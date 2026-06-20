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  • /Thabdi Recipe: દૂધ-ખાંડના પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે બનાવો એકદમ દાણેદાર થાબડી, ફટાફટ નોટ કરી લો રેસિપી

Thabdi Recipe: દૂધ-ખાંડના પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે બનાવો એકદમ દાણેદાર થાબડી, ફટાફટ નોટ કરી લો રેસિપી

Thabdi Recipe: થાબડી ગુજરાતીની લોકપ્રિય મીઠાઈ છે. દાણેદાર થાબડી નજર સામે આવે કે મોંમાં પાણી આવી જાય છે. આવી થાબડી તમારે ઘરે જાતે બનાવવી હોય તો તે પણ શક્ય છે. અહીં દર્શાવેલી રેસિપીને બરાબર ફોલો કરશો તો દાણેદાર થાબડી પહેલીવારમાં બની જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:22 PM IST
Thabdi Recipe: દૂધ-ખાંડના પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે બનાવો એકદમ દાણેદાર થાબડી, ફટાફટ નોટ કરી લો રેસિપી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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દૂધ-ખાંડના પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે બનાવો એકદમ દાણેદાર થાબડી, ફટાફટ નોટ કરી લો રેસિપી
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