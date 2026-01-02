એક સમયે માત્ર રાજાઓ જ ખાઈ શકતા હતા આ સ્પેશિયલ રોટલી, જાણો શાહી રસોડાથી આપણા ડાઇનિંગ ટેબલ સુધી કેવી રીતે પહોંચી?
Naan Bread: આપણને સૌને નાન ખૂબ જ પસંદ હોય છે. પરંતુ એક સમય એવો હતો જ્યારે તે માત્ર શાહી થાળીની શાન ગણાતી હતી. ચાલો જાણીએ શું છે નાનનો ઇતિહાસ.
Naan Bread: આજે નાન ડિનર ટેબલ, રેસ્ટોરન્ટના મેનૂ અને ત્યાં સુધી કે ગ્લોબલ ફ્યુઝન ફૂડમાં પણ સામાન્ય બની ગઈ છે. પરંતુ સદીઓ પહેલા આ નરમ અને ફૂલેલી રોટલી શાહી શાનની નિશાની હતી. નાનને ફક્ત રાજાઓ, અમીરો અને બાદશાહો માટે જ બનાવવામાં આવતી હતી. શાહી મહેલોના રસોડાથી લઈને રસ્તા કિનારે આવેલા ઢાબા અને ઇન્ટરનેશનલ રેસ્ટોરન્ટ સુધીની તેની સફર કેવી રહી, ચાલો જાણીએ.
દિલ્હી સલ્તનતમાં શાહી શરૂઆત
નાનનો સૌથી જૂનો લેખિત ઇતિહાસ લગભગ ઈ.સ. 1300ની આસપાસનો છે. ઈન્ડો-પર્સિયન કવિ અમીર ખુસરો, જેમણે અલાઉદ્દીન ખીલજી અને મોહમ્મદ બિન તુગલકના સમયના દરબારી જીવનનું વર્ણન કર્યું હતું, તેમણે નાનનો ઉલ્લેખ દરબારોમાં પીરસવામાં આવતી એક 'લક્ઝરી રોટલી' તરીકે કર્યો હતો. તેમણે લખ્યું હતું કે, નાનના બે પ્રકારના હોય છે: એક નાન-એ-તનુક અને બીજું નાન-એ-તંદૂરી.
નાન-એ-તનુક એક પાતળી અને નાજુક રોટલી હતી અને નાન-એ-તંદૂરી જાડી અને ફૂલેલી હતી જેને ઓવન (તંદૂર)માં પકવવામાં આવતી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, તે સમયે નાન મેંદા અને યીસ્ટમાંથી બનાવવામાં આવતી હતી, જે તે સમયે ખૂબ જ દુર્લભ અને મોંઘી સામગ્રી ગણાતી હતી.
નાનને મળ્યા અનેક સ્વરૂપ
મુગલ બાદશાહોએ નાન બનાવવાની રીતને એક કળાનું સ્વરૂપ આપી દીધું. તેને કબાબ, ખીમો અને રિચ મીટ ગ્રેવી સાથે પીરસવામાં આવતી હતી. અકબરના શાસનકાળના 'આઈન-એ-અકબરી' જેવા ઐતિહાસિક રેકોર્ડમાં નાનને શાહી રસોડાની એક મુખ્ય વાનગી ગણાવવામાં આવી છે. શાહી રસોઈયાઓ ખમીર ઉઠાવવાની અને રાંધવાની તકનીકોનું ખૂબ ધ્યાન રાખતા અને તેને ગુપ્ત રાખતા હતા.
તંદૂરે બધું બદલી નાખ્યું
નાનના ઇતિહાસમાં વળાંક તંદૂરના ઉપયોગથી આવ્યો. આ માટીનું એક ઓવન હતું જે ખૂબ જ ઊંચું તાપમાન પેદા કરવામાં સક્ષમ હતું. તંદૂરે નાનને તેની ખાસ 'સ્મોકી' સુગંધ, ફોલ્લાવાળી સપાટી અને નરમ અંદરનો ભાગ આપ્યો. જેમ-જેમ તંદૂર ધીરે-ધીરે મહેલોમાંથી બહાર નીકળીને કસબાઓમાં ફેલાયું, તેમ નાન પણ શાહી સીમાઓમાંથી બહાર આવવા લાગી.
અમીરોથી સામાન્ય માણસની થાળી સુધી
18મી અને 19મી સદી સુધીમાં નાન ઢાબાઓ અને સ્થાનિક ભોજનાલયોમાં જોવા મળવા લાગી. જો કે, બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન પણ તેને 'પ્રીમિયમ ફૂડ' માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ ધીરે-ધીરે તે અમીર શહેરી ઘરો સુધી પહોંચી ગયું. 1947ના ભાગલા પછી પંજાબ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આવેલા સ્થળાંતર કરનારાઓએ તંદૂર બનાવવાની કળા આખા ભારતમાં ફેલાવી દીધી. બસ ત્યારથી નાન દરેક જગ્યાએ ઉપલબ્ધ થવા લાગી.
