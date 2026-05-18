/Gardening Tips: ગરમીમાં પણ મોગરાના છોડમાં આવશે સરસ મોટા ફૂલ, આ 3 વસ્તુ મિક્સ કરી દો માટીમાં

Gardening Tips: ઉનાળામાં મોગરાના છોડમાં ફૂલ ઘટી જાય છે. ઘણા લોકોના ઘરે તો મોગરાનો છોડ જ સુકાવા લાગે છે. જો તમને પણ ઉનાળામાં આ સમસ્યા થતી હોય તો ચાલો તમને એવી 3 વસ્તુ વિશે જાણાવીએ જેને મોગરાના છોડની માટીમાં મિક્સ કરી દેશો તો ઉનાળામાં છોડ સુકાશે નહીં અને ફૂલ પણ સારા આવશે.
Gardening Tips: જો તમારી ઈચ્છા હોય કે તમારા ઘરે કુંડામાં વાવેલો મોગરાનો છોડ ઉનાળામાં પણ સુકાઈ નહીં અને તેમાં સરસ સુગંધી ફૂલ આવતા રહે તો આજે જ બજારમાંથી આ ત્રણ વસ્તુ ખરીદી લાવો અને મોગરાના છોડની માટીમાં મિક્સ કરી દો. આ વસ્તુઓ મોગરાના છોડમાં નાખી દેશો પછી થોડા જ દિવસોમાં મોગરાના છોડમાં સુંદર ફૂલ દેખાવા લાગશે..
ગરમીની ઋતુમાં મોગરાનો છોડ ઘણી વખત કરમાવા લાગે છે અને તેમાં ફુલ પણ ઘટી જાય છે. ઉનાળામાં મોગરાના છોડ પર વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય છે. ગરમી શરૂ થાય એટલે તેમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરી દેવી જોઈએ આ વસ્તુઓ ઉમેરી દેવાથી મોગરાનો છોડનો ગ્રોથ ઝડપથી વધે છે. અને તેમાં ફૂલ પણ સારા આવે છે. મોગરાના છોડ માટે ત્રણ વસ્તુનું જાદુઈ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે અને આ ત્રણ વસ્તુઓ છોડ માટે જરૂરી ખાતર મળતું હોય તે જગ્યાએથી મળી જાય છે.
મોગરાના છોડમાં ઉનાળામાં વધારે ફૂલ આવે તે માટે તેને પોષણની જરૂર હોય છે. ગાર્ડનિંગ એક્સપર્ટ અનુસાર ઉનાળા દરમિયાન મોગરાના છોડમાં પોટાશ, સીવીડ ખાતર અને બોન મીલ ઉમેરવું જોઈએ. આ ત્રણ વસ્તુનું મિશ્રણ કરીને મોગરાના છોડની માટીમાં મિક્સ કરી દેવું. તેનાથી મોગરાના ફૂલ મોટા અને સારા આવે છે.
આ મિશ્રણમાં રહેલું પોટાશ ફૂલોનો ગ્રોથ વધારવામાં મદદ કરે છે, સમુદ્રી સેવાળથી બનેલું સિવિડ છોડ માટે પ્રાકૃતિક ટોનિકનું કામ કરે છે જેના કારણે છોડનો ગ્રોથ ઝડપથી વધે છે. જ્યારે બોન મિલ ફોસ્ફરસ અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે તે મોગરાના છોડના મૂળને મજબૂત કરશે અને પાન તેમજ ફૂલની કળીઓને ખરતી અટકાવશે.
મોગરાના છોડમાં ઉમેરવા માટે એક વાટકીમાં પોટાશ, સીવીડ અને બોન મિલ એક એક ચમચીની માત્રામાં લઈને મિક્સ કરી દો. હવે આ મિશ્રણને મોગરાના છોડમાં ઉમેરતા પહેલા છોડની માટીને સારી રીતે સાફ કરી લો. એટલે કે કુંડામાં જે સુકાયેલા છોડ અને ફૂલ ખરેલા હોય તેને સાફ કરી લો. ત્યાર પછી માટીને થોડી ખોદી લો અને તેમાં તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છાંટી દો.. કુંડામાં ચારે તરફ થોડું થોડું મિશ્રણ છાંટવું અને ત્યાર પછી ઉપર ફરીથી માટી છાંટી થોડું પાણી રેડો. આ મિશ્રણ ઉમેરવા ઉપરાંત મોગરાના છોડમાં છાણનું ખાતર અથવા તો વર્મી કમ્પોસ્ટ પણ નાખી શકો છો. મોગરાના છોડમાં ખાતર ઉમેર્યા પછી થોડું પાણી નાખવું જરૂરી છે જેથી ખાતર માટીની અંદર સારી રીતે ઓગળી જાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)