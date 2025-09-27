Hair Care: વાળ ખરતા અટકશે અને કમર સુધી લાંબા પણ ઝડપથી થશે, નાળિયેર તેલમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી લગાડો વાળમાં
Hair Care Tips: જો તમે ખરતા વાળથી પરેશાન છો તો આજે તમને જણાવીએ એક તેલ બનાવવાની રીત. આ રીતે ઘરે તેલ બનાવી લેશો તો વાળ ખરતા પણ અટકશે અને લાંબા પણ ઝડપથી થશે.
Trending Photos
Hair Care Tips: આજના સમયમાં મોટાભાગની યુવતીઓ ખરતા વાળના કારણે પરેશાન જોવા મળે છે. બદલતી લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહારના કારણે આ સમસ્યા દિવસેના દિવસે વધતી જાય છે. જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન છો તો તો પોતાના વાળની કેર કરવા માટે આજથી જ આ કામ શરૂ કરી દો. જો સમય રહેતા વાળની સંભાળ રાખવાનું શરૂ કરવામાં ન આવે તો વાળ ધીરે ધીરે ખરાબ થવા લાગે છે અને માથામાં ટાલ પણ પડી શકે છે.
આજે તમને ખરતા વાળને અટકાવે અને વાળનો ગ્રોથ વધારે તેવું તેલ ઘરે કેવી રીતે બનાવવું તે જણાવીએ. આ તેલ ઘરે બનાવીને તેનો ઉપયોગ કરશો તો વાળ ખરતા અટકશે અને લાંબા પણ ઝડપથી થશે.
વાળ માટે તેલ બનાવવું હોય તો નાળિયેર તેલ, ડુંગળી, મેથીના દાણા, જાસુદના ફૂલ અને લીમડાના પાનની જરૂર પડશે. આ તેલ બનાવવા માટે એક વાસણમાં નાળિયેરનું તેલ લઈ તેમાં બે ડુંગળી, લીમડાના પાન, ચાર ચમચી મેથી દાણા અને જાસુદના ફૂલ ઉમેરો અને ધીમા તાપે તેલને બરાબર ઉકાળો તેલ બરાબર ઉકળી જાય અને તેનો રંગ બદલી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેલને ઠંડુ થવા દો. તેલ ઠંડુ થઈ જાય પછી તેને કાચની બોટલમાં ભરી અને સ્ટોર કરો. આ તેલને અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત વાળમાં લગાડો.
હોમમેડ તેલ લગાડવાના ફાયદા
જો તમે વાળને લાંબા બનાવવા માંગો છો તો રાતના સમયે સૂતા પહેલા આ તેલથી માલિશ કરો. બીજા દિવસે સવારે વાળને શેમ્પુ કરો. અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત તમે આ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
જો તમે વાળને કાળા કરવા માંગો છો તો પણ આ તેલ ઉપયોગી સાબિત થશે. વાળના મૂળમાં આ તેલથી સારી રીતે માલિશ કરો અને પછી વાળને શેમ્પુ કરો. નિયમિત આ તેલ લગાડવાથી સફેદ વાળ પણ કાળા થઈ શકે છે, જે લોકોના વાળ ખરતા હોય તેમના માટે તો આ તેલ વરદાન સમાન છે. આ તેલ લગાડીને વાળમાં માલિશ કરવાથી ખરતા વાળની સમસ્યા ઓછી થાય છે. આ તેલ વાળ માટે ફાયદાકારક છે અને તેને બનાવવું પણ એકદમ સહેલું છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે