/Sugar Effects on Skin: ગળ્યું ખાવાથી છીનવાઈ જાય સ્કિનની સુંદરતા, ચહેરા પર નાની ઉંમરમાં પડી જાય કરચલીઓ

Sugar Side Effects on Skin: સ્કિન ટાઈટ, સુંદર અને ગ્લોઈંગ દેખાતી રહે તેનો આધાર ડાયટ પર પણ હોય છે. જે લોકો ખાંડ વધારે ખાતા હોય તો તેમના ચહેરાનો ગ્લો ઓછો થઈ જાય છે અને નાની ઉંમરમાં એજિંગની અસરો દેખાવા લાગે છે. જો તમે રોજ વધારે ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાવ છો તો તે સ્કિન માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. રોજ સવારે ચા-કોફી સાથે શરીરમાં ખાંડ જાય છે જેની અસર ચહેરા પર પણ દેખાવા લાગે છે.
ગળ્યું વધારે ખાતા હોય તેના લક્ષણો
- ગાલ અને માથા પર કરચલીઓ પડે.
- દાઢી અને જોલાઈનની સ્કિન ઢીલી પડવા લાગે.
- ચહેરા પર રેડનેસ અને એકને થઈ જાય.
- સ્કિન પર પોર્સ મોટા થવા લાગે.
ખાંડ ખાવાથી થતી આડઅસર
સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા શું કરવું ?
સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા માટે ગળ્યું ખાવાનું પ્રમાણ ઓછું કરો. ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા થાય તો નેચરલ સ્વીટરનનું સેવન કરો. વધારે પાણી પીવું અને હેલ્ધી ડાયટ ફોલો કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)