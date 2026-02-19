Collagen Rich Foods: આ 6 વેજિટેરિયન ફુડ ખાવાથી 100 ની સ્પીડે વધશે કોલેજન, ઢીલી પડેલી સ્કિન પણ ટાઈટ થવા લાગશે
Collagen Rich Veg Foods: આપણા શરીર માટે કોલેજન ખૂબ જ જરૂરી છે. કોલેજન હોય તો જ સ્કિન, વાળ, નખ સુંદર અને હેલ્ધી રહે છે. જો કોલેજન ઓછું હોય તો ત્વચા ઢીલી પડવા લાગે છે, વાળ નબળા પડી જાય છે. આજે તમને 6 વેજીટેરીયન વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે શરીરમાં ઝડપથી કોલેજન વધારે છે.
- કોલેજન હોય તો જ સ્કિન, વાળ, નખ સુંદર અને હેલ્ધી રહે છે.
- કોલેજન ઓછું હોય તો ત્વચા ઢીલી પડવા લાગે છે, વાળ નબળા પડી જાય છે.
- જાણો કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી કોલેજન ઘટી જાય ?
Collagen Rich Veg Foods: કોલેજન શરીરનું મહત્વનું પ્રોટીન છે. આ પ્રોટીન વાળ, નખ અને સ્કિનને લોચ આપે છે. અમુક ઉંર સુધી શરીરમાં કોલેજન નેચરલી બને છે. પરંતુ જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ શરીરમાં કોલેજન પુરતાં પ્રમાણમાં બનતું નથી. એટલે જ જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ ત્વચા ઢીલી પડવા લાગે છે, વાળ ખરવા લાગે અને નખ પણ ડેમેજ થતા જોવા મળે છે. આવું ન થવા દેવું હોય તો ડાયટમાં એવી વસ્તુઓ સામેલ કરવી જોઈએ જે કોલેજન બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે.
કોલેજન સૌથી વધુ નોનવેજ વસ્તુઓથી મળે છે. પરંતુ એવી વેજીટેરીયન વસ્તુઓ પણ છે જેને ખાવાથી શરીરમાં નેચરલી કોલેજન વધી શકે છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે વધતી ઉંમરે કોઈપણ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા વિના સ્કિન ટાઈટ અને સુંદર દેખાતી રહે તો આ 6 વસ્તુઓને આહારમાં સામેલ કરવાનું શરુ કરી દો. આ 6 વસ્તુઓને એકસાથે ખાવાની જરૂર નથી. અહીં જે વસ્તુઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે તેને તમે તમારી અનુકૂળતા અને ટેસ્ટ અનુસાર ડાયટમાં એડ કરો. આ વસ્તુઓ શરીરમાં કોલેજન બુસ્ટ કરે છે.
શરીરમાં કોલેજન વધારતા 6 વેજ ફુડ
બેરીઝ
બ્લુ બેરી, સ્ટ્રોબેરી, રાસબેરી સહિતની બેરીઝ વિટામિન સી, એન્ટીઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોવાની સાથે સ્કિન માટે જરૂરી કોલેજન વધારનાર પણ છે. બેરીઝને આહારમાં તમે અલગ અલગ રીતે સામેલ કરી શકો છો. બેરીઝને તમે દહીં સાથે, સ્મુધી બનાવીને ડાયટમાં એડ કરી શકો છો.
લસણ
જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ લસણ ખાવાથી પણ કોલેજન બુસ્ટ થાય છે. લસણમાં સલ્ફર હોય છે જે કોલેજનને તુટવાથી બચાવે છે. લસણને તમે રોજ ડાયટમાં એડ કરી શકો છો. જો કે મોટાભાગના લોકો લસણ ખાતા જ હોય છે.
બીજ
સ્કિન કોલેજન બુસ્ટ કરવા માટે તમે અળસી, પમ્પકીન સીડ્સ, ચિયા સીડ્સ સહિતના બીજ ખાઈ શકો છો. આવા બીજ ઝિંક, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડથી ભરપુર હોય છે. આ બીજને તમે સલાડ સાથે લઈ શકો છો. નિયમિત 1 ચમચી મિક્સ સીડ્સ લેવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.
ટમેટા
ટમેટામાં લાઈકોપીન હોય છે જે સૂર્યના હાનિકારક કિરણોથી સ્કિનને ડેમેજ થતા બચાવે છે. સાથે જ તેનાથી કોલેજન પણ બુસ્ટ થાય છે. ટમેટા સિવાય કેપ્સિકમ ખાવાથી પણ કોલેજન બુસ્ટ થઈ શકે છે. આ બંને વસ્તુઓને તમે સલાડ તરીકે ખાઈ શકો છો.
એવોકાડો
વિટામિન ઈથી ભરપુર એવોકાડો હેલ્ધી ફેટથી ભરપુર હોય છે. જે સ્કિનને હેલ્થી કરવાની સાથે કોલેજન સપોર્ટનું કામ કરે છે. એવોકાડોને તમે સલાડ સાથે, ટોસ્ટ સાથે કે ડીપ તરીકે ડાયટમાં એડ કરી શકો છો.
ખાટા ફળ
સંતરા, દ્રાક્ષ, લીંબુ જેવા ખાટા ફળ વિટામિન સીથી ભરપુર હોય છે. વિટામિન સી હોય તો શરીર કોલેજનને સ્ટોર કરી શકે છે. તેથી ડાયટમાં ખાટા ફળ સામેલ કરવા જેથી શરીર કોલેજનને સ્ટોર કરી શકે છે અને સ્કિન પર નિખાર દેખાય.
કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી કોલેજન ઘટી જાય ?
કોલેજન કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી વધે તે તો તમે જાણી લીધું હવે એ પણ જાણી લો કે કઈ ભુલો કરવાથી કોલેજન ઝડપથી ઘટવા લાગે છે. શરીરમાં કોલેજન વધે તેવો પ્રયત્ન કરવાનું શરુ કરો ત્યારથી આ ભુલો કરવાનું બંધ કરી દેવું જેથી તમે કરેલા પ્રયત્નોનું રિઝલ્ટ ઝડપથી જોવા મળે.
- આલ્કોહોલ કોલેજન ઘટાડે છે.
- ઓછી ઊંઘના કારણે ઝડપથી કોલેજન ઘટે છે.
- સ્ટ્રેસના કારણે કોલેજન ઘટવા લાગે છે.
- વધારે સમય સુધી તડકામાં રહેવાથી કોલેજન ઘટે છે.
- શરીરમાં હાઈડ્રેશનનો અભાવ હોય તો કોલેજન ઘટી જાય છે.
- મીઠાઈ કે મીઠી વસ્તુઓ વધારે ખાવાથી કોલેજન ઘટવા લાગે છે.
