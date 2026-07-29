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Sugar Effects on Skin: ગળ્યું ખાવાથી છીનવાઈ જાય સ્કિનની સુંદરતા, ચહેરા પર નાની ઉંમરમાં પડી જાય કરચલીઓ

Sugar Side Effects on Skin: જો તમારી સ્કિન 25-30 વર્ષની ઉંમરે 40-50 જેવી દેખાય છે તો તેનું કારણ વધારે પડતું ગળ્યું ખાવાની ટેવ હોય શકે છે. કારણ કે ગળ્યું ખાવાથી સ્કિન ઝડપથી ડેમેજ થાય છે, પ્રીમેચ્યોર એજિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:43 AM IST
Sugar Effects on Skin: ગળ્યું ખાવાથી છીનવાઈ જાય સ્કિનની સુંદરતા, ચહેરા પર નાની ઉંમરમાં પડી જાય કરચલીઓ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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