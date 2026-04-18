બાલ્કનીમાંથી કબૂતરોને ભગાડવાનો સૌથી સહેલો અને અસરકારક રસ્તો, તેમને કાયમ માટે મળશે છૂટકારો

ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleબાલ્કનીમાંથી કબૂતરોને ભગાડવાનો સૌથી સહેલો અને અસરકારક રસ્તો, તેમને કાયમ માટે મળશે છૂટકારો

Remedy to Repel Pigeons: તમારી બાલ્કનીમાં કબૂતરો આવીને કચરો ફેંકે છે તે એક મોટી સમસ્યા છે. જો કે, તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે, કેટલીક સ્માર્ટ અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ છે જે કબૂતરોને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના તમારી બાલ્કનીથી કબૂતરોને હંમેશા દૂર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:35 PM IST
Remedy to Repel Pigeons: તમારી બાલ્કનીમાં કબૂતરો અને તેમના મળમૂત્ર દરેક ઘર માટે એક મોટી સમસ્યા બની ગયા છે. લોકો ઘણીવાર જાળી લગાવવાનો અથવા તેમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આ કબૂતરો વારંવાર પાછા આવે છે. જો તમે પણ રોજિંદા મળમૂત્ર અને કચરાથી કંટાળી ગયા છો, આ ખૂબ જ સ્માર્ટ અને કાયમી ઉકેલ વિશે જાણો.

કોઈપણ જાળી કે હિંસા વિના, તમે કેટલીક સરળ ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ અને ગેજેટ્સની મદદથી તમારી બાલ્કનીને પક્ષી-પ્રૂફ કરી શકો છો. કબૂતરોને તમારી બાલ્કનીમાં બેસતા અટકાવવા માટે કેટલીક રીતો સૂચવી છે. સીડી લટકાવવાથી લઈને લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરવા સુધી, આ ટિપ્સ માત્ર સસ્તી જ નથી પણ કાયમ માટે અસરકારક પણ છે.

ચમકતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો

કબૂતરોની આંખો ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે, અને તેઓ અચાનક પ્રકાશના ઝબકારાથી ડરી જાય છે. બાલ્કની પર જૂની સીડી લટકાવવી એ એક સારી પદ્ધતિ છે. જ્યારે પવન સીડીને હલાવે છે અને તેના પર પ્રકાશ પડે છે, ત્યારે તે ચમક કબૂતરોને ખલેલ પહોંચાડે છે. જો કે, સીડીની ચમક સમય જતાં ઓછી થઈ શકે છે, તેથી તમે રિફ્લેક્ટિવ સ્કેર ટેપ ઓનલાઈન ખરીદી શકો છો.

લેન્ડિંગ સપાટીઓ દૂર કરો

કબૂતરો ફક્ત ત્યાં જ આવે છે જ્યાં તેમને બેસવા માટે સપાટ અને સલામત સ્થાન મળે છે. જો તમે તેમના લેન્ડિંગ એરિયાને દૂર કરો છો, તો તેઓ ત્યાં બેસવા માટે સક્ષમ રહેશે નહીં. આ કરવા માટે, તમે બાલ્કની રેલિંગ અથવા કિનારીઓ પર પિજન સ્પાઇક્સ અથવા બર્ડ સ્પાઇક્સ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. આ તીક્ષ્ણ પ્લાસ્ટિક અથવા લોખંડના ખીલા છે જે ઑનલાઇન સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. એકવાર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી, કબૂતરોને બેસવા માટે જગ્યા મળશે નહીં.

પ્લાસ્ટિક ગાંઠોનો ઉપયોગ કરીને ઘરે બનાવેલા ઉકેલ

જો તમે સ્પાઇક્સ પર પૈસા ખર્ચવા માંગતા નથી, તો પ્લાસ્ટિક બાંધવાની ગાંઠોનો ઉપયોગ કરો. પ્લાસ્ટિકના દોરડા અથવા કેબલ ટાઈને બાલ્કની રેલિંગ સાથે બાંધો જેથી તેમના પોઇન્ટેડ છેડા ઉપર તરફ નિર્દેશિત થાય. આ કબૂતરો માટે મુશ્કેલ અવરોધ બનાવે છે. જ્યારે તેમને બેસવામાં મુશ્કેલી પડે છે, ત્યારે તેઓ તમારી બાલ્કનીમાં આવવાનું ટાળે છે.

સ્વચ્છતા મુખ્ય

કબૂતરો ઘણીવાર એવા વિસ્તારોમાં પાછા ફરે છે જ્યાં તેમને ખોરાક મળે છે અથવા તેમના જૂના મળમૂત્રની ગંધ આવે છે. પ્રથમ, તમારી બાલ્કનીને સંપૂર્ણપણે ખાલી અને સ્વચ્છ રાખો. ત્યાં કોઈપણ ખોરાક, અનાજ અથવા પાણીના કન્ટેનર છોડશો નહીં. જો બાલ્કની ગંદી હોય, તો કબૂતરો તેને પોતાનું ઘર માનશે. તેને સાફ રાખવાથી કબૂતરો પ્રત્યેનું આકર્ષણ આપમેળે ઓછું થાય છે.

ફિનાઇલનો ઉપયોગ કરો

જો તમે કામચલાઉ પરંતુ અસરકારક ઉકેલ ઇચ્છતા હોવ, તો ફ્લોર સાફ કરવા માટે ફિનાઇલનો ઉપયોગ કરો. કબૂતરોને ફિનાઇલની તીવ્ર ગંધ પસંદ નથી. બાલ્કનીના ફ્લોરને દરરોજ ફિનાઇલથી સાફ કરવાથી એક સુગંધ આવે છે જે કબૂતરોને દૂર રાખે છે. આ માત્ર બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે પણ પક્ષીઓને ત્યાં સ્થાયી થતા અટકાવે છે.

સુકા લાલ મરચાંનો ઉપાય

આ એક ખૂબ જ સરળ અને ઘરેલું ઉપાય છે. કબૂતરોને તીખી અને તીવ્ર ગંધ પસંદ નથી. બાલ્કનીના ખૂણામાં અથવા જ્યાં કબૂતરો વારંવાર બેસે છે ત્યાં સૂકા લાલ મરચાં અથવા મરચાંના પાવડરનો બાઉલ મૂકો. તેની દુર્ગંધ અને ગંધ કબૂતરો માટે અસહ્ય છે. જેમ જેમ તેઓ બેસવાનો પ્રયાસ કરશે, તેમ તેમ તેઓ મરચાંની ગંધ લેશે અને તરત જ ઉડી જશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

