/છાશ પીવાના ઘણા છે ફાયદા, પરંતુ આ લોકોએ ભૂલથી પણ તેનું ન કરવું જોઈએ સેવન, જાણો

Buttermilk Side Effects: કોણે છાશ પીવાનું ટાળવું જોઈએ? ઉનાળામાં છાશ પીવી શરીર માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તે પાચનમાં સુધારો કરે છે અને શરીરને ઠંડુ રાખે છે. જો કે, કેટલાક લોકોએ તેને પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
Buttermilk Side Effects: ઉનાળામાં છાશ પીવાથી ભારતીય ઘરોમાં વર્ષો જૂની પરંપરા માનવામાં આવે છે. ભોજન પછી એક ગ્લાસ ઠંડી છાશ શરીરને શાંત અને તાજું કરવામાં મદદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે લોકો ગરમીની ઋતુમાં તેને પોતાના આહારમાં સામેલ કરવાનું પસંદ કરે છે. છાશમાં પ્રોબાયોટિક્સ, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ઘણા જરૂરી વિટામિન હોય છે, જે પાચનમાં મદદ કરે છે અને શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખે છે. જો કે, બીજી બધી બાબતોની જેમ, છાશ દરેક માટે યોગ્ય નથી. તેનું સેવન કરવાથી કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વધી શકે છે.
ઉનાળામાં છાશ પીવાના ફાયદા
પાચન સુધારવામાં મદદ કરે છે
છાશમાં રહેલા પ્રોબાયોટિક્સ આંતરડાના સારા સ્વાસ્થ્યને જાળવવામાં મદદ કરે છે. તે ગેસ, કબજિયાત અને એસિડિટીથી પણ રાહત આપે છે.
શરીરને ઠંડુ કરવામાં મદદ કરે છે
ઉનાળાની ઋતુમાં છાશ શરીરને ઠંડુ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. લોકો માને છે કે તેનું સેવન કરવાથી હીટ સ્ટ્રોક અને ડિહાઇડ્રેશનનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે.
વજન ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક
છાશમાં ચરબી ઓછી અને પોષક તત્વો વધુ હોય છે. આ જ કારણ છે કે તેને વજન ઘટાડવાના આહારમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. તે લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક
છાશમાં હાજર પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ બ્લડ પ્રેશર જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે.
શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવામાં મદદ કરે છે
ઉનાળામાં પરસેવો થવાથી શરીરમાં પાણી અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું નુકસાન થઈ શકે છે. છાશ શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવામાં અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સંતુલન જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે.
લીવર અને આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક
છાશમાં હાજર પ્રોબાયોટિક્સ આંતરડાના સ્વાસ્થ્યને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. કેટલાક માને છે કે તે શરીરમાંથી ઝેરી તત્વોને દૂર કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
છાશ પીવાનું કોણે ટાળવું જોઈએ?
