દુનિયાની Cheapest Country, અહીં ગરીબથી ગરીબ ભારતીય પણ છે કરોડપતિ, તમે પણ બનાવો ફરવાનો પ્લાન
Foreigh Cheapest Country: દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં આવેલો આ દેશ ખૂબ સસ્તો છે અને ખુબસુંદર પણ છે. અહીં તમને ઓછું ભાડું, સસ્તું ભોજન અને ઓછા ખર્ચમાં ટ્રાસન્પોર્ટ્રેશન મળી જશે. ઘણા ભારતીયો આ દેશમાં ફરવા માટે જાય છે.
- ભારતથી લાઓસનું હવાઈ અંતર લગભગ 2400થી 2700 કિલોમીટર
- 2025-2026ના ડેટાના આધાર પર લાઓસ દુનિયાના સૌથી સસ્તા દેશમાં સામેલ
- દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં વસેલો આ દેશ ખૂબ સસ્તો છે અને સુંદર પણ છે
World's cheapest country: જો તમને પણ હરવા-ફરવાનો શોખ છે અને બજેટમાં દેશની બહાર ફરવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો અમે આજે તમને એવા દેશ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને દુનિયાના સૌથી સસ્તા દેશમાં ગણવામાં આવે છે. 2025-2026ના ડેટાના આધાર પર લાઓસ દુનિયાના સૌથી સસ્તા દેશમાં સામેલ છે. દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં વસેલો આ દેશ ખૂબ સસ્તો છે અને સુંદર પણ છે. તે પોતાના ભાડા, ભોજન અને ઓછા ટ્રાન્સપોર્ટ્રેશન ખર્ચ માટે જાણીતો છે અને પર્યટક એટલે તેને પસંદ કરે છે.
ભારતથી લાઓસનું અંતર
ભારતથી લાઓસનું હવાઈ અંતર લગભગ 2400થી 2700 કિલોમીટર છે. નવી દિલ્હીથી લાઓસ (વિએનતિયાન) જવું હોય તો ફ્લાઇટથી 9થી 11 કલાકનો સમય લાગે છે. મોટા ભાગની ફ્લાઇટ્સ બેંગકોક કે અન્ય શહેરોમાંથી પસાર થાય છે. વિયનતિયાને, લાઓસની રાજધાની અને સૌથી મોટું શહેર છે.
બજેટ ફ્રેન્ડલી
લાઓસની કરન્સી છે લાઓ કીપ જે ભારતીય કરન્સીની તુલનામાં ખૂબ નબળી છે. 1000 લાઓ કીપ, ભારતના 4-5 રૂપિયાની બરાબર હોય છે. તેનાથી તમે અંદાજ લગાવી સકો છો કે ભારતીયોને ફરવા માટે કેટલો સસ્તો વિકલ્પ છે.
તાજેતરમાં એક ટ્રાવેલ બ્લોગરે એક વીડિયો પોસ્ટ કરી જણાવ્યું કે ભારતીયો માટે લાઓસ કઈ રીતે બજેટ ફ્રેન્ડલી વિકલ્પ બની ગયું છે. વીડિયોમાં જણાવવામાં આવ્યું કે અહીં 200 રૂપિયામાં વોટરફોલ, જિપલાઇન 1000 રૂપિયા, હોટ એર બલૂન 5000 રૂપિયા, પેરામોટરિંગ 3000 રૂપિયામાં કરી શકો છો. ફરવા માટે તમે 300 રૂપિયામાં સ્કૂલી લઈ શકો છો. જો ટ્રેનમાં યાત્રા કરો છો તો 1000 રૂપિયામાં કરી શકો છો.
લાઓસ વિશે જાણો
લાઓસની ભૌગોલિક સ્થિતિ વિશે વાત કરીએ તો તે ચીન, વિયતનામ, કંબોડિયા, થાઈલેન્ડ અને મ્યાનમારથી ઘેરાયેલું છે. આ દેશ ચારેય તરફ જમીનથી ઘેરાયેલો છે અને તેની પાસે કોઈ સમુદ્ર કિનારો નથી. મેકાંદ નદી (Mekong River) તેના પશ્ચિમી ભાગમાંથી વહે છે અને તે દેશની લાઇફલાઇન માનવામાં આવે છે.
આ દેશ 1893 થી 1953 સુધી ફ્રેન્ચ વસાહત રહ્યો અને ત્યારબાદ સ્વતંત્ર થયો. દેશની જનસંખ્યાનો એક મોટો હિસ્સો બૌદ્ધ ધર્મનું પાલન કરે છે. અહીં ફરવા માટે સુંદર ઝરણા, બૌદ્ધ મંદિર અને પહાડ છે. અહીં તમે અનેક એડવેન્ચર ગેમ્સની મજા લઈ શકો છો.
