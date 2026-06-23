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સાઈલેન્ટ હાર્ટએટેક પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણો, ત્વચા-પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ અવગણતા નહીં

Heart Attack Symptoms: એકદમ સ્વસ્થ માણસ હોય, નાની ઉંમર હોય તો પણ કેમ અચાનક આવી જાય છે હાર્ટએટેક? સમય પહેલા આવતા આવા એટેક કેમ ઓળખી શકાતા નથી? ડોક્ટરે એવા કેટલાક સંકેત વિશે જણાવ્યું છે જે બિલ્લી પગે આવતા હાર્ટએટેક પહેલા જોવા મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:07 PM IST
સાઈલેન્ટ હાર્ટએટેક પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણો, ત્વચા-પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ અવગણતા નહીં

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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