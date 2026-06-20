/Thabdi Recipe: દૂધ-ખાંડના પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે બનાવો એકદમ દાણેદાર થાબડી, ફટાફટ નોટ કરી લો રેસિપી

Thabdi Recipe: જો તમારા ઘરમાં લોકો મીઠાઈ ખાવાના શોખીન હોય અથવા તો તમે ભગવાનને ભોગ ધરવા માટે રોજ અલગ અલગ મીઠાઈ બનાવતા હોય તો ચાલો આજે તમને વધુ એક મીઠાઈ ઘરે બનાવવાની રીત જણાવીએ. આજે તમને જણાવીએ ઘરે દાણેદાર થાબડી કેવી રીતે બનાવવી. અહીં થાબડી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત જણાવેલી છે. જો તમે અહીં દર્શાવેલા સ્ટેપ્સને બરાબર ફોલો કરશો તો પહેલીવારમાં પણ એકદમ પરફેક્ટ થાબડી બની જશે.
થાબડી બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી
ફુલ ફેટ દૂધ - 1 લીટર
ખાંડ - 1 કપ
લીંબુનો રસ
દેશી ઘી 1 ચમચો
એલચી પાવડર
બદામની કતરણ ડેકોરેટ કરવા માટે
થાબડી બનાવવાની રીત
નોંધ - થાબડી બનાવવાની પ્રોસેસમાં તમે લીંબુને બદલે ફટકડીનું પાણી યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે થોડી ફટકડીને પાણીમાં ઓગાળી ધીરેધીરે દૂધમાં ઉમેરવી. થાબડીને તમે હલવાની જેમ પણ સર્વ કરી શકો છો. આ થાબડીને તમે દૂધમાં ઉમેરીને પણ સર્વ કરી શકો છો.