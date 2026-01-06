કિડનીને સ્વસ્થ રાખવા માટે રોજ ખાઓ આ 5 સુપરફૂડ, ડેમેજ થવાનું જોખમ નહીં રહે
Kidney Health: કિડની આપણા શરીરમાં ગરણી જેવું કામ કરે છે. લોહી શુદ્ધ કરે છે અને પાણીને બેલેન્સ કરે છે. કિડનીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે ખુબ જરૂરી છે. આ માટે કેટલાક ફૂડ મદદ કરી શકે છે. જાણો આ ફૂટ વિશે વિગતો.
કિડની આપણા શરીરનું એક ખુબ જ જરૂરી અંગ છે. કિડની જો બરાબર કામ ન કરે તો શરીર મુશ્કેલીમાં આવી જાય છે. કિડની લોહી શુદ્ધ કરે છે અને શરીરના પાણીને પણ બેલેન્સ કરે છે. શરીરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. જ્યારે કિડની સડવા લાગે ત્યારે શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો બહાર નીકળી શકતા નથી અને હેલ્થ બગડે છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)ના રિપોર્ટ મુજબ દુનિયામાં લગભગ 674 મિલિયન લોકો ક્રોનિક કિડની બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા છે.
કિડનીને સ્વસ્થ રાખે છે આ ફૂડ
કિડનીને જો સ્વસ્થ રાખવી હોય તો સ્વસ્થ ભોજન કરવું જોઈએ. આજે અમે તમને એવી કેટલીક ખાવાની ચીજો વિશે જણાવીશું જે કિડનીના સ્વાસ્થ્યને કુદરતી રીતે સપોર્ટ કરે છે. જો કે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આ બધા ફૂડ કોઈ રાતોરાત કિડનીને ડિટોક્સ નહીં કરે પરંતુ જો તેને રેગ્યુલરલી સેવન કરવામાં આવે તો કિડનીનું કામ સરળ બની શકે છે. જાણો આ ફૂડ વિશે.
1. દૂધી
દૂધીનું નામ સાંભળીને ઘણા લોકોની ભ્રમરો ચડી જતી હોય છે. પરંતુ દૂધી આપણા શરીર માટે ખુબ જ ફાયદાકારક છે. આ કોઈ સામાન્ય શાક નથી પરંતુ સુપરફૂડ છે. તેમાં પાણી અને પોટેશિયમ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. જે કિડનીને ધીરે ધીરે કચરો કાઢવામાં મદદ કરે છે. ફ્રેશ જ્યૂસ કે હળવી રાંધેલી દૂધી ખાઓ. તે પેકેજ્ડ ડ્રિંક્સ કરતા સારું હાઈડ્રેશન આપે છે. શુગર કે મીઠા વગર પણ બોડીને રિલેક્સ રાખે છે.
2. લસણ
લસણ કિડનીને ડાયરેક્ટ તો નહીં પરંતુ ઈન્ડાઈરેક્ટલી મદદ કરે છે. તે કિડનીની ઈન્ફ્લેમેશન ઘટાડે છે અને બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. ઓછું મીઠું ખાવામાં પણ લસણ મદદ કરે છે. જેનાથી કિડની પર દબાણ ઓછું આવે છે. કાચું કે હળવું સેકેલું લસણ સૌથી વધુ ફાયદાકારક છે.
3. સફરજન
યાદીમાં ત્રીજું નામ આવે છે સફરજનનું જે પહેલા તમારા પાચન ચંત્રને મદદ કરે છે. તેમાં ફાઈબર હોય છે જે ઝાડૂની જેમ કચરો બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે જેનાથી કિડની પર કામ ઓછું આવે છે, સફરજન બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે અને કિડનીના નાના નાના બ્લડ વેસલ્સને ડેમેજ થતા બચાવે છે. જો તમે તેને છાલ સાથે ખાઓ તો તે સૌથી વધુ ફાયદાકરક રહે છે.
4. ધાણા બીજ
ધાણા કે ધાણા બીજ યુરિન બનાવવામાં મદદ કરે છે અને બોડીમાંથી એક્સ્ટ્રા સોડિયમ પણ બહાર કાઢે છે. તેનાથી ફ્લૂઈડ રિટેન્શન ઓછું થાય છે અને કિડનીનું કામ સરળ બને છે. આખી રાત બીજ પલાળીને સવારે તેનું પાણી પીવું એ કિડની ડિટોક્સ કરવાનો એક સરળ અને નેચરલ ઉપાય છે.
5. ફૂલાવર
મટોાભાગના શાકભાજીઓમાં પોટેશિયમ વધુ પ્રમાણમાં મળી આવે છે જે કિડની પર દબાણ નાખી શકે છે. પરંતુ ફ્લાવરમાં પોટેશિયમ ઓછું મળે છે અને ફાઈબર, વિટામીન સી તથા એન્ટીઓક્સિડેન્ટ ભરપૂર હોય છે. તે લિવરને પણ સપોર્ટ કરે છે. જેનાથી કિડનીના ટોક્સિન્સ ઘટે છે.
