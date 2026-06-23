/સાઈલેન્ટ હાર્ટએટેક પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણો, ત્વચા-પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ અવગણતા નહીં

આજકાલ હાર્ટએટેકના કેસ ખુબ જોવા મળી રહ્યા છે. ઉંમરના કારણે આવે એ તો સમજમાં આવે પરંતુ નાની નાની ઉંમરમાં હાર્ટએટેકના કેસ જોવા મળી રહ્યા છે. બિલ્લી પગે હાર્ટએટેક આવી જાય ત્યારે સમજ નથી પડતી કે આવું કેમ થઈ ગયું. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે એવા કેટલાક લક્ષણો જોવા મળતા હોય છે જે હાર્ટમાં સમસ્યાના સંકેત આપી શકે છે. જેને અવગણવામાં આવે ત્યારે આ સમસ્યા પેદા થતી હોય છે. જેમ કે ચહેરા પર પિંપલ, દાગ ધબ્બા, ઊંઘની સમસ્યા, માથાનો દુ:ખાવો, વગેરે. ત્યારે એરિઝોના બેસ્ટ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર જેક વોલ્ફસને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કરીને સાઈલેન્ટ હાર્ટએટેક આવે તેના પહેલા શરીરમાં જોવા મળતા કેટલાક સંકેતો વિશે જણાવ્યું છે જે લોકો અવગણતા હોય છે. ખાસ જાણો.
કેમ આવે છે સાઈલેન્ટ હાર્ટએટેક?
બ્લડ વેસેલ્સમાં કોલેસ્ટ્રોલ એટલે કે ફેટ જમા થવા લાગે છે. જેના કારણે બ્લડના પ્રવાહ પર સીધી અસર થાય છે. જો કોઈ શુગર કે હાઈબીપીના દર્દી હોય તો તેમને પણ હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધુ હોય છે. મોટાભાગના ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ખાણીપીણી, ઊંઘની કમીના કારણે હાર્ટએટેકનું જોખમ વધે છે.
ઊંઘની સમસ્યા
ડોક્ટર જેક વેોલ્ફસનના જણાવ્યાં મુજબ જો તમારી અધવચ્ચે આંખ ખુલી જાય. રાતભર વચ્ચે વચ્ચે ઊઠતા હોવ તો હાર્ટ પર તણાવ વધે છે. જો તમને ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યા હોય તો તમને હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યા હોઈ શકે છે. તેને અવગણવી જોઈએ નહીં.
માથાનો દુ:ખાવો
ડોક્ટર જેકના જણાવ્યાં મુજબ માથાના દુખાવાની સમસ્યા પણ અવગણવી જોઈએ નહીં. માથાનો દુ:ખાવો અને ઊંઘની કમીથી હાર્ટ પર ખરાબ અસર પડે છે. જો તમને માથાના દુખાવાની સમસ્યા થતી હોય તો તરત ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ.
પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ
કબજિયાત, ઉલ્ટી, પેટમાં ગેસ અને પેટમાં દુ:ખાવાની સમસ્યા હાર્ટ સંબંધિત હોઈ શકે છે. ડોક્ટર જેક વોલ્ફસનના જણાવ્યાં મુજબ જો તમે લાંબા સમયથી પેટ સંબંધિત સમસ્યાથી પરેશાન હોવ તો તમારે તે અવગણવી જોઈએ નહીં.
સ્કીનમાં ફેરફાર
સ્કીન અચાનક ડ્રાય થાય તથા આ ઉપરાંત સ્કીન પર ખંજવાળની સાથે રેશેઝ, એક્ઝિમાના લક્ષણ હોઈ શકે છે. ડોક્ટરના જણાવ્યાં મુજબ શરીરની અંદર બળતરા, જે સોજા અને ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસના કારણે થાય છે.
શરીરના આ ભાગોમાં દુ:ખાવો
ડોક્ટર જેક વોલ્ફસનના જણાવ્યાં મુજબ દાંત, ખભા, શોલ્ડરમાં અજીબ દુખાવો કે તણાવ પણ હાર્ટએટેકનો સંકેત હોઈ શકે છે. શરીરમાં ક્યાંય પણ દુ:ખાવો થતો હોય કે સતત દુ:ખાવો રહેતો હોય તો તેને અવગણવો નહીં કારણ કે તે સ્ટ્રોકનું જોખમ પણ હોઈ શકે છે.
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