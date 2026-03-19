Tanning Removal Tips: સ્કિન ટૈનિંગ દુર કરવા માટે ફેસપેક, ઉનાળામાં અઠવાડિયામાં એકવાર લગાડો સ્કિન પર રહેશે બેદાગ નિખાર
Tanning Removal Tips: ચહેરા પરથી ટૈનિંગ દુર કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો આજે તમને જણાવીએ. ફક્ત 4 વસ્તુ મિક્સ કરી બનાવેલું ફેસપેક સપ્તાહમાં 1 વાર ચહેરા પર લગાડી લેશો તો ટેનિંગની સમસ્યા તમને નહીં નડે.
- ગરમીમાં સ્કિન કેર માટેની ટીપ્સ.
- સપ્તાહમાં 1 વાર ખાસ ફેસપેક લગાડી ચહેરો સાફ કરવો.
- ચણાનો લોટ અને ગ્લિસરીન ફેસપેક બનાવવાની રીત.
Trending Photos
Tanning Removal Tips: ઉનાળાની શરુઆત થઈ ગઈ છે અને ગરમીનો પ્રકોપ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. ગરમી અને તડકાના કારણે સ્કિન ટેન થઈ જાય છે. સ્કિન પરથી ટૈનિંગ દુર કરવામાં ન આવે તો ચહેરો બેજાન અને ડલ દેખાવા લાગે છે. ચહેરા પર ઉનાળામાં પણ ગ્લો અને સુંદરતા જળવાઈ રહે તે માટે સપ્તાહમાં 1 વાર ખાસ ફેસપેક લગાડી ચહેરો સાફ કરવો જોઈએ. આ સાથે જ આજે તમને ગરમીમાં સ્કિનનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું તે પણ જણાવીએ.
ગરમીમાં સ્કિન કેર માટેની ટીપ્સ
ઉનાળામાં સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા સૌથી વધારે જરૂરી છે કે તમે પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા રહો. ગરમીના દિવસોમાં રોજ 3 થી 4 લીટર પાણી પીવું જોઈએ. આ સાથે જ સીઝનલ ફ્રુટ જેમકે તરબૂચ, શક્કરટેટી, કેરી, દ્રાક્ષ સહિતના ફળને ડાયટમાં સામેલ કરો.
ઉનાળામાં સ્કિન પર સનસ્ક્રીન લગાડવાનું ભુલવું નહીં. સનસ્ક્રીન લગાડ્યા પછી પણ બહાર જવાનું થાય તો સ્કિનને તડકો ન લાગે તે રીતે કવર કરી લો. તેના માટે ચશ્મા, સ્કાર્ફ, ટોપી, છત્રી, ગ્લવ્ઝનો ઉપયોગ કરો. આ રીતે તમે સ્કિનને તડકો લાગવાથી બચાવી શકશો.
ટૈનિંગ દુર કરવાની રીત
ઉનાળામાં સ્કિનનું ધ્યાન રાખ્યા પછી પણ જો ટૈનિંગ થઈ જાય તો તેને દુર કરવા માટે આ ફેસપેકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ફેસપેક સપ્તાહમાં એક વાર અથવા 2 વખત ચહેરા અને ગરદન પર અપ્લાય કરો. આ ફેસપેક સ્કિનને અંદરથી સાફ કરશે અને સ્કિન પર વધેલું ટૈનિંગ રીમૂવ કરી દેશે.
ટૈનિંગ માટેનું ફેસપેક
ટૈનિંગ દુર કરવા માટેનું ફેસપેક બનાવવા માટે તમને ચણાનો લોટ, હળદર, દહીં, ગુલાબજળ અને ગ્લિસરીનની જરૂર પડશે. આ ફેસપેક બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ લઈ તેમાં 1 ચમચી દહીં, 1 ચમચી ગ્લિસરીન, એક ચપટી હળદર અને થોડું ગુલાબજળ મિક્સ કરો. આ ફેસપેકને ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો અને સુકાવા દો. ફેસપેક સુકાઈ જાય પછી ઠંડા પાણીથી તેને સાફ કરો.
ચણાનો લોટ સ્કિનને અંદરથી સાફ કરશે, હળદર ડેમેજ સ્કિનને રીપેર કરવામાં મદદ કરશે, દહીં ટૈનિંગ દુર કરી સ્કિન પર ગ્લો લાવવાનું કામ કરશે, ગ્લિસરીન સ્કિનને સોફ્ટ બનાવશે અને ટોન કરશે. ગુલાબજળ સ્કિનના પીએચને બેલેન્સ કરવાનું કામ કરશે.
આ ફેસપેકનો ઉપયોગ ફક્ત ટૈનિંગ દુર કરવા માટે નહીં પરંતુ ઉનાળામાં સ્કિન કેર માટે પણ યુઝ કરી શકો છો. ટૈનિંગ વધારે હોય તો સપ્તાહમાં 2 વખત આ ફેસપેકનો ઉપયોગ કરો. નહીં તો સપ્તાહમાં 1 વાર આ ફેસપેક લગાડી લો. આખો ઉનાળો તમારી સ્કિન ગ્લો કરતી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે