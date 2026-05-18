/Curd with Sugar: ઉનાળામાં ખાંડવાળું દહીં ગટ હેલ્થ માટે સૌથી બેસ્ટ, જાણો ગળ્યું દહીં ખાવાના ફાયદાઓ વિશે

Curd with Sugar Health Benefits: ગરમીમાં બપોરના સમયે દહીંમાં ખાંડ ઉમેરીને ખાવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે. આજે તમને જણાવીએ આ કાળઝાળ ગરમીમાં સ્વસ્થ રહેવાનું અને ગટ હેલ્થ સારી રાખવાનું સીક્રેટ.
Curd with Sugar Health Benefits: ઉનાળામાં બપોરના ભોજનમાં દહીંનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. ઉનાળામાં દહીં ખાવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત બને છે અને શરીરની ઘણી બધી સમસ્યાઓથી પણ રાહત મળે છે. દહીં ખાવાથી શરીરને કેલ્શિયમ વિટામીન બીટવેલ મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ સહિતના પોષક તત્વો પણ મળે છે. અત્યારે જ્યારે કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે ત્યારે એક વાટકી દહીંમાં થોડી ખાંડ ઉમેરીને ખાવાથી તેના ફાયદા વધી જાય છે. ઉનાળા દરમિયાન દહીમાં ખાંડ મિક્સ કરીને ખાવી પેટ માટે ફાયદાકારક છે. જો તમને દહીંમાં ખાંડ ઉમેરીને ખાવાથી થતા લાભ વિશે નથી ખબર તો ચાલો તમને જણાવીએ.
ઉનાળામાં બપોરે દહીંમાં ખાંડ મિક્સ કરીને ખાવાથી શરીરને પાંચ સૌથી મોટા ફાયદા થાય છે. એમ કહેવું પણ ખોટું નહીં હોય કે ગરમીના કારણે થતી અમુક સમસ્યાથી દહીં અને ખાંડ ખાવાથી રાહત મળી જાય છે. દહીં અને ખાંડ શરીરના તુરંત એનર્જી આપે છે અને ઘટ હેલ્થ પણ સુધારે છે.
ઉનાળામાં ખાંડવાળું દહીં ખાવાના ફાયદા
ઘટ હેલ્થ સુધારશે
દહીંમાં ગુડ બેક્ટેરિયા ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. દહીંમાં થોડી ખાંડ ઉમેરીને ભોજન સાથે ખાવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત બને છે અને ગુડ બેક્ટેરિયા આંતરડાને ફાયદો કરે છે.. ખાંડ વાળું દહીં ખાવાથી ઘટ હેલ્થ સુધરે છે.. ગળ્યું દહીં ખાવાથી ઇમ્યુનિટી પણ બુસ્ટ થાય છે.
પેટને ઠંડક મળશે
ભોજન સાથે દહીં ખાંડ ખાવાથી પેટને ઠંડક મળે છે. ઉનાળામાં પેટમાં બળતરા અને એસિડિટી ની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. તેવામાં દહીંમાં થોડી ખાંડ ઉમેરીને ખાવાથી પિત્ત દોષ ઓછો થાય છે જેના કારણે પેટને ઠંડક મળે છે અને બળતરાથી રાહત થાય છે. ખાંડ વાળું દહીં ખાવાથી તુરંત એનર્જી પણ મળે છે.
શરીરને ગ્લુકોઝ મળે
ઉનાળામાં દહીંમાં ખાંડ મિક્સ કરીને ખાવાથી શરીરના તુરંત ગ્લુકોઝ મળે છે અને શરીરની નબળાઈ દૂર થઈ જાય છે. ભોજન સાથે ગળ્યું દહીં ખાવાથી મગજ અને શરીર એનર્જેટીક રહે છે. એનર્જી નો અનુભવ કરવો હોય તો ઘરેથી નીકળતા પહેલા એક વાટકી ગળ્યું દહીં ખાઈને નીકળવું.
પેશાબની બળતરાથી રાહત
ઉનાળામાં ઘણા લોકોને પેશાબમાં બળતરા ની ફરિયાદ વધી જતી હોય છે. ગરમી ના કારણે આ સમસ્યા થતી હોય છે. દિવસ દરમિયાન એક વાટકી ખાંડ વાળું દહીં ખાવાથી uti માં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. દહીં અને ખાંડ ખાવાથી પેશાબમાં થતી બળતરાની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે.
પાચન સુધરશે
સવારે નાસ્તામાં દહીંમાં ખાંડ ઉમેરીને ખાવાથી પાચન સુધરે છે. દહીંનું પાચન સરળતાથી થઈ જાય છે જેના કારણે પેટ ભારે નથી લાગતું. જે લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ રહેતી હોય તેને સવારે દહીંમાં થોડી ખાંડ ઉમેરીને ખાવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)