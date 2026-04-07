1000 વર્ષ જૂનો છે ઢોકળાનો ઈતિહાસ.... જાણો 11મી સદીના 'દુક્કાઈ'થી ઢોકળા બનવાની કહાની
Dhokla origin: ઢોકળાનો ઈતિહાસ 11મી સદીના દુક્કિયાથી લઈને આજના સ્પંજી ઢોકળા સુધીનો છે. ઢોકળાની સફર માત્ર એક રેસિપીની નહીં પરંતુ ભારતના પ્રાચીન ફર્મેંટેશન પરંપરાને જીવિત રાખવાની કહાની છે. આવો તેનો ઈતિહાસ કેવો છે, તે વિશે જાણીએ.
ઢોકળા નામ લેવાની સાથે લોકોને સીધુ ગુજરાત યાદ આવી જાય. ગુજરાતની સંસ્કૃતિ સાથે ઢોકળા જોડાયેલા છે. આજે દેશ-વિદેશમાં ઢોકળા પ્રખ્યાત છે. ઘણા લોકો સવારે નાસ્તામાં ઢોકળા ખાવાનું પસંદ કરે છે. આ ઢોકળા વરાળથી પાકે છે અને ચણાના લોટથી બને છે, જે હળવા અને ટેસ્ટી હોય છે. ભલે આજે ઢોકળા ગુજરાતની ઓળખ હોય, પરંતુ તેનો ઈતિહાસ સદીઓ જૂનો છે અને તેના મૂળ પ્રાચીન ભારત સાથે જોડાયેલા છે. ઢોકળા માત્ર એક નાસ્તો નહીં, પરંતુ ભારતીય ફર્મેંટેશન (કિણ્વન) પ્રોસેસનો એક શાનદાર નમૂનો છે, જેનો પહેલાના સમયમાં ભોજન પકાવવા માટે ઉપયોગ થતો હતો. તો આવો જાણીએ કઈ રીતે વરાળથી પકાવેલું વ્યંજન પોતાની સાદગી અને સ્વાદના દમ પર દુનિયાભરના ખાન-પાનનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગયું.
હળવા અને સ્પંજી ઢોકળાના મૂળ 11મી સદીની જૈન પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે. રસપ્રદ વાત છે કે તેનો ઉલ્લેખ પ્રાચીન જૈન ગ્રંથોથી લઈને મધ્યકાલીન પાક-શાસ્ત્રના પુસ્તકોમાં પણ મળે છે.
ફૂડ હિસ્ટોરિયન કેટી આચાર્યના પુસ્તક 'એ હિસ્ટોરિકલ ડિક્સનરી ઓફ ઈન્ડિયન ફૂડ'ના હવાલાથી ગોયા જર્નલ જણાવે છે કે 1068 એડીમાં જૈન સાહિત્યિક પરંપરામાં 'દુક્કાઈ' (Dukkai) નામથી તેનો ઉલ્લેખ મળે છે, જે મુખ્ય રૂપથી પીસેલી દાળથી તૈયાર કરવામાં આવતા હતા.
આજના આધુનિક ઢોકળાની જેમ તેને દાળ અને ચોખાના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવતા હતા. પછી 1520 એડીમાં 'વારણક સમુચ્ચય' (Varanaka Samuchaya) માં ઢોકળા શબ્દ આવ્યો જે ગુજરાતી સંસ્કૃતિનો હિસ્સો બની ગયો.
આ તે સમય હતો જ્યારે ફર્મેંટેશનની પ્રક્રિયામાં સુધાર થયો અને દાળોની સાથે-સાથે અન્ય અનાજ પણ તેમાં સામેલ થવા લાગ્યા. વરાળમાં પકાવવાની તકનીકે તેને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ખાસ બનાવી દીધા, જેથી તે જૈન અને ગુજરાતી સમુદાયો વચ્ચે મુખ્ય આહાર બની ગયા હતા. ત્યારબાદના સમયમાં ચોખા-દાળથી બેસન-ખમણ સુધી તેના ઘણા રૂપ બદલાયા અને આજે 100થી વધુ પ્રકારે ઢોકળા બનાવવામાં આવે છે.
સમયની સાથે થયા ફેરફાર
19મી-20મી સદીમાં ઢોકળા સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ ગયા. પરંપરાગત ચોખા-અળદ દાળના ઢોકળા ધીમે-ધીમે બેસન અને રવાથી બનવા લાગ્યા. Goya Journal અનુસાર ગુજરાતમાં અલગ-અલગ વિસ્તારમાં મિલેટ્સ, જુવાર કે બાજરાને મિક્સ કરી નવી જાત બનાવવામાં આવી જે લોકોને પસંદ આવવા લાગી.
આધુનિક સમયમાં ENO કે ફ્રૂટ સોલ્ટથી સ્પંજી બનાવટ સરળ થઈ અને હવે ઢોકળા બેસન બેસ્ડ થઈ ગયા, જે દરેક જગ્યાએ પસંદ કરવામાં આવે છે. આજે બજારમાં રેડી-ટૂ-ઈટ પેકેટ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.
ખમણ અને ઢોકળા વચ્ચનું અંતર
હંમેશા લોકો ખમણ અને ઢોકળાને એક સમજે છે, પરંતુ ફૂડ નિષ્ણાંતો પ્રમાણે બંનેમાં બારિક અંતર છે. પરંપરાગત ઢોકળા ચોખા અને ચણાની દાળના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે ખમણ સંપૂર્ણ રીતે બેસન (ચણાના લોટ) થી તૈયાર થાય છે.
ખમણનો રંગ વધુ પીળો અને તેની બનાવટ વધુ સ્પંજી હોય છે. 20મી સદી બાદ તેમાં સોડા અને સાઇટ્રિક એસિડના ઉપયોગો તેને 'નાયલોન ઢોકળા' જેવું આધુનિક સ્વરૂપ આપ્યું જે આજે સ્ટ્રીટ ફૂડના રૂપમાં સૌથી વધુ ફેમસ છે.
