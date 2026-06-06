Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Taro Root for Hair: કેમિકલ વાળા કલરના કારણે વાળ ખરાબ થઈ રહ્યા છે ? તો વાળમાં લગાડો અળવીનો લેપ, સફેદ વાળ સહિતની 5 સમસ્યા દુર થશે

Taro Root for Hair: કેમિકલ વાળા કલરના કારણે વાળ ખરાબ થઈ રહ્યા છે ? તો વાળમાં લગાડો અળવીનો લેપ, સફેદ વાળ સહિતની 5 સમસ્યા દુર થશે

Taro Root Use for White Hair: સફેદ વાળ સહિતની વાળની સમસ્યાથી પરેશાન લોકો માટે અળવી વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. અળવીનો અર્ક સપ્તાહમાં 1 વાર વાળમાં લગાડવાનું શરુ કરશો તો ગણતરીના દિવસોમાં વાળની રંગત બદલતી દેખાશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:54 AM IST
Taro Root for Hair: કેમિકલ વાળા કલરના કારણે વાળ ખરાબ થઈ રહ્યા છે ? તો વાળમાં લગાડો અળવીનો લેપ, સફેદ વાળ સહિતની 5 સમસ્યા દુર થશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસની આરોપી પૂજા રાજગોરનું મોત, માતાપિતાએ મૃતદેહ ન સ્વીકાર્યો
Amit Khunt suicide case update3 min ago
2
Budhaditya Yog22 min ago
3
accident1 hr ago
4
Taro Root1 hr ago
5
Gold rate1 hr ago