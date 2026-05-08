/Smoothie Recipe: ગરમીમાં કંઈ ખાવાની ઈચ્છા ન થતી હોય તો આ હેલ્ધી સ્મુધી પી લેજો, 1 ગ્લાસથી પેટ ભરાઈ જશે

Date Walnut Smoothie Recipe: ઉનાળામાં બપોરના સમયે જો તમે ખજૂર અને અખરોટની આ રીતે બનેલી સ્મુધી પી લેશો ગરમીમાં પેટમાં ઠંડક થશે, પેટ ભરાઈ જશે અને શરીરને એનર્જી પણ મળશે. તો ફટાફટ નોંધી લો ઉનાળામાં પેટ ભરે તેવી અને પેટમાં ઠંડક કરે તેવી હેલ્ધી સ્મુધી બનાવવાની રીત.
Date Walnut Smoothie Recipe: ઉનાળામાં ભારે ખોરાક લેવાને બદલે કંઈક ઠંડુ ખાવા-પીવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. તેમાં પણ બપોરના સમયે ભારે ખોરાક લેવાનું ઘણા લોકો ટાળતા હોય છે. કારણ કે ગરમીના કારણે ભુખ મરી જાય છે. આવું થતું હોય તેમણે ખોરાકને બદલે આ સ્મુધી પી લેવી જોઈએ. આ સ્મુધીમાં ખજૂર સહિતની પોષ્ટિક વસ્તુઓ ઉમેરવાની હોય છે. જેના કારણે આ સ્મુધી પીવાથી પેટ ભરાઈ જશે અને શરીરને જરૂરી એનર્જી પણ મળશે.
ખજૂર અને અખરોટની સ્મુધીની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં ખાંડ કે અન્ય સ્વીટનરનો ઉપયોગ નથી થયેલો જેના કારણે આ સ્મુધી ડાયાબિટીસના દર્દી પણ પી શકે છે અને એ લોકો પણ પી શકે છે જે ડાયટ કરતાં હોય. આ સ્મુધીના એક ગ્લાસથી શરીરને આયરન, ફાઈબર, હેલ્ધી ફેટ સહિતના પોષકતત્વો પણ મળશે.
ખજૂર અખરોટની સ્મુધી બનાવવાની રીત
બી કાઢેલા 5 ખજૂર
અખરોટ 5
દૂધ 1 ગ્લાસ
કોકો પાવડર 1 ચમચી
તજ પાવડર 1 ચપટી
જો તમારે બપોરે ખજૂર અને અખરોટની સ્મુધી બનાવીને પીવી હોય તો સવારે 9 કલાક આસપાસ એક વાટકીમાં દૂધ લઈ તેમાં બી કાઢેલા ખજૂર પલાળી દો. અન્ય એક વાટકીમાં પાણી લઈ તેમાં અખરોટ પલાળી દો. સવારે દૂધમાં ખજૂર પલાળી દેશો તો દૂધમાં ખજૂર સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. જ્યારે સ્મુધી રેડી કરવી હોય ત્યારે બ્લેડર જારમાં દૂધમાં પલાળેલા ખજૂર લઈ તેમાં અખરોટના ટુકડા, કોકો પાવડર અને તજ પાવડર ઉમેરો. આ સામગ્રીને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લો. ખજૂર અને અખરોટ બરાબર બ્લેન્ડ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ગ્લાસ ઠંડુ દૂધ ઉમેરી ફરી એકવાર બ્લેન્ડ કરી લો. બસ રેડી થઈ જશે હેલ્ધી સુગર ફ્રી સ્મુધી.
