Lifehacks: એસી વિના પણ રુમમાં એસી વિના થશે ઠંડકનો અનુભવ, સૂતા પહેલા આ કામ કરો
Lifehacks: રાત્રે સૂતી વખતે એસી વિના રુમમાં ઠંડક કરવાની રીત આજે તમને જણાવીએ. આ રીત અપનાવી લેશો તો રાત્રે આરામથી સુવા માટે એસી ચલાવવાની જરૂર નહીં પડે.
Lifehacks: તડકા અને ગરમ હવાના કારણે ઘરની દિવાલો, ગાદલા, ઓશિકા બધું જ ગરમ થઈ જાય છે. ગરમીના કારણે રાત્રે શાંતિથી સુઈ શકાતું નથી. સુતી વખતે રુમમાં ઠંડક માટે એસી ચલાવવું પડે છે. પણ જે લોકોના ઘરમાં એસી ન હોય તેમણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આજે તમને એવી ટ્રીક વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરશો તો રાત્રે સુતી વખતે એસી વિના પણ ઠંડકનો અનુભવ થશે અને સારી ઊંઘ આવશે.
ગરમીમાં પણ રાત્રે શાંતિથી સુવું હોય તો સુતા પહેલા આ આદતો અપનાવી લો. આ 4 કામ કરીને સુવાથી રુમમાં ઠંડકનો અનુભવ થશે અને ઊંઘ પણ સરસ આવશે. આ 4 કામ એકદમ સરળ છે. તેને કરવા માટે વધારે ખર્ચ કે મહેનત કરવાની પણ જરૂર નથી. બસ આ કામ કરવાની આદત પાડવાની છે. એકવાર આદત થઈ ગઈ તો પછી રોજ ઠંડકમાં આરામથી સુઈ શકશો.
રુમને ઠંડો કરવાની રીત
દિવસ દરમિયાન ગરમ હવા ફુંકાતી હોય છે તેથી ઘરના બારી-દરવાજા અને પડદા બંધ રાખવા. સૂર્યાસ્ત પછી રુમમાં ક્રોસ વેંટીલેશન થાય તે રીતે બારી-દરવાજા ખોલી દેવા. સાંજ પછી વાતાવરણમાં ધીરે ધીરે ઠંડક થવા લાગે છે. આ સમયે બારી દરવાજા ખુલ્લા રાખવાથી રુમમાં ઠંડક થવા લાગશે.
કોટનની બેડશીટ
ઉનાળામાં બેડશીટ મહત્વની હોય છે. બેડ પર હંમેશા કોટનની બેડશીટ રાખો અને ઓશિકાના કવર પણ કોટનના રાખો, બેડ પર ડબલ બેડશીટ પાથરી શકો છો. રૂમમાં દિવસ દરમિયાન બેડ પર તડકો ન પડે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જો રુમમાં બારી એવી રીતે હોય જ્યાંથી બેડ પર તડકો આવતો હોય તે તેના પર જાડો પડદો લગાવી દો.
ડિનર લાઈટ કરો
રાત્રે તમે કેવું ભોજન કરો છો તેની અસર ઊંઘ પર થાય છે. રાત્રે સારી ઊંઘ કરવી હોય તો લાઈટ ડિનર કરો. મોટાભાગે લોકો રાત્રે તળેલું, મસાલેદાર ભોજન કરતાં હોય છે. પણ ઉનાળામાં આવી વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો. જેથી શરીરમાં અંદર ગરમી ન વધે. રાત્રે સાદું અને સાત્વિક ભોજન કરો અને રાત્રે વહેલા જમી લો. જેથી સુવાના સમય સુધીમાં ભોજનનું પાચન થઈ જાય.
ઠંડા પાણીથી નહાવું
રાત્રે સૂતા પહેલા ઠંડા પાણીથી નહાઈ લેવું જોઈએ. દિવસ દરમિયાન શરીરમાં પરસેવો થતો હોય છે. તેના કારણે સુવામાં પણ આરામ નથી લાગતો. સુતા પહેલા ઠંડા પાણીથી નહાઈ લેવાથી પરસેવો, ગરમી ઓછા થઈ જશે એટલે ઝડપથી ઊંઘ આવશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
