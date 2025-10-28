Prev
Next

હવે મળશે ટાલિયાપણાથી છુટકારો! મળી ગયો ઈલાજ, 21 દિવસમાં આવશે લાંબા અને કુદરતી વાળ

Hair Growth Serum: સંશોધકોએ શરૂઆતમાં અવલોકન કર્યું કે, જ્યારે ત્વચાની નાની ઇજાઓ અથવા સોજો આવે છે, ત્યારે ક્યારેક-ક્યારેક હાઇપરટ્રિકોસિસ નામની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કારણે તે વિસ્તારમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વાળ ઉગે છે. આ એનાલિસિસે તેમને સંશોધન તરફ દોરી ગયું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:52 PM IST

Trending Photos

હવે મળશે ટાલિયાપણાથી છુટકારો! મળી ગયો ઈલાજ, 21 દિવસમાં આવશે લાંબા અને કુદરતી વાળ

Hair Growth Serum: તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે, તાઇવાનના સંશોધકોએ એક એવું રબ-ઓન સીરમ વિકસાવ્યું છે જેના કારણે ટાલવાળા ઉંદરોને માત્ર ત્રણ અઠવાડિયામાં નવા વાળ ઉગાડવામાં આવ્યા. આ શોધ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને ખર્ચાળ સારવારના દિવસોનો અંત લાવવાની ક્ષમતા છે.

આ સફળતા કેવી રીતે મળી?
સંશોધકોએ શરૂઆતમાં અવલોકન કર્યું કે, જ્યારે ત્વચાની નાની ઇજાઓ અથવા સોજો આવે છે, ત્યારે ક્યારેક-ક્યારેક હાઇપરટ્રિકોસિસ નામની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કારણે તે વિસ્તારમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વાળ ઉગે છે. આ એનાલિસિસે તેમને સંશોધન તરફ દોરી ગયું.

Add Zee News as a Preferred Source

ઉંદરો પર પ્રયોગ: તેઓએ ટાલવાળા ઉંદરોની ત્વચા પર હળવો બળતરાકારક પદાર્થ (સોડિયમ ડોડેસીલ સલ્ફેટ/SDS) લગાવ્યો.

મુખ્ય શોધ: તેમને જાણવા મળ્યું કે, ત્વચાની ઇજા રોગપ્રતિકારક કોષો (Immune Cells)ને સંકેત આપે છે, જે ત્વચાની નીચે ચરબીના કોષો (Fat Cells)ને સક્રિય કરે છે.

જાદુઈ ઘટક: આ ફેટ ટિશૂ ત્યારે ફેટી એસિડ મુક્ત કરે છે જે નિષ્ક્રિય વાળના ફોલિકલ સ્ટેમ સેલ્સ (Hair Follicle Stem Cells)ને 'જાગે' છે, જેનાથી નવા વાળ ઉગવાનું શરૂ થઈ જાય છે.

શું છે સીરમમાં?
સંશોધકોએ બળતરા પેદા કર્યા વિના વાળના વિકાસને ટ્રિગર કરવા માટે એક સીરમ બનાવ્યું છે. આ સીરમમાં મુખ્યત્વે બે મોનોઅનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ છે.
ઓલિક એસિડ (Oleic Acid)
પેલ્મિટોલિક એસિડ (Palmitoleic Acid)
આ ફેટી એસિડ માનવ ફેટ ટિશૂ અને ઘણા વનસ્પતિ તેલમાં કુદરતી રીતે જોવા મળે છે. જ્યારે ઉંદર પર તેનો સીધા પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો ત્યારે આ નુકસાનકારક ઉત્તેજક જેટલું અસરકારક સાબિત થયું છે, પરંતુ કોઈપણ બળતરા વિના.

આગળના પગલાં
સંશોધકોએ તેમના ફોર્મ્યુલાને પેટન્ટ કરાવ્યું છે અને હવે તેઓ માનવ પરીક્ષણોનું આયોજન કરી રહ્યા છે. જો આ પરીક્ષણો સફળ થાય અને સીરમ માનવો માટે સલામત સાબિત થાય, તો તે આખરે કોઈપણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર બજારમાં ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. આ શોધ વિજ્ઞાન માટે એક મોટું સીમાચિહ્નરૂપ બની શકે છે, જે આનુવંશિક અથવા હોર્મોનલ પરિબળોને કારણે થતા ટાલ પડવાને સફળતાપૂર્વક દૂર કરી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Hair Growth SerumTaiwanBaldnessBald HeadScientistટાલિયાપણાથી છુટકારોહેર ગ્રોથહેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટહેર ગ્રોથ સીરમ

Trending news