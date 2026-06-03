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Magic Scrub: હોઠ કાળામાંથી ગુલાબી થઈ જશે, સપ્તાહમાં 3 વખત લગાડો આ મેજીક સ્ક્રબ

Magic Scrub For Lips: રોજ લિપસ્ટિક કરવાના કારણે હોઠ કાળા પડી ગયા હોય કે પછી હોઠ પર ડેડ સ્કિન થઈ જવાથી હોઠ કઠોર અને કાળા દેખાતા હોય, હોઠને સોફ્ટ અને પિંક કરવા માટે તમે આ ઘરેલુ સ્ક્રબનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ સ્ક્રબ ફક્ત 3 વસ્તુની મદદથી બની જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:07 PM IST
Magic Scrub: હોઠ કાળામાંથી ગુલાબી થઈ જશે, સપ્તાહમાં 3 વખત લગાડો આ મેજીક સ્ક્રબ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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