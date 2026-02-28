Prev
Sunscreen: કેવી રીતે અને કેટલી માત્રામાં ચહેરા પર લગાડવું સનસ્ક્રીન ? સ્કિનના ડોક્ટર એ જણાવી સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરવાની રીત

Sunscreen Application: સનસ્ક્રીન ચહેરા પર લગાડવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી છે સનસ્ક્રીન યોગ્ય માત્રામાં લગાડવું. સોશિયલ મીડિયા પર તમે જોયું હશે કે સનસ્ક્રીન હાથની 2 આંગળી પર લઈ લગાડવાનું હોય તો શું ખરેખર આટલી માત્રામાં સનસ્ક્રીન જરૂરી હોય ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં સ્કિનના ડોક્ટર શું કહે છે જાણી લો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:59 AM IST
  • મેકઅપ પહેલા હંમેશા લગાડો સનસ્ક્રીન.
  • સનસ્ક્રીન કેટલી કલાકે ફરી લગાડવું ?
  • સનસ્ક્રીન યોગ્ય માત્રામાં જ લગાડવું જોઈએ.

Sunscreen Application: યુવી રેઝ આપણી સ્કિનને ગંભીર રીતે નુકસાન કરી શકે છે. સ્કિન ડેમેજ થાય તેના માટે જરૂરી નથી કે તમે કલાકો સુધી તડકામાં રહ્યા હોય. 1 મિનિટ માટે પણ સ્કિન પર તડકો પડે તો સ્કિન પર તુરંત અસર થાય છે. UV Rays ના કારણે સ્કિન પર ટેનિંગ જ થાય એવું નથી. તેના કારણે બુઢાપો પણ ઝડપથી આવી જાય છે. એટલે કે ઉંમર પહેલા સ્કિનનું એજીંગ શરુ થાય છે. યુવી રેઝના કારણે ત્વચા ઢીલી પડવા લાગે છે, કરચલીઓ પડવા લાગે છે, સ્કિનનો રંગ અસમાન થઈ જાય છે. આ સમસ્યાઓ ન થાય તો તમે યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે રોજ સનસ્ક્રીન લગાડો. તેમ સ્કિનના ડોક્ટરનું કહેવું છે. 

રાજકોટ શહેરની એક્વિફાઈ ડર્મા હોસ્પિટલના ડર્મેટોલોજીસ્ટ અને હેર ટ્રાંસપ્લાંટ સર્જન ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલે સનસ્ક્રીન લગાડવાની સાચી રીત, તેની માત્રા વિશે વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી આપતાં જણાવ્યું હતું કે સનસ્ક્રીન અંગે 99 ટકા લોકો એવું જ માને છે કે તડકામાં જવાનું હોય તો જ લગાડવું જોઈએ. પરંતુ આ એક ગેરસમજ છે. સનસ્ક્રીન આપણી સ્કિન પર એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર બનાવે છે જેની જરૂરી રોજ પડે છે. ડો ગોહિલનું જણાવવું છે કે સ્કિન કેરની બધી પ્રોડક્ટ એક તરફ અને એક માત્ર સનસ્ક્રીન એક તરફ. સનસ્ક્રીન આપણી સ્કિન માટે એટલું જરૂરી છે. 

ચહેરા પર કેટલી માત્રામાં સનસ્ક્રીન લગાડવું

સોશિયલ મીડિયા પર એવા વીડિયો જોવા મળે છે કે સનસ્ક્રીન હાથની 2 આંગળી પર લેવાનું અને પછી અપ્લાય કરવું જોઈએ. તો શું ખરેખર આટલું સનસ્ક્રીન લગાડવું જરૂરી હોય ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં ડો ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે હા ખરેખર સ્કિન પર 2 Finger Tip Unit સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ. પરંતુ તેનો આધાર સનસ્ક્રીનના પ્રકાર પર હોય છે. આપણા હાથની પહેલી આંગળી પર સનસ્ક્રીન લેવામાં આવે તો તે અંદાજે 0.5 ગ્રામ જેટલું હોય છે. તેથી 2 આંગળી પર સનસ્ક્રીન લઈ સ્કિન પર લગાડી શકાય છે. 

સનસ્ક્રીન કેટલી કલાકે ફરી લગાડવું ?

ડો ગોહિલના જણાવ્યાનુસાર સનસ્ક્રીન સ્કિન પર પ્રોટેક્ટિવ લેયર બનાવે છે. પરંતુ આ લેયરને થોડા કલાક પછી ફરી બનાવવી પડે છે. સનસ્ક્રીન ફક્ત એકવાર લગાડી છોડી દેવાનું ન હોય. તેનાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં જે લોકોને કલાકો સુધી બહાર રહેવાનું થતું હોય તેમણે દર 3 કલાકે સનસ્ક્રીન ફરીથી અપ્લાય કરવું જોઈએ. જે લોકો ઓફિસમાં બેસીને જોબ કરતાં હોય અને તડકામાં ઓછું જવાનું થતું હોય તેઓ 5 થી 6 કલાકે સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરે તો પણ ચાલે. પરંતુ જે લોકો તકડામાં બહાર આવતા જતા હોય તેમણે દર 3 કલાકે સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરવું જોઈએ. 

મેકઅપ પહેલા હંમેશા લગાડો સનસ્ક્રીન

ડો ગોહિલ મેકઅપ પહેલા પણ સનસ્ક્રીન લગાડવાની સલાહ આપે છે. તેમનું કહેવું છે કે યુવતીઓ દિવસે કે રાત્રે કોઈપણ સમયે મેકઅપ કરે તો તેમણે ચહેરા પર મેકઅપની કોઈપણ પ્રોડક્ટ અપ્લાય કરતાં પહેલા સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ. સૌથી પહેલા સાફ સ્કિન પર સનસ્ક્રીનની એક લેયર બનાવો અને પછી 10 થી 15 મિનિટ પછી મેકઅપ અપ્લાય કરો. મેકઅપ પહેલા ટીંટેડ કે સિલીકોન બેઝ સનસ્ક્રીન લગાવી શકાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી એક્સપર્ટના મત આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)

