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Cleaning Hacks: સોફા પર ચા કે કોફી ઢોળાઈ જાય તો તુરંત કરવું આ કામ, સોફાના ફેબ્રિક પર નહીં પડે ડાઘ

Sofa Stain Cleaning Hacks: સોફા પર ચા કે કોફી જેવું પ્રવાહી ઢોળાય તો લોકો સૌથી પહેલા કપડા વડે કે હાથ વડે ડાઘને ઘસવા લાગે છે. આમ કરવાથી પ્રવાહી વધારે પ્રસરે છે અને ક્યારેય ન નીકળે તેવો ડાઘ પડે છે. આજે તમને જણાવીએ જ્યારે સોફા પર ચા ઢોળાઈ જાય તો તુરંત શું કરવું ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:59 PM IST
Cleaning Hacks: સોફા પર ચા કે કોફી ઢોળાઈ જાય તો તુરંત કરવું આ કામ, સોફાના ફેબ્રિક પર નહીં પડે ડાઘ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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સોફા પર ચા કે કોફી ઢોળાઈ જાય તો તુરંત કરવું આ કામ, સોફાના ફેબ્રિક પર નહીં પડે ડાઘ
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