Prev
Next
હોમLifeStyleStorage Hacks: ગરમીમાં પણ ટમેટા સડશે નહીં, ફ્રીજમાં આ રીતે મુકજો ટમેટા, 15 દિવસ એકદમ ફ્રેશ રહેશે

Storage Hacks: ગરમીમાં પણ ટમેટા સડશે નહીં, ફ્રીજમાં આ રીતે મુકજો ટમેટા, 15 દિવસ એકદમ ફ્રેશ રહેશે

Storage Hacks: ગરમીના કારણે ટમેટા ઝડપથી ગળી જતા હોય તો એકવાર આ રીત ટ્રાય કરી જુઓ. આ રીતે ફ્રીજમાં ટમેટા મુકશો તો ટમેટા દિવસો સુધી ફ્રેશ રહેશે. ટમેટા ખરાબ નહીં થાય. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 03, 2026, 03:45 PM IST
  • ઉનાળામાં ટમેટાને ફ્રેશ રાખવા શું કરવું ?
  • ઉનાળામાં ટમેટાને તાજા રાખવાની રીત જાણો
  • ઉનાળામાં આ રીતે ટમેટા સ્ટોર કરશો તો દિવસો સુધી ટમેટા ખરાબ નહીં થાય. 

Trending Photos

Storage Hacks: ગરમીમાં પણ ટમેટા સડશે નહીં, ફ્રીજમાં આ રીતે મુકજો ટમેટા, 15 દિવસ એકદમ ફ્રેશ રહેશે

Storage Hacks: અમુક શાકભાજી એવા હોય છે જેના વિના રોજની રસોઈ બનાવી શક્ય જ નથી. એટલે એવું નથી કે તેના વિના રસોઈ ન બને પણ આ વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવે તો રસોઈનો સ્વાદ વધી જાય છે. તમે સમજી જ ગયા હશો કે અહીં વાત ટમેટાની થઈ રહી છે. ટમેટા એવું શાક છે જેના વિના કામ ચલાવું મુશ્કેલ લાગે છે. સલાડ, દાળ, શાક, ચટણી કોઈપણ વસ્તુ બનાવવી હોય તો તેમાં ટમેટાની જરૂર પડે છે. વાનગીમાં ટમેટા ઉમેરી દેવાથી તેનો સ્વાદ વધી જાય છે. ટમેટું દરેક વાનગીઓ વપરાતું હોય છે તેથી મહિલાઓ એક સાથે માર્કેટમાંથી એક-બે કિલો ટમેટા ખરીદી લેતી હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

એક સાથે વધારે ટમેટા લેવાથી ફાયદો તો થાય છે પણ ઉનાળામાં ટમેટાને દિવસો સુધી સારા રાખવા સમસ્યા બની જાય છે. ગરમીમાં ટમેટા ઝડપથી ખરાબ થવા લાગે છે. બે કે ત્રણ દિવસમાં તો ટમેટા પોચા પડી જાય છે અને તેમાંથી વાસ આવવા લાગે છે. આવી ફરિયાદ ઘણી મહિલાઓની હોય છે. તો ચાલો આજે મહિલાઓની ટમેટા સાચવવાની ફરિયાદ દૂર કરવાની રીત જાણીએ. 

જો તમે ઉનાળામાં આ રીતે ટમેટા સ્ટોર કરશો તો દિવસો સુધી ટમેટા ખરાબ નહીં થાય. ગરમીમાં પણ 10-15 દિવસ ટમેટા આરામથી ચાલશે. ટમેટા લાવીને આ રીતે ફ્રીજમાં રાખી દેવાથી પૈસાની બરબાદી નહીં થાય. 

ઉનાળામાં ટમેટાને તાજા રાખવાની રીત 

1. માર્કેટમાંથી એક સાથે બે ત્રણ કિલો ટમેટા લીધા હોય તો ઘરે લાવીને તેને સાફ કરી આ રીતે સ્ટોર કરો. આ રીતે ટમેટા સ્ટોર કરશો તો ટામેટા દિવસો સુધી સારા રહેશે. 

2. ટમેટા રાખવા માટે જે ડબ્બો લો તેમાં નીચે કાગળ પાથરી દો અને તેના ઉપર ટામેટા રાખી દો. ત્યાર પછી ટમેટાની ઉપર પણ એક કાગળ પાથરો અને પછી ઢાંકણું બંધ કરી. ડબ્બામાં કાગળ રાખવાથી ભેજ કાગળમાં સુકાઈ જશે અને ટમેટા ફ્રેશ રહેશે. 

3. ડબ્બામાં ટમેટાને હંમેશા એવી રીતે રાખો જેમાં તેનો ઉપરનો ભાગ નીચે તરફ હોય. એટલે કે ટમેટાના ઉપરના દાંડલી વાળી સાઇડ નીચેની તરફ કરીને ટમેટા રાખો. આ રીતે ટમેટા રાખવાથી ટમેટાની અંદર હવા જશે નહીં અને ટમેટા ઝડપથી ખરાબ નહીં થાય. 

4. ગરમીના સમયમાં માર્કેટમાંથી એક સાથે વધારે ટમેટા લેતા હોય તો એવા ટમેટા પસંદ કરો જે એકદમ પાકેલા ન હોય. એકદમ પાકેલા ટમેટા ઝડપથી બગડી જાય છે. તેથી થોડા કાચા પાકા ટમેટા લેવા જેથી તેની સેલ્ફ લાઈફ વધી જાય. 

5. જો તમારા ઘરમાં કાચા અને પાકા બંને ટમેટાનો ઉપયોગ થતો હોય અને તમે માર્કેટમાંથી બંને પ્રકારના ટમેટા ખરીદતા હોય તો તેને અલગ અલગ ડબ્બામાં સ્ટોર કરો. કાચા ટમેટા અને પાકા ટમેટાને એક સાથે રાખવાનું ટાળો.

6. બે-ત્રણ દિવસ પછી એવું લાગે કે ફ્રિજમાં રાખેલા ટમેટા વધારે પાકી ગયા છે તો તેની છાલ ઉતારી અને ટમેટાની પ્યુરી બનાવી લો. ટમેટાની પ્યુરીને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. 

7. પાકેલા ટમેટાની ગ્રેવી બનાવીને પણ સ્ટોર કરી શકાય છે. આ ગ્રેવીને પણ ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરો. જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે ગ્રેવીને ફ્રીઝરમાંથી કાઢી ઉપયોગ કરી લો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Tomatostorage HacksKitchen Hacksઉનાળામાં ટમેટાને ફ્રેશ રાખવા શું કરવું

Trending news