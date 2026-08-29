/Cleaning Hacks: સોફા પર ચા કે કોફી ઢોળાઈ જાય તો તુરંત કરવું આ કામ, સોફાના ફેબ્રિક પર નહીં પડે ડાઘ

Sofa Stain Cleaning Hacks: ઘણીવાર એવું બને છે કે સોફા પર બેસીને ચા પીતા હોય અને ચા સોફા પર ઢોળાઈ જાય. સોફાનું ફેબ્રિક એવું હોય છે કે ચાના ડાઘ તુરંત દેખાવા લાગે છે. ઘણા ફેબ્રિક એવા પ્રકારના હોય કે તેમાં ચા ઢોળાયા પછી ફેલાવા લાગે. આ સ્થિતિમાં ઘણા લોકો ચાને કપડા વડે કે હાથ વડે જ સાફ કરવાનું શરુ કરી દે છે. જેના કારણે ચા ઝડપથી અંદર ઉતરી જાય છે અને ડાઘ પણ થઈ જાય છે.
ચા ઢોળાય પછી સૌથી પહેલા શું કરવું ?
સોફા કે બેડ જેવી જગ્યાએ ચા ઢોળાય તો તેના પર પાણી રેડવું કે કપડા વડે ઘસીને સાફ કરવાની ભુલ ન કરવી. જ્યાં ચા પડી હોય તેના ઉપર તુરંત ટીશ્યુ કે કોટનનું કપડું રાખી દો. જેથી ચા ટીશ્યૂ કે કોટનના કપડામાં સોસાઈ જાય. એકવાર પછી ફરીવાર સેમ પ્રોસેસ કરો જેથી વધારાની ચા ટીશ્યૂ પેપરમાં આવી જાય. ત્યારબાદ પાણીથી સફાઈ કરવી.
પાણી અને લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ
સોફાના ફેબ્રિક પર ડાઘ ન રહે તે માટે ચા ના ડાઘને તુરંત કાઢવા જરૂરી છે. તેના માટે ઠંડું પાણી લેવું અને તેમાં લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ મિક્સ કરો. હવે કોઈ રુમાલ કે નાનું કપડું લઈ તેને પાણીમાં પલાળી અને તેના વડે ધીરે ધીરે ડાઘ સાફ કરો. ચાના ડાઘને વધારે ઘસવા નહીં. વધારે ઘસવાથી ડાઘ ફેલાઈ શકે છે. હળવા હાથે ડાઘને દબાવી દબાવીને સાફ કરો. ભીના કપડાથી સાફ કર્યા પછી કોટનનું કોરું કપડું લઈ તે જગ્યા પર રાખી દો જેથી વધારાનું પાણી પણ કપડામાં સોસાઈ જાય.
ફેબ્રિક પરથી ડાઘ કાઢતી વખતે કઈ ભુલો ન કરવી ?
- ચાને ઘસવાનો પ્રયત્ન ન કરવો.
- ચાના ડાઘને સાફ કરવા તેના પર પાવડર ન છાંટવો.
- ચા ઢોળાયા પછી તુરંત સફાઈ ન કરવી.
- ડાઘ પર વધારે પાણી રેડી દેવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)