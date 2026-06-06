/Taro Root for Hair: કેમિકલ વાળા કલરના કારણે વાળ ખરાબ થઈ રહ્યા છે ? તો વાળમાં લગાડો અળવીનો લેપ, સફેદ વાળ સહિતની 5 સમસ્યા દુર થશે

Taro Root Use for White Hair: જો તમારા વાળ પણ સફેદ થવા લાગ્યા કોઈ અને વારંવાર કેમિકલ વાળો કલર યુઝ કરવાના કારણે વાળ ખરાબ થઈને તૂટી રહ્યા હોય તો કેમિકલ વાળા કલર છોડી થોડા દિવસો સુધી વાળમાં અડવીનો લેપ લગાવો. અળવી સફેદ વાળ, ખરતા વાળ, બેજાન વાળ સહિતની પાંચ સમસ્યાઓથી મુક્તિ અપાવી શકે છે.
અળવી જેને અંગ્રેજીમાં ટારો રુટ પણ કહેવાય છે તે વાળ માટે શાનદાર ઔષધી છે. વાળની સમસ્યા માટેના પારંપરિક આયુર્વેદિક નુસખામાંથી એક અળવીનો આ નુસખો પણ છે. અળવીનો ઉપયોગ વાળમાં કરવાથી વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે વાળ ખરતા અટકે છે, માથામાં ટાલ પડતી અટકે છે અને ઝડપથી સફેદ થતાં વાળનો ગ્રોથ પણ અટકે છે.
આ પણ વાંચો: આ લોકોએ સ્કિન પર ન લગાડવું એલોવેરા જેલ
અળવીના પોષક તત્વો
અળવીમાં રહેલા પોષક તત્વો તેને વિશે વાત કરવામાં આવે તો વાળની પાંચ સમસ્યા દૂર કરતી અળવીમાં ફાઇબર, વિટામિન ઈ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ અને મેંગેનીઝ જેવા પોષક તત્વો હોય છે. જે વાળની સમસ્યા દૂર કરી વાળની સુંદરતા વધારે છે. જો તમે આ રીતે વાળમાં અળવી લગાડો છો તો તેનાથી તમને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના 5 ફાયદા થશે.
વાળમાં અડવી લગાડવાના 5 ફાયદા
1. અળવીમાં ફોલેટ અને આયરન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ પોષક તત્વો વાળના મૂળને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.
2. અળવીનો લેપ કે તેનો અર્ક વાળમાં લગાડવાથી સ્કેલ્પમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે અને વાળની ડ્રાયનેસ ઓછી થવા લાગે છે.
3. અળવીનો ઉપયોગ વાળમાં કરવાથી વાળની કોશિકાઓ ઝડપથી વધે છે જેના કારણે વાળનો ગ્રોથ ડબલ થઈ જાય છે.
આ પણ વાંચો: વાળને ખરતાં અટકાવશે તુલસી
4. અળવીમાં કોપર હોય છે જે સફેદ વાળનો ગ્રોથ વધતા અટકાવે છે અને વાળને કાળા તેમજ ચમકદાર બનાવવામાં મદદ કરે છે.
5. અળવીમાં ફોલેટ અને આયરન હોય છે જે વાળની સમસ્યા દૂર કરીને વાળની સુંદરતા જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
વાળમાં અળવીનો ઉપયોગ કરવાની રીત
વાળમાં અળવીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો અળવીની 2 ગાંઠ લઈ તેને પાણીથી સારી રીતે સાફ કરી તેની છાલ ઉતારી તેને ખમણી લો અથવા તો તેના ટુકડા કરી મિક્સચરમાં પીસી લો. અળવીની પેસ્ટને એક સુતરાઉ કપડામાં કાઢો અને પછી તેમાંથી રસ નીચોવી લો. અળવીનો જે રસ નીકળ્યો હોય તેને રુની મદદથી વાળના મૂળમાં અને વાળના છેડા સુધી સારી રીતે લગાવો. ત્યાર પછી દસ મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. વાળમાં અળવીનો રસ 30 મિનિટ સુધી રાખો અને ત્યાર પછી માઈલ્ડ કે હર્બલ શેમ્પૂથી વાળ ધોવા. આ રીતે અળવીનો અર્ક અઠવાડિયામાં એક વખત વાળમાં લગાડો. થોડા જ દિવસોમાં વાળની રંગત બદલી જશે. વાળમાં તમે અળવીની પેસ્ટ બનાવીને પણ લગાડી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)