈ હોય તો ચા ગાળવામાં પણ તકલીફ થાય છે. નોર્મલ સ્ક્રબરની મદદથી તમે ચાની ગરણી સાફ કરો તો પણ બ્લોકેજ નીકળતું નથી. ઘણા લોકો તો આ પરેશાનીથી કંટાળીને નવી ગરણી લઈ લેતા હોય છે. પરંતુ તમે કેટલાક સરળ ઉપાયો અજમાવીને એક મિનિટમાં જ ચાની ગરણીમાં જામેલો બધો જ મેલ કાઢી શકો છો. જો તમને ચાની ગરણીની સફાઈ કરવાની યોગ્ય રીત વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ. આ રીતે ચાની ગરણી સાફ કરશો એટલે જાળીમાં જામેલો મેલ ફટાફટ નીકળી જશે.
ચાની ગરણી સાફ કરવાની 2 રીત
બેકિંગ સોડા અને વિનેગર
ચાની ગરણીમાં જો મેલ જામી ગયો હોય તો તેને સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા ગેસ ગેસ પર ત્રણ ગ્લાસ પાણી ગરમ કરો. પાણી ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં બે ચમચી વિનેગર, એક ચમચી બેકિંગ સોડા અને થોડું ડિશ વોશ લિક્વિડ ઉમેરો. હવે ઉકળતા પાણીમાં ચાની ગરણી મૂકી દો અને ગેસ બંધ કરી દો. ચાની ગરણીને ગરમ પાણીમાં થોડી મિનિટ રહેવા દો. એક થી બે મિનિટમાં જ તમે જોશો કે ગરમ પાણીમાં ચાનો મેલ નીકળવા લાગ્યો છે. જ્યારે તમને એવું લાગે કે ગરણીમાંથી બ્લોકેજ નીકળી ગયો છે ત્યારે ચાની ગરણી ગરમ પાણીમાંથી કાઢો અને સ્ટીલના સ્ક્રબર અથવા ટુથ બ્રશની મદદથી જાળીને સાફ કરો.
આ રીતે ગરણી સાફ કરશો એટલે બધો જ મેલ નીકળી જશે. ચાની પ્લાસ્ટિકની ગરણીને પણ આ રીતે સાફ કરી શકો છો પરંતુ તેને ઉકળતા પાણીમાં રાખવાનું ટાળવું, તેનાથી ગરણી ઓગળી જશે. થોડું ગરમ પાણી કરીને તેમાં પ્લાસ્ટિકની ગરણી પલાળી આ પ્રોસેસ ફોલો કરવી.
સ્ટીલની ગરણીને સાફ કરવાની રીત
ચાની સ્ટીલની ગરણી ને સાફ કરવાનો અસરકારક ઉપાય ગેસની ફ્લેમ પણ છે. તેમાં તમારે ગરણીને ઘસીને સાફ પણ નહીં કરવી પડે. એક કપડાની મદદથી સ્ટીલની ગરણીને પકડો અને પછી તેના જાળીવાળા ભાગને ગેસની ફ્લેમ પર ધીરે ધીરે ગરમ કરો..ચાની ગરણી ની જાળીમાં ફસાયેલી ચાની ભૂકી ધીરે ધીરે બળી જશે. ત્યાર પછી ગરણીને ઠંડી થવા દો. ગરણી ઠંડી થઈ જાય એટલે સ્ક્રબર ની મદદથી તેને સાફ કરી લો. ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરશો એટલે ચાની ગરણીમાં ફસાયેલી ગંદકી બળીને નીકળી જશે અને ગરણીની જાળીના બ્લોકેજ ખુલી જશે.
