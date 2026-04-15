Skin Care For Summer: ઉનાળામાં સવારે આ રીતે સ્કિન કેર કરી લેશો તો ગરમીમાં પણ સ્કિન ફ્રેશ અને ગ્લોઈંગ દેખાશે
Morning Skin Care Routine for Summer: સ્કિન કેર માટે સવારનો સમય સૌથી બેસ્ટ હોય છે. તમારી સ્કિન આખો દિવસ કેવી દેખાશે તેનો આધાર મોર્નિંગ સ્કિન કેર પર હોય છે. તો ચાલો તમને ઉનાળા માટેનું સિંપલ મોર્નિંગ સ્કિન કેર રુટીન જણાવી દઈએ, જેને ફોલો કરશો તો તમે આખો દિવસ ફ્રેશ દેખાશો.
Trending Photos
Morning Skin Care Routine for Summer: ઉનાળામાં ગરમી અને તડકાના કારણે લૂ લાગવી, હીટ સ્ટ્રોક જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ જ થાય તેવું જરૂરી નથી. ઉનાળામાં જો ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ત્વચાને કાયમી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તડકો અને ગરમ હવા ત્વચાને ડેમેજ કરી શકે છે. એટલા માટે જ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે ઉનાળામાં સવારે પ્રોપર સ્કીન કેર રૂટીન ફોલો કરવું જોઈએ. ઉનાળામાં તમારી સ્કિન કેવી દેખાશે તેનો આધાર સવારે તમે સ્કિનની માવજત કેવી રીતે કરો છો તેના પર હોય છે.
ઉનાળા દરમિયાન જો સવારે પ્રોપર સ્કિન કેર રૂટિન ફોલો કરી લેવામાં આવે તો આખો દિવસ ચહેરો ગ્લો કરતો રહે છે અને ગરમીમાં પણ સ્કિન ડેમેજ થતી નથી. જોકે મોટાભાગના લોકોને એ વાતની ખબર હોતી નથી કે ગરમીના દિવસોમાં સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ. જો તમને પણ ખબર ન હોય કે ઉનાળાના દિવસોમાં સ્કિન કેર રૂટીન કેવું હોવું જોઈએ તો ચાલો તમને જણાવીએ.
સમર સ્કિન કેર રૂટીન
ગરમીના દિવસોમાં મોર્નિંગ સ્કિન કેર રૂટિનને સિમ્પલ રાખવું જરૂરી છે. આજે તમને સ્કિન કેર રૂટિનના બેઝિક સ્ટેપ જણાવી દઈએ જેને ફોલો કરીને તમે કાળઝાળ ગરમીમાં પણ ત્વચાની સુંદરતા જાળવી શકશો.
સૌથી પહેલા ચહેરો ક્લીન કરો
સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ચહેરાને સારી રીતે ક્લીન કરવો જરૂરી છે. ક્લીનઝિંગ મિલ્ક કે માઈન્ડ ક્લિઝર દ્વારા સવારે ચહેરો સાફ કરવો જોઈએ. સવારે ડાયરેક્ટ સ્કિન પર ફેસ વોશ કે સાબુ અપ્લાય ન કરો. તમે તમારી સ્કિન ટાઈપ અનુસાર ક્લીનિઝિંગ મિલ્ક કે માઈલ્ડ ક્લીનર પસંદ કરી શકો છો.
સ્કીન ટોનિંગ
ચહેરાની ત્વચા ક્લીન કર્યા પછી ટોનિંગ મહત્વનું હોય છે.. ક્લીનઝર વડે ચહેરો સાફ કર્યા પછી આલ્કોહોલ ફ્રી ટોનરનો ઉપયોગ કરો અને ચહેરા પર લગાવો. જો તમે ટોનરનો ઉપયોગ ન કરવા માંગતા હોય તો તમે ગુલાબજળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ગુલાબ જળની સ્પ્રે બોટલમાં ભરો અને પછી ચહેરા પર સારી રીતે છાંટો.
સીરમ લગાડો
ટોનર પછી સીરમ લગાડવાનું હોય છે. ઉનાળામાં સ્કિન પર લગાડવા માટે ઓઇલ ફ્રી સીરમનો ઉપયોગ કરો.. સીરમ લગાડવાથી ત્વચા પર નિખાર આવે છે. માર્કેટમાં અલગ અલગ પ્રકારના સીરમ મળે છે તમે તમારી સ્કિનની જરૂરિયાત અને સ્કિન ટાઈપ અનુસાર સીરમ પસંદ કરી શકો છો.
મોઈશ્ચુરાઇઝર
સીરમ અપ્લાય કર્યાની થોડી મિનિટ પછી મોઈશ્ચુરાઇઝર અપ્લાય કરો.. મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે મોઈશ્ચુરાઇઝર લગાડવાની જરૂર શિયાળામાં જ પડે છે. પરંતુ તેવું નથી ઉનાળામાં પણ સ્કિનને મોશ્ચરની જરૂર હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં લગાડવા માટે ક્રીમ બેઝ કે જેલ બેઝ મોઈશ્ચરાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો.
સનસ્ક્રીનને બનાવો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ
મોર્નિંગ સ્કીન કે રૂટીનનું સૌથી મહત્વનું સ્ટેપ છે સનસ્ક્રીન. ઉનાળા દરમિયાન સનસ્ક્રીનને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બનાવી લો. ઘરમાંથી બહાર ન નીકળવાનું હોય તો પણ સનસ્ક્રીન લગાડવું જરૂરી છે. જો તમે તડકામાં નીકળવાના હોય તો 10 થી 15 મિનિટ પહેલા સનસ્ક્રીન લગાડી લેવું. ઘરેથી બહાર નીકળો ત્યારે પણ પર્સમાં સનસ્ક્રીન રાખો. જો તમારે તડકામાં રહેવાનું થાય તો દર 3 થી 4 કલાકે ચહેરા પર સનસ્ક્રીન લગાડી લેવું જેથી તડકાના કારણે ત્વચા ડેમેજ ન થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે