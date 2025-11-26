Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Storage Hacks: દાળ-કઠોળમાં વર્ષો સુધી નહીં પડે ધનેડા, ડબ્બામાં આ સફેદ વસ્તુ મુકી દેજો

Storage Hacks: ઘણીવાર કઠોળ અને દાળમાં જીવાત અને ધનેડા થઈ જતા હોય છે. જેને સાફ કરવા મુસીબતનું કામ લાગે છે. આવું થાય ત્યારે મહેનત વિના ધનેડાને દુર કેવી રીતે કરવા આજે તમને જણાવીએ. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:18 PM IST

Storage Hacks: રસોડામાં દાળ, કઠોળ સહિતની વસ્તુઓને સાચવીને રાખવામાં આવે તો પણ ઘણીવાર તે ખરાબ થઈ જાય છે. સૌથી વધારે તો દાળ અને કઠોળ ધનેડાના કારણે ખરાબ થતા હોય છે. એરટાઈટ કન્ટેનરમાં રાખેલા હોવા છતાં દાળ, કઠોળમાં જો ભેજ લાગી જાય તો તેમાં ધનેડા સહિતની જીવાત થઈ જાય છે. એકવાર દાળમાં ધનેડા થઈ જાય તો તે ખરાબ થઈ જાય છે અને તેને સાફ કરવામાં પણ કલાકોનો સમય લાગે છે. 

આવું ન થાય તે માટે દાળ સ્ટોર કરતી વખતે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. આજે તમને એવી ટીપ્સ જણાવીએ જેની મદદથી દાળ અને કઠોળ ખરાબ થતા બચી જશે. અને સાથે જ જો તેમાં ધનેડા પડ્યા હશે તો તેને તમે સરળતાથી સાફ પણ કરી શકશો. 

જો દાળ કે કઠોળ ના કન્ટેનરમાં ધનેડા ચઢી ગયા હોય તો સૌથી પહેલા તો કન્ટેનરને તડકામાં રાખી દો. કન્ટેનરનું ઢાંકણું ખોલીને દાળ અને કઠોળને તડકામાં ગરમ કરો. થોડીવાર પછી દાળ અને કઠોળને થાળીમાં કાઢી લો અને કન્ટેનરને તડકામાં જ રહેવા દો.

કન્ટેનર સાફ કરવા માટે મીઠાના પાણીનો ઉપયોગ કરવો. પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને તેનાથી કન્ટેનર સાફ કરવું જેથી બીજી વખત તેમાં ધનેડા ન થાય. પાણીથી સાફ કર્યા પછી પણ કન્ટેનર ને તડકામાં સુકવી સારી રીતે કોરું કરી લેવું. સારી રીતે સાફ કરેલા કન્ટેનરમાં સાફ કરેલી દાળ અને કઠોળ સ્ટોર કરવા. દાળ અને કઠોળમાં તમે જો લસણની કળી મૂકી દેશો તો તેમાં ક્યારેય કીડા નહીં પડે. જો તમે લસણ ખાતા ન હોય તો દાળના ડબ્બામાં તમાલપત્ર મૂકી શકો છો.

આ સિવાય જો તમે દાળને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવા માંગો છો તો એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરીને દાળને ફ્રિજમાં રાખો. ફ્રિજમાં રાખશો તો દાળ લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે અને તેમાં ધનેડા સહિતની જીવાત પણ નહીં થાય. 

લસણ સિવાય દાળમાંથી કીડા દૂર કરવા માટે હિંગનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એક કપડામાં હિંગ બાંધીને દાળમાં રાખી દેવી. હિંગ રાખવાથી પણ દાળ અને કઠોળમાં ધનેડા પડતા નથી. આ સિવાય દાળને સ્ટોર કરવા માટે પ્લાસ્ટિકને બદલે કાચના કન્ટેનરનો ઉપયોગ કરો. કાચના કન્ટેનરમાં રાખવાથી દાળ અને કઠોળમાં ભેજ નહીં લાગે અને તે લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

