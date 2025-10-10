Prev
Next

Stomach Cancer: આવું થાય તો જરાય અવગણતા નહીં...જાણો પેટના કેન્સરના કારણો અને 9 સામાન્ય લક્ષણો

Stomach Cancer Causes And Symptoms In Hindi: પેટનું કેન્સર મનુષ્યમાં થનારું 14મું સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે. વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ પેટમાં કેન્સર થવાના 3 પ્રમુખ કારણ છે તથા કેન્સર થાય તો શરીરમાં 9 ખાસ પ્રકારના લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 10, 2025, 03:31 PM IST

Trending Photos

Stomach Cancer: આવું થાય તો જરાય અવગણતા નહીં...જાણો પેટના કેન્સરના કારણો અને 9 સામાન્ય લક્ષણો

કેન્સરના અન્ય પ્રકારોની જેમ પેટનું કેન્સર પણ ખુબ ગંભીર રોગ છે. આ કેન્સરનો 14મો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે. જ્યારે પેટમાં સ્વસ્થ કોશિકાઓ બદલાય છે અને નિયંત્રણ બહાર થવા લાગે છે ત્યારે આવું થાય છે. આ કોશિકાઓ સમયની સાથે ધીરે ધીરે ખરાબ થવા લાગે છે. તે તમારા પેટના કોઈ પણ ભાગમાં શરૂ થઈ શકે છે અને તમારા શરીરના અન્ય ભાગોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે. જેમાં તમારા લીવર, ફેફસા અને હાડકાં સામેલ છે. 

તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે અમેરિકામાં દર વર્ષે લગભગ 28000 લોકોને તે થાય છે. આ સાથે જ તેના નિદાનવાળા લગભગ 60 ટકા લોકો 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોય છે. પુરુષોમાં મહિલાઓની સરખામણીએ તે વધુ થવાની સંભાવના છે. 1930ના દાયકા સુધી તે અમેરિકામાં કેન્સરથી થનારા મોતોનું મુખ્ય કારણ હતું. પરંતુ હવે આ કેન્સરનું 14મું સૌથી સામાન્ય પ્રકાર બન્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ પેટના કેન્સરના કેટલાક લક્ષણ અને સંકેતોને ઓળખીને આપણે આ ગંભીર સમસ્યા સામે સરળતાથી લડી શકીએ છીએ. તે પહેલા આપણે તેના લક્ષણો અને સંકેતોની વાત કરીએ. પેટના કેન્સરના કારણો જાણો. 

પેટના કેન્સરના કારણો

1. હેલીકોપ્ટર પાયલોરી
આ એક પ્રકારના બેક્ટેરિયા છે જે તમારા પેટમાં અલ્સર અને સોજાનું કારણ બને છે. તે ગેસ્ટ્રિક કેન્સરના મુખ્ય કારણોમાંથી એક છે. તેના વિવિધ સ્ટ્રેન છે, જેમાંથી કેટલાકમાં કેન્સરનું જોખમ વધુ હોય છે. તમારા શરીરમાં આ બેક્ટેરિયા છે કે નહીં તે જાણવા માટે તમારા ડોક્ટર તેનો ટેસ્ટ કરી શકે છે. 

2. ચિકિત્સાનો ઈતિહાસ
જો તમારા પરિવારમાં કોઈને પણ પેટનું કેન્સર થયું હોય કે તમારા પેટની સર્જરી થઈ હોય તો તમને પેટનું કેન્સર થવાની શક્યતા રહે છે. કેટલીક તબીબી સ્થિતિઓમાં પણ સંભાવના રહે છે. જેમ કે પર્નિશિયસ એનીમિયા, જ્યારે તમારા શરીરમાં રેડ સેલ ખુબ ઓછા હોય કારણ કે ત્યારે તમને વિટામીન બી 12ની વધુ જરૂર હોય છે. ફેમિલી એડિનોમેટ્સ પોલીપોસિસ (જ્યારે તમારા પેટ અને કોલન જેવા વિસ્તારોમાં પોલીપ્સ હોય છે), અને એક્લોરહાઈડ્રિયા (જ્યારે તમારા પાચન દ્રવ્યમાં પૂરતું એસિડ ન હોય.)

3. ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ
રોજ તમે જે કઈ કરો છો તે તમારા પેટના કેન્સર થવાની સંભાવનાને પ્રભાવિત કરી શકે છે. અનેક સ્મોક્ડ ખાદ્ય પદાર્થો, નમકીન માછલી અને માંસ, વધુ મસાલેદાર શાકભાજીનું સેવન કરવાથી પેટના કેન્સરનું જોખમ વધે છે. આ સાથે જ ફળ અને શાકભાજી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ન ખાવા એ પણ તેનું મુખ્ય કારણ છે. જો તમે ધુમ્રપાન કરતા હોવ, ખુબ દારૂ પીતા હોવ કે પછી ખુબ વજન હોય તો પણ તમને આ કેન્સર થવાની શક્યતા વધુ હોઈ શકે છે. 

પેટના કેન્સરના લક્ષણો

1. થાક લાગવો

2. થોડું પણ ખાધા બાદ પેટ ફૂલી જવું કે ભરેલું મહેસૂસ થવું. 

3. દર્દનાક હાર્ટબર્ન અને અપચો

4. જીવ ડહોળાવવો અને ઉલ્ટી થવી

5. પેટનો દુખાવો

6. ઝાડા કે કબજિયાતની સમસ્યા

7. કોઈ પણ કારણવગર વજન ઘટવું

8. ભૂખ ન લાગવી

9. મળમાં લોહી આવવું કે કાળો મળ

ખાસ નોંધ: અનેકવાર એવું પણ  બની શકે કે તમને કોઈ લક્ષણ જોવા ન મળે, કારણ કે ક્યારેક એવું પણ બને કે તમારા શરીરના અન્ય ભાગોમાં  ફેલાઈ જાય ત્યાં સુધી તે દેખાતા પણ ન હોય)

(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી મીડિયા રિપોર્ટ અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે.  સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
stomach cancerEarly Signcancer symptomsHealthcareHealth news

Trending news