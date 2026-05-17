/Hair Care: ગરમીમાં વાળ અને સ્કેલ્પ માટે બેસ્ટ છે મહેંદીનું આ હેર માસ્ક, અઠવાડીયામાં એકવાર લગાડો અને વાળને સુંદર બનાવો

Summer Hair Care Tips: ગરમીથી વાળ ડેમેજ ન થાય અને માથાને ઠંડક પણ મળે તેવા હેર માસ્ક વિશે આજે તમને જણાવીએ. અઠવાડીયામાં એકવાર આ હેર માસ્ક વાળમાં લગાડી લેવાથી ગરમીમાં વાળ ડેમેજ થવાનું જોખમ નહીં રહે.
Summer Hair Care Tips: ઉનાળામાં વાળનું ધ્યાન વધારે રાખવું પડે છે. તડકો, ધૂળ અને સતત થતા પરસેવાના કારણે વાળ ઝડપથી ખરાબ અને ડ્રાય થઈ જાય છે. ઉનાળામાં વાળની ડ્રાઇનેસ વધી જતા યુવતીઓ પાર્લરમાં જઈને હેર ટ્રીટમેન્ટ કરાવી લેતી હોય છે. પરંતુ દરેક માટે હેર ટ્રીટમેન્ટ કરાવી શક્ય હોતી નથી. જે લોકો હેર ટ્રીટમેન્ટ વિના વાળને સુંદર બનાવવા માંગતા હોય તેઓ મહેંદીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મહેંદી એવી વસ્તુ છે જે ઉનાળામાં વાળ માટે વરદાન સાબિત થાય છે.
હેર અને સ્કીન એક્સપર્ટ શેહનાઝ હુસેનના જણાવ્યા અનુસાર મહેંદી વાળ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ કન્ડિશનર છે. મહેંદીના ગુણ વાળને રીપેર કરે છે અને સુંદર બનાવે છે. ઉનાળામાં મહેંદીનો ઉપયોગ વાળમાં કરવાથી સ્કેલ્પ પર રીપેર થાય છે.
ઉનાળા દરમિયાન વાળમાં મહેંદી લગાડવાથી વાળ મજબૂત અને ઘાટા થાય છે. મહેંદી સ્કેલ્પ માટે નેચરલ ક્લીંઝરની જેમ કામ કરે છે તેનાથી સ્કેલ્પ સાફ થાય છે અને વાળ ચમકદાર દેખાય છે. વાળમાં મહેંદી લગાડવાના આ ફાયદા ત્યારે થશે જ્યારે તમે સારી ગુણવત્તાનો મહેંદી પાવડર પસંદ કરશો. કેમિકલવાળા કે રંગવાળા મહેંદી પાવડરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું.
વાળ માટે મહેંદીનું હેર માસ્ક બનાવવાની રીત
ગરમીની સિઝનમાં તમારા વાળ ડ્રાય અને બેજાન થઈ ગયા હોય તો તેના માટે મહેંદીનું આ હેર માસ અઠવાડિયામાં એક વખત લગાડો. હેર માસ્ક બનાવવા માટે એક બાઉલમાં વાળની લંબાઈ અનુસાર મહેંદી પાવડર લેવો. જો વાળ ટૂંકા હોય તો એક બે ચમચી મહેંદી પાવડરથી પણ કામ થઈ જશે અને વાળ લાંબા હોય તો વધારે મહેંદી પાવડર લેવો. મહેંદી પાવડરમાં એક ઈંડુ અથવા તો દહીં મિક્સ કરો. સાથે જ લીંબુનો રસ, કોફી પાવડર એક-એક ચમચી ઉમેરો. આ સામગ્રી ઉમેર્યા પછી ઘટ્ટ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. હવે આ પેસ્ટને એક રાત ઢાંકી રાખો. બીજા દિવસે સવારે તૈયાર કરેલી પેસ્ટમાં બે ચમચી નાળિયેર તેલ અથવા બદામનું તેલ મિક્સ કરો. જો મિશ્રણ વધારે ઘટ્ટ થઈ ગયું હોય તો થોડું દહીં ઉમેરી તેને પાતળું કરી લો. હવે આ પેસ્ટને વાળની લંબાઈમાં અને સ્કેલ્પમાં સારી રીતે લગાવો.
મહેંદીની પેસ્ટ વાળમાં લગાવી 2 કલાક રહેવા દો. મહેંદીની પેસ્ટ ડ્રાય ન થઈ જાય તે માટે માથા પર શાવર કેપ પહેરી લેવી. બે કલાક પછી સાદા પાણીથી વાળ સાફ કરી લો. મહેંદીનું હેર માસ્ક લગાવ્યું હોય તે દિવસે શેમ્પુ કરવાનું ટાળવું અને બીજા દિવસે શેમ્પુ કરવું. આ રીતે તૈયાર કરેલું હેર માસ્ક અઠવાડિયામાં એક વખત લગાડવાથી વાળની ડ્રાઇનેસ દૂર થશે, સ્કેલ્પને ઠંડક મળશે, ખોડા જેવી સમસ્યાથી રાહત મળશે અને સફેદ વાળ પણ કાળા થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)