Storage Tips: ઉનાળામાં ગોળને આ રીતે પેક કરીને રાખશો તો ગોળ ઓગળશે નહીં અને તેના પર ફુગ પણ નહીં થાય
Jaggery Storage Tips: માણસ પણ પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ જાય તેવી ગરમીમાં રસોડામાં રહેલો ગોળ ઓગળી જતો હોય છે. ગોળ ઓગળે એટલે તેની ઉપર ફુગ પણ થવા લાગે છે. ગોળ ગરમીમાં ખરાબ ન થાય તે માટે ઉનાળામાં શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
- ગોળ ઉપર પાણી થઈ જાય છે અને તેમાં ફૂગ થવા લાગે છે.
- ઉનાળામાં ગોળ ન ઓગળે તે માટે શું કરવું ?
- ઉનાળામાં ગોળ સ્ટોર કરવાની રીત વિશે જાણી લો
Jaggery Storage Tips: ગોળનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થતો હોય છે તેથી ગૃહિણીઓ માર્કેટમાંથી ગોળ લાવી ડબ્બામાં પેક કરીને રાખતી હોય છે. શિયાળા અને ચોમાસા દરમિયાન તો ગોળમાં કોઈ તકલીફ થતી નથી પરંતુ ઉનાળો આવે એટલે ગોળ ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. ડબ્બામાં પેક કરીને રાખેલો ગોળ ધીરે ધીરે ઓગળવા લાગે છે અને કાળો પડી જાય છે. ઘણી વખત ગોળ ઉપર પાણી થઈ જાય છે અને તેમાં ફૂગ થવા લાગે છે. ઘણા ઘરમાં ગોળનો વપરાશ વધારે હોવાથી ગોળનો મોટો ડબ્બો લેવામાં આવતો હોય છે. જો ડબ્બામાં રાખેલો ગોળ ઓગળવા લાગે તો તેને લાંબા સમય સુધી સાચવવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
ઉનાળામાં ગરમી વધે તો પણ ગોળ ઓગળે નહીં અને તેમાં ફંગસ ન થાય તે માટે ગોળને સ્ટોર કરવાની રીત બદલવી જોઈએ. ઉનાળામાં ગોળને કેવી રીતે પેક કરીને રાખવાથી ગોળ ઓગળે નહીં ચાલો તમને જણાવીએ.
ઉનાળામાં ગોળ સ્ટોર કરવાની રીત
1. જો તમે ગોળના એક કે બે કિલોના મોટા ટુકડા લાવો છો તો તેને સ્ટીલના ડબ્બામાં એમ જ ભરી દેવાને બદલે કાગળમાં પેક કરીને રાખો. ગોળ ઉપર બે ત્રણ કાગળને બાંધીને રાખવાથી ગોળ સુધી વાતાવરણની અસર પહોંચશે નહીં અને ગોળ સુકાયેલો અને ફ્રેશ રહેશે.
2. ઉનાળામાં ગોળને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં ગરમી ઓછી લાગતી હોય. રસોડાની ઠંડી જગ્યા હોય ત્યાં ગોળ રાખવો જોઈએ. ગેસની નજીક કે પછી તડકો આવતો હોય તેવી જગ્યાએ ગોળ રાખવાનું ટાળો. ગરમીના કારણે ગોળ ઝડપથી ઓગળવા લાગે છે.
3. ગોળને પેક કરવા માટે ઝીપ લોગ બેગનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. માર્કેટમાંથી ગોળ લાવો એટલે તેના ટુકડા કરીને ઝીપ લોક બેગમાં ભરી દો. ગોળને બેગમાં પેક કર્યા પછી એર ટાઈટ ડબ્બામાં રાખી દો તેનાથી ગોળ લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય.
4. જો તમે માર્કેટમાંથી એવો ગોળ ખરીદતા હોય જે પહેલાથી જ થોડો ઢીલો હોય તો તેને ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો. સોફ્ટ ગોળ હોય તે ઝડપથી ઓગળી જતો હોય છે. તેથી તેને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રિજમાં રાખી દો. ફ્રીજમાં રાખવાથી મહિનાઓ સુધી ગોળ ખરાબ નહીં થાય અને તેમાં ફૂગ પણ નહીં લાગે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
