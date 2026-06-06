/કોકરોચ ભગાડવા માટે રામબાણ છે આ ત્રણ રસોડાની વસ્તુઓ, ક્યારેય ફરી તમારા ઘરમાં નહીં આવે, જાણો ઘરેલું ઉપાય

Cockroach Home Remedies: ઉનાળા અને વરસાદની ઋતુમાં, ઉંદરો, (કોકરોચ)વંદા અને અન્ય જંતુઓ ઘરોમાં પ્રવેશ કરવાનું શરૂ કરે છે. કોકરોચ ખાસ કરીને રસોડામાં સામાન્ય જોવા મળે જ છે, જ્યાં તેઓ સિંકની આસપાસ અને ભીના વિસ્તારોમાં ઝડપથી પ્રજનન કરે છે. કોકરોચ માત્ર ખોરાક બગાડે છે જ નહીં પરંતુ વિવિધ બેક્ટેરિયા અને જંતુઓ પણ ફેલાવે છે.
કોકરોચ વિવિધ બેક્ટેરિયા ધરાવે છે, જે ફૂડ પોઇઝનિંગ, ઝાડા અને એલર્જી જેવી બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. લોકો ઘણીવાર તેમને દૂર રાખવા માટે મોંઘા કેમિકલ સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ કેટલાક સરળ ઘરગથ્થુ ઉપાયો છે જે તમને કોકરોચથી કાયમ માટે છુટકારો મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે.
આ 3 વસ્તુઓ કોકરોચ માટે રામબાણ
તમાલપત્રો
કોકરોચને રસોઈમાં વપરાતા તમાલપત્રોની ગંધ પસંદ નથી. આ કરવા માટે, તમાલપત્રને હળવા હાથે વાટી લો અને તેને એવી જગ્યાએ મૂકો જ્યાં વંદાઓ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. જેમ કે રસોડાના કેબિનેટ, સિંક નીચે અને સ્ટોરરૂમમાં. તેની ગંધ કોકરોચને દૂર રાખે છે.
બેકિંગ સોડા અને ખાંડ:
તમાલપત્ર ઉપરાંત, તમારા રસોડામાં બેકિંગ સોડા પણ ખૂબ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. કોકરોચથી છુટકારો મેળવવા માટે બેકિંગ સોડા અને ખાંડનું મિશ્રણ પણ ખૂબ અસરકારક માનવામાં આવે છે. તેમને સમાન માત્રામાં ભેળવીને એવી જગ્યાઓ પર છાંટો જ્યાં કોકરોચ વારંવાર આવે છે.
કોકરોચ ખાંડ ખાય છે, અને બેકિંગ સોડા તેમના પેટમાં પ્રવેશ કરીને ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે, જે તેમના પાચનતંત્રને અવરોધે છે. આ પાવડર ફક્ત ભેજ વગરની જગ્યાઓ જ છાંટો, કારણ કે પાણી અથવા ભેજ ખાંડ અને સોડા ઓગળીને એકસાથે ચોંટી જશે, જેનાથી કોકરોચ તેને ખાતા અટકાવશે.
તેને સીધા ફ્લોર પર છાંટવાને બદલે, તમે તેને નાના પ્લાસ્ટિકના ઢાંકણા અથવા કાગળના ટુકડા પર મૂકી શકો છો અને તેને કબાટના ખૂણામાં, સિંક નીચે અને રેફ્રિજરેટરની પાછળ મૂકી શકો છો. આ સફાઈને સરળ બનાવે છે.
લીમડાનું તેલ:
લીમડામાં કુદરતી જંતુનાશક ગુણધર્મો છે. સ્પ્રે બોટલમાં પાણી અને લીમડાના તેલના થોડા ટીપાં મિક્સ કરો અને તેને રસોડા અને દરવાજાના ખૂણા પર સ્પ્રે કરો. આ કોકરોચને દૂર રાખશે અને ઘરને તાજું રાખશે. તમે લીંબુના રસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.
કોકરોચથી બચવા માટે, આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો:
વંદોથી છુટકારો મેળવવા માટે, તમારે હંમેશા ઘર નિયમિતપણે સાફ કરવું જોઈએ. કારણ કે ઘર અને રસોડું જેટલું ગંદુ હશે, વંદા અને ઉંદરો ઘરમાં પ્રવેશવાની શક્યતા એટલી જ વધારે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.