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કોકરોચ ભગાડવા માટે રામબાણ છે આ ત્રણ રસોડાની વસ્તુઓ, ક્યારેય ફરી તમારા ઘરમાં નહીં આવે, જાણો ઘરેલું ઉપાય

Cockroach Home Remedies: શું તમે ઉનાળા અને પાનખર ઋતુમાં તમારા રસોડામાં વંદાઓની વધતી સંખ્યાથી ચિંતિત છો? તેમને દૂર રાખવા માટે તમે કેટલાક ઘરેલું ઉપાયોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારા રસોડાને સ્વચ્છ અને વંદામુક્ત રાખવા માટે અસરકારક ટિપ્સ જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:50 PM IST
કોકરોચ ભગાડવા માટે રામબાણ છે આ ત્રણ રસોડાની વસ્તુઓ, ક્યારેય ફરી તમારા ઘરમાં નહીં આવે, જાણો ઘરેલું ઉપાય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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