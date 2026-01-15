Prev
Bad Habits: સામાન્ય લાગતી રોજની આ આદતોના કારણે નથી ઘટતું વજન, પાતળું થવું હોય તો આજથી જ સુધારી લેજો

Weight Loss Mistakes:  જો તમે હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જીવો છો, વજન ઘટાડવા માટે જરૂરી બધું કરો છો તેમ છતાં વજન ઓછું નથી થતું તો તેનું કારણ તમારી રોજની કેટલીક આદતો હોય શકે છે. આ આદતો સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તે વજનમાં ઘટાડો થતા અટકાવે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:51 PM IST

Weight Loss Mistakes: વજન ઘટાડવું કોઈ માટે સરળ કામ હોય છે તો કોઈ માટે અત્યંત મુશ્કેલ. ઘણી વખત હેલ્ધી લાઈફ સ્ટાઈલ હોવા છતાં વેટ લોસ થતું નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આવી સ્થિતિ સર્જાય તેની પાછળ વ્યક્તિની જ કેટલીક આદતો  જવાબદાર હોય છે. દિનચર્યાની કેટલીક સામાન્ય લાગતી બાબતો એવી હોય છે જે આપણી વેટ લોસ જર્ની પર બ્રેક લગાડી દે છે. 

જો તમે પણ આ આદતો ધરાવતા હોય તો તમે એક્સરસાઇઝ કરો તેમ છતાં વજન ઘટે નહીં તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ એવી આદતો વિશે જે વેટ લોસ પર બ્રેક લગાવી દે છે. 

કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ વધારે કરવી 

જો તમે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ વધારે કરો છો અને સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ સહિતની એક્સરસાઇઝની ઇગ્નોર કરો છો તો તેનાથી વજન ઝડપથી ઘટી શકે છે પરંતુ મસલ્સ બનશે નહીં. સાથે જ શરીરમાં ભૂખ વધારે તેવા હોર્મોન વધવા લાગશે જેના કારણે તમે કરવા લાગશો. 

પાણી ઓછું પીવું 

ડિહાઇડ્રેશન ના કારણે પણ નુકસાન થઈ શકે છે ઘણા લોકો તરસ લાગે તેમ છતાં પાણી પીતા નથી. શરીરની પાણીની જરૂરિયાતને લોકો ભૂખ સમજવાની ભૂલ કરે છે જેના કારણે તેઓ વધારે કેલરી ઈનટેક કરે છે. જો દિવસ દરમિયાન ઓછું પાણી પીવામાં આવે તો પણ વેઇટ લોસ પર બ્રેક લાગી જાય છે. 

જમ્યા પછી ફ્રુટ ખાવા 

જો તમે વજન ઘટાડવા માંગો છો તો રાત્રે જમ્યા પછી ફળ ખાવાની આદત છોડી દેવી. જમ્યા પછી ફળ ખાવાથી શુગર લેવલ વધી શકે છે અને ક્રેવિંગ પણ વધી જાય છે જેના કારણે વેટ લોસ થતું નથી. 

સ્ટ્રેસ લેવો 

વજન નથી ઘટતું તે વાતનો સ્ટ્રેસ પણ લેવો નહીં કારણ કે તમે જેટલો સ્ટ્રેસ વધારે અનુભવશો તેટલી જ ભૂખ વધારે ઉપડશે. જ્યારે પણ સ્ટ્રેસ ફિલ થાય છે ત્યારે વ્યક્તિને ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. 

ઓછી ઊંઘ 

જો તમે આખો દિવસ હેલ્ધી ફૂડ લો એક્સરસાઇઝ કરો પરંતુ જો રાત્રે પૂરતી ઊંઘ નથી કરતા તો તેનાથી વજન ઘટશે નહીં. રાતની ઊંઘ શરીરની રિકવરી માટે જરૂરી હોય છે જો તમે જાગો છો તો વારંવાર ખાવાની ઈચ્છા પણ થાય છે. 

મોડી રાત્રે નાસ્તો કરવો 

મોડી રાત્રે જમવું પણ વેટ લોસ જર્ની માટે હાનિકારક છે. તેવામાં જો તમે મોડી રાત્રે હેલ્ધી લાગતી વસ્તુઓ પણ ખાશો તો તેનાથી ઇન્સ્યુલિન લેવલ વધી જશે અને ફેટ બર્નિંગ હોર્મોન ઘટવા લાગશે. જેના કારણે તમારું વજન ઘટવું મુશ્કેલ થઈ જશે. 

આલ્કોહોલ 

જો તમે આખું વીક ડાયટ કરો અને પછી વિકેન્ડ પર આલ્કોહોલ લેતા હોય અને વિચારતા હોય કે તે ચિટ મિલ ગણાશે તો તમે મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર એક દિવસ આલ્કોહોલ લેવાથી 48 કલાકથી વધુ સમય માટે મેટાબોલિઝમ કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે એટલે કે તમારું વજન ઘટવાનું બંધ થઈ જશે. 

હેવી કેલેરી ફૂડ 

વેટ લોસ જર્ની પર હેલ્ધી ગણાતી કેટલીક વસ્તુઓ પણ ભારે પડે છે. જેમકે ગ્રેનોલા બાર, ફ્લેવર્ડ યોગર્ટ, ડાયટ ડ્રીંક, ફ્રુટ સ્મુધી, બુલેટ કોફી, ચીઝ ક્યુબ જેવી વસ્તુઓ ઇન્સ્યુલિન સ્પાઇક કરે છે અને વેટ લોસ પ્રોસેસ અટકાવી દે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

