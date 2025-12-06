High Cholesterol Symptoms: કોલેસ્ટ્રોલ વધવા લાગે તે પહેલા પગમાં જોવા મળે છે આ 5 લક્ષણ, ભૂલેચૂકે નજરઅંદાજ ન કરતા
High Cholesterol Symptoms: કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા હ્રદય સાથે જોડાયેલી છે. પરંતુ તેના શરૂઆતી સંકેત પગમાં જોવા મળે છે. મેયો ક્લિનિક, વેબએમડી, અને અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલના કેટલાક લક્ષણો જણાવ્યાં છે જે પગમાં જોવા મળે છે. જેને સમયસર ઓળખી લઈએ તો હ્રદય સંલગ્ન બીમારીથી બચી શકાય.
Trending Photos
લોકોને એવું લાગે છે કે કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા દિલ સાથે જોડાયેલી છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે હાઈ કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યાના સંકેત સૌથી પહેલા પગમાં જોવા મળે છે. જેનો સંકેત હરતા ફરતા શરીર આપે છે. જ્યારે પગની નસો કોલેસ્ટ્રોલ જમા થવાના કારણે સંકોચાવવા લાગે છે ત્યારે ત્યાં લોહી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પેદા થાય છે. જેના કારણે પગમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ થાય છે.
મેયો ક્લિનિક, વેબએમડી, અને અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશને પગમાં જોવા મળતા એવા 5 લક્ષણ જણાવ્યાં છે જે નસોમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધવાના સંકેત હોઈ શકે છે. જાણો તેમના વિશે...
1. ચાલતી વખતે દુખાવો અને થોભી જાઓ તો આરામ
જો તમને ચાલતી વખતે પગના નીચેના ભાગ, જાંઘ કે કુલ્લામાં દુખાવો થતો હોય અને થોભી જાઓ તો બંધ થઈ જાય તો તે ખરાબ બ્લડ ફ્લોનો ઈશારો હોઈ શકે છે. જ્યારે પગની નસો (ધમનીઓ) કોલેસ્ટ્રોલના કારણે સંકોચાવવા લાગે અને સ્નાયુઓ સુધી લોહી બરાબર પહોંચી શકતું ન હોય ત્યારે આવું બનતું હોય છે.
2. પગ જલદી થાકી જવા
જો બાકી શરીર ઠીક હોય અને પગ જલદી થાકી જતા હોય તો તે પણ ખરાબ બ્લડ સર્ક્યુલેશનનો સંકેત હોઈ શકે છે. નસોમાં જમા કોલેસ્ટ્રોલના કારણે સ્નાયુઓને એટલી એનર્જી નથી મળતી, આથી સીડી ચડતા કે લાંબું ચાલવું પહેલા કરતા વધુ મુશ્કેલ લાગી શકે છે.
3. એક પગ બીજા પગથી વધુ ઠંડો હોવો
જો વારંવાર એવું લાગે કે એક પગ બીજા પગની સરખામણીમાં વધુ ઠંડો છે, ખાસ કરીને ચાલ્યા બાદ તો તેનો અર્થ એ હોઈ શકે છે કે ત્યાં લોહી બરાબર પહોંચી રહ્યું નથી. લોહી શરીરને ગરમી આપે છે અને આથી બ્લડ ફ્લો ઓછો હોય તો પગ ઠંડો મહેસૂસ થઈ શકે છે. અનેકવાર ત્વચા થોડી પીળી કે વાદળી પણ જોવા મળી શકે છે.
4. પગ કે પંજામાં ઝણઝણાટ, સુન્નપણું કે બળતરા
જો પગમાં વારંવાર ઝણઝણાટી મહેસૂસ થતી હોય, આંગળીઓ સૂન્ન થતી હોય કે બળતરા મહેસૂસ થાય તો તે પણ ઓછા બ્લડ ફ્લોનું કારણ હોઈ શકે છે. નસો સુધી ઓક્સીજન ન પહોંચવાથી તેમનું કામ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી આવું રહે તો પગમાં ઘા પણ જલદી ભરાઈ શકતા નથી.
5. ચાલ્યા બાદ પગનો રંગ બદલાવવો
જો ચાલતા હોવ અને પગન ત્વચા પીળી, ધબ્બાવાળી કે હળવી વાદળી જોવા મળે તો તે ખરાબ બ્લડ સર્ક્યુલેશનનો સંકેત છે. ગંભીર કેસોમાં ત્વચા ચમકદાર દેખાવવા લાગે છે, વાળ ઓછા ઉગે છે કે ઘા ભરાતા વાર લાગે છે.
આ સંકેતો પર ધ્યાન આપવું કેમ જરૂરી છે?
કોલેસ્ટ્રોલ વધવા પર નસોની અંદર પ્લાક જમા થવા લાગે છે. જેનાથી બ્લડ ફ્લો સ્લો થાય છે. સમય સાથે તેના કારણે હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોકનું જોખમ પણ વધી શકે છે. કારણ કે કોલેસ્ટ્રોલ કોઈ લક્ષણ પોતે આપતું નથી, આથી તેની ભાળ મેળવવા માટે સૌથી સારો ઉપાય બ્લડ ટેસ્ટ છે. આથી ડોક્ટરો સમયાંતરે કોલેસ્ટ્રોલ ચેક કરાવવાની સલાહ આપે છે.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે મીડિયા રિપોર્ટ, અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે