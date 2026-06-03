/Magic Scrub: હોઠ કાળામાંથી ગુલાબી થઈ જશે, સપ્તાહમાં 3 વખત લગાડો આ મેજીક સ્ક્રબ

Magic Scrub For Lips: ડેડ સ્કિનના કારણે જે રીતે ચહેરો ડલ, બેજાન થઈ જાય અને કાળો દેખાવા લાગે છે તે રીતે આપણા હોઠની સ્કીન પર પણ ડેડ સ્કીન વધતી હોય છે અને તેના કારણે હોઠ પણ કાળા પડી જાય છે. તમે પણ અનુભવ્યું હશે કે હોઠની ઉપરની ત્વચા થોડી કડક દેખાતી હોય તેના પર હાથ લગાવો તો એક આખું લેયર ઉખડી જાય. હોઠ પરથી ઉખડતી ડેડ સ્કિનને સ્ક્રબની મદદથી દૂર કરવી જરૂરી છે. જે રીતે ચહેરા પર સ્ક્રબ કરવામાં આવે તેવી જ રીતે કેટલીક ખાસ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને હોઠ પર પણ સ્ક્રબ કરવું જેથી હોઠ પરની ડેડ સ્કિન નીકળી જાય છે અને કાળા દેખાતા હોઠ નેચરલી પિંક લાગે છે.
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આજે તમને એક હોમમેડ લિપ સ્ક્રબ વિશે જણાવીએ. આ સ્ક્રબ ઘરે બનાવી અને તેનાથી હોઠ સાફ કરવા. આમ કરવાથી હોઠ નેચરલી પિંક દેખાશે અને કાળી ડેડ સ્કીન નીકળી જશે, જેના કારણે હોઠ મુલાયમ અને હાઇડ્રેટેડ દેખાશે. આ ઉપાય એવી યુવતીઓએ ખાસ અપનાવવો જે રોજ લિપસ્ટિક કરતી હોય. લિપસ્ટિકના કારણે કાળા પડેલા હોઠ પણ આ સ્ક્રબની મદદથી પિંક થઈ જશે.
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હોમમેડ લિપ સ્ક્રબ
કાળા હોઠને ગુલાબી કરવા માટે અને ડેડ સ્કિનને દુર કરવા માટે જો તમે ઘરે લિપ સ્ક્રબ કરવા બનાવવા માંગો છો તો તેના માટે તમને ખાંડ, મધ અને નાળિયેરના તેલની જરૂર પડશે. આ ત્રણેય વસ્તુને થોડી થોડી માત્રામાં એક વાટકીમાં મિક્સ કરો અને પછી આંગળીની મદદથી તેને હોઠ પર લગાવી એકથી બે મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. ત્યાર પછી એક મિનિટ સુધી આ મિશ્રણને હોઠ પર લગાવી રાખો અને છેલ્લે હૂંફાળા પાણીથી હોઠ સાફ કરો.
સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત આ વસ્તુઓ હોઠ પર લગાવીને મસાજ કરશો એટલે હોઠ ઉપર ડેડ સ્કિન એકત્ર નહીં થાય અને ધીરે ધીરે હોઠનો રંગ પણ વધારે ગુલાબી દેખાવા લાગશે. મધ અને નાળિયેરનું મિશ્રણ રોજ લગાડવાથી હોઠની સ્કીન હાઇડ્રેટ રહે છે અને ફાટતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)