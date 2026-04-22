Life Saving Tips: ઉનાળામાં કારને સળગાવી નાખશે આ 5 વસ્તુઓ, એક પણ વસ્તુ બંધ કારમાં રાખવી નહીં
Life Saving Tips: શું તમને ખબર છે ઉનાળામાં બંધ કારમાં રાખેલી કેટલીક સામાન્ય વસ્તુઓ પણ કાર સળગી જવાનું કારણ બની શકે છે? આજે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ગરમીના દિવસોમાં કારમાં રાખવાની ભુલ કરવી નહીં. આ વસ્તુઓ કારની અંદર સળગી શકે છે અને તેના કારણે કાર પણ આગનો ગોળો બની જાય છે.
Life Saving Tips: ગરમીમાં વાહનની સંભાળ પણ રાખવી જરૂરી છે. જેમ જેમ ગરમી વધશે તેમ વાહનમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ પણ વધવા લાગશે. દર વર્ષે આવી અનેક ઘટનાઓ બને છે. જેમાં બંધ પડેલી કાર પણ અચાનક સળગવા લાગે છે. આવું શા માટે થાય છે અને ઉનાળામાં કારમાં બ્લાસ્ટ ન થાય તે માટે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે ચાલો જાણીએ.
તડકા અને ગરમીથી બચાવતી કાર બેદરકારીના કારણે અગનગોળો પણ બની શકે છે. એવી અનેક ઘટનાઓ ઉનાળા દરમિયાન બનતી હોય છે જેમાં પાર્ક કરેલી કાર પણ અચાનક સળગી જાય. કારમાં આગ લાગવાનું કારણ તેમાં રાખેલી કેટલીક મામુલી વસ્તુઓ પણ બની શકે છે. આજે તમને કેટલીક આવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ઉનાળામાં કારની અંદર રાખવી હિતાવહ નથી. આ વસ્તુઓ એવી છે જે બંધ કારમાં પડી હોય તો સળગી શકે છે અને તેના કારણે કારમાં પણ આગ લાગી શકે છે.. જોકે કારમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં આ વસ્તુઓ જ જવાબદાર હોય છે તેવું નથી. પરંતુ આ વસ્તુઓ આગ લાગવાનું જોખમ વધારી શકે છે.
બહારનું તાપમાન જ્યારે 35 થી 40 ડિગ્રી હોય ત્યારે બંધ કારની અંદર તાપમાન બમણું થઈ જતું હોય છે. આવી સ્થિતિમાં કારની અંદર પડેલી કેટલીક સામાન્ય વસ્તુ પણ મોટી દુર્ઘટનાનું કારણ બની શકે છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
પાવર બેંક
ઘણા લોકો પાવર બેંક સાથે રાખતા હોય છે. પાવર બેંક ને ક્યારેય બંધ કારની અંદર રાખવાની ભૂલ કરવી નહીં. કારણ કે પાવર બેંકમાં જે બેટરી હોય છે તે ગરમીના કારણે ફૂલી જાય છે અને તેમાં બ્લાસ્ટ પણ થઈ શકે છે. તેમાં પણ જો પાવર બેંક એવી જગ્યાએ પડી હોય જ્યાંથી તેના પર તડકો પડતો હોય તો બેટરી ફાટવાનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી બંધ કારમાં પાવર બેંક, લેપટોપ, ફોન જેવા ગેજેટ રાખવાની ભૂલ કરવી નહીં.
ચશ્મા
ઘણા લોકો પોતાના સન ગ્લાસિસ કારના ડેશબોર્ડ પર રાખી દેતા હોય છે.. ઉનાળામાં આ ભૂલ તમારા પ્લાસ્ટિકના ડેશબોર્ડને ઓગાળવા માટે પૂરતી છે.. જો ડેશબોર્ડ પર સન ગ્લાસિસ રાખવાની ભૂલ કરતા હોય તો સુધારી લેજો.. કારણ કે ડેશબોર્ડ પર રાખેલા ચશ્મા તડકાના કારણે ડેશબોર્ડના પ્લાસ્ટિકને ઓગાળવા લાગે છે અને તેમાં આગ પણ લાગી શકે છે..
સેનિટાઈઝર કે પર્ફ્યુમ
સેનિટાઇઝર કે પર્ફ્યુમ જેવી વસ્તુઓ જેમાં આલ્કોહોલનું પ્રમાણ હોય તેવો જ્વલનશીલ હોય છે. આવી વસ્તુને બંધ કારમાં મૂકવી જોખમી છે. જો કાર તડકામાં વધારે સમય રહે અને કારનું તાપમાન અત્યંત વધી જાય તો પર્ફ્યુમ સેનિટાઇઝર જેવી વસ્તુઓ કારમાં આગ લગાડી શકે છે.
એર ફ્રેશનર
પર્ફ્યુમ અને સેનિટાઇઝરની જેમ એર ફ્રેશનર પણ કારમાં આગ લાગવાનું કારણ બની શકે છે. એર ફ્રેશનર લોકો પોતાની કારમાં રાખતા હોય છે જેથી કારમાં સુગંધ આવતી રહે. પરંતુ ઉનાળામાં બંધ કારમાં એર ફ્રેશનર રાખવું નહીં. ખાસ કરીને એર ફ્રેશનરનું કેન પ્રેશરના કારણે ફાટી શકે છે.
લાઇટર
નાનકડું લાઇટર ફક્ત સિગરેટ જ નહીં તમારી કારને પણ સળગાવી શકે છે. તડકામાં પાર્ક કરેલી પેક કારની અંદર લાઇટર રાખવામાં આવે તો તે ફાટી શકે છે અને તેના કારણે કારની સીટ અને પ્લાસ્ટિકની એસેસરીઝ સળગવા લાગે છે. લાઇટરની અંદર જ્વલનશીલ પદાર્થ અને ગેસ પ્રેશરથી ભરેલું હોય છે. બંધ કારનું તાપમાન જ્યારે વધવા લાગે છે તો ગેસ ફેલાઈ શકે છે અને તેના કારણે આગ પણ લાગી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
