/Lifehacks: શર્ટના ગંદા કોલર સાફ કરવાની સૌથી ઈઝી રીત, મશીનમાં ધોવા નાખો તે પહેલા કોલર પર આ મિશ્રણ લગાડી દો

Lifehacks to clean Dirty shirt collar: સફેદ કે કોઈપણ લાઈટ રંગના શર્ટના કોલર પર પરસેવાના ડાઘ પડી જાય છે. આ ડાઘને કાઢવાનો સૌથી સરળ રસ્તો આજે જાણી લો. આ રીત અપનાવી શર્ટ મશીનમાં ધોશો તો પણ તેના કોલર બરાબર સાફ થશે.
Lifehacks to clean Dirty shirt collar: ઉનાળા દરમિયાન સફેદ અને લાઈટ રંગના શર્ટના કોલર સૌથી વધુ મેલા દેખાતા હોય છે. ગરદન પર થતો પરસેવો, વાળનું તેલ અને મેલના કારણે કોલર સૌથી વધારે ગંદા થાય છે. સફેદ કે લાઈટ રંગના શર્ટના કોલરનો મેલ મશીનમાં ધોવાથી પણ જતો નથી. તેથી મહિલાઓને શર્ટ સૌથી પહેલા હાથે ઘસીને ધોવા પડે છે. જો આવી મહેનત ન કરવી હોય અને મશીનમાં જ શર્ટના કલરને સાફ કરવા હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
સફેદ અને લાઈટ રંગના શર્ટના કોલર મેલા રહેતા હોય તો તેને મશીનમાં ધોતા પહેલા કોલર પર આ 2 વસ્તુ લગાડો. આ બે વસ્તુનું મિશ્રણ કોલર પર માત્ર 5 મિનિટ લગાડી રાખો અને પછી શર્ટને મશીનમાં જ વોશ કરી લો. શર્ટના કોલર એકદમ ક્લીન થઇ જશે. તેના પર સાબુ લગાડી બ્રશથી ઘસવાની જરૂર પણ નહીં પડે. આ નુસખો ઉનાળામાં ખૂબ કામ આવશે. ઉનાળામાં સફેદ રંગના શર્ટના કોલર સૌથી વધુ ગંદા થતા હોય છે. જે શર્ટના કોલર ગંદા થઈ ગયા હોય તેને આ રીતે સાફ કરવાનું રાખો.
શર્ટના કોલર ખરાબ થઈ ગયા હોય તો સૌથી પહેલા થોડું ગરમ પાણી કરી તેમાં શર્ટને 5 મિનિટ પલાળી દો. શર્ટ પલળે ત્યાં સુધી એક વાટકીમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા લઈ તેમાં એક લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણને ગરમ પાણીમાં પલાળેલા શર્ટના કોલર પર લગાડો અને હળવા હાથે ઘસી લો. શર્ટ ના કોલર વધારે મેલ વાળા હોય તો સોડા અને લીંબુનું મિશ્રણ લગાડી તેને ટુથ બ્રશથી સારી રીતે ઘસી લો.
સોડા લગાવ્યા પછી શર્ટને ફરીથી ગરમ પાણીમાં પલાળી દો. શર્ટ ને થોડી મિનિટ પાણીમાં રહેવા દો અને પછી મશીનમાં જ રીતે નોર્મલ કપડાં ધોતા હોય તે રીતે ધોઈ લો. મશીનમાં ધોતા પહેલા શર્ટના કોલર પર લીંબુ અને સોડાનું મિશ્રણ લગાડી દેવાથી પરસેવાના કારણે પડેલા પીળા ડાઘ અને મેલ નીકળી જાય છે. શર્ટને ગરમ પાણીમાં પલાળશો એટલે તેના ડાઘ અને કલર પર લાગેલી ચિકાશ પણ નીકળી. મશીનમાં ધોયા પછી શર્ટને તડકામાં સૂકવી લો. આ રીતે શર્ટના કોલર સાફ કરશો તો તેના પર જરા પણ મેલ નહીં દેખાય.
