Weight Loss Mistakes: ફટાફટ વજન ઉતારવા માટે આ કામ ક્યારેય ન કરતાં, આ ભુલ કરવાથી પાતળા નહીં બીમાર થશો
Weight Loss Mistakes: જે લોકો વજન ઝડપથી ઓછું કરવા માંગતા હોય છે તે અવનવા નુસખા અજમાવતા રહે છે. પરંતુ ઘણીવાર આવી ઉતાવળમાં તેઓ એવી ભુલ કરી બેસે છે જેના કારણે તે પાતળા થવાને બદલે બીમાર થઈ જાય છે. આજે તમને આવી જ ભુલો વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી તમારું વજન તો નહીં ઉતરે પણ તમારા શરીરમાં તકલીફો જરૂરથી વધશે.
Weight Loss Mistakes: શરીરનું વધતું વજન આજના સમયની સૌથી મોટી અને સૌથી વધુ લોકોને સતાવતી સમસ્યા છે.. શરીરનું વધેલું વજન ગંભીર બીમારીઓનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે. આ વાતથી લોકો સારી રીતે અવગત છે તેથી જ જે લોકોનું વજન વધે છે તેઓ વજન ઘટાડવા માટે પ્રયત્ન શરૂ કરી દેતા હોય છે. વજન વધી જવામાં સમય લાગતો નથી. પરંતુ વજન ઘટાડવામાં સમય વધારે લાગે છે. એક વખત વજન વધી જાય તો તેને ઘટાડી અને કંટ્રોલ કરવું મુશ્કેલ કામ લાગે છે.
વજન વધી ગયું હોય તો તેને ઘટાડવું પણ જરૂરી છે કારણ કે જો વજન વધારે હોય તો તેના કારણે હૃદય રોગ, ડાયાબિટીસ, લીવર અને કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓનું જોખમ પણ ધીરે ધીરે વધવા લાગે છે. કારણ કે શરીરની અંદર વધતું ફેટ શરીરના આ અંગોને તકલીફ કરવા લાગે છે.
જે લોકોનું વજન વધારે હોય તેઓ ઝડપથી વજન ઘટાડવાના ચક્કરમાં ઘણી વખત એવી ભૂલ કરી નાખે છે જેના કારણે શરીરની સ્થિતિ વધારે બગડી જાય છે. વધતા વજનના કારણે થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓની સાથે વજન ઘટાડવાના ચક્કરમાં જે ભૂલો કરી હોય છે તેનો સરવાળો થતાં શરીરમાં ગંભીર સમસ્યાઓ વધવાનું જોખમ વધે છે. આજે તમને જણાવીએ એવી ભૂલો વિશે જે લોકો અજાણતા કરે છે અને તેનું પરિણામ વિપરીત આવે છે. એટલે કે લોકો આ કામ એવું વિચારીને કરે છે કે તેને કરવાથી ઝડપથી વજન ઓછું થઈ જશે પરંતુ વજનમાં ઘટાડો થવાને બદલે આ કામ કરવાથી શરીરમાં બીમારીમાં વધારો થઈ જાય છે.
વજન ઘટાડવા માટે આ 3 ભુલો ન કરો
ખાવાનું છોડી દેવું
વજન ઘટાડવાનો વિચાર આવે એટલે 99% લોકો આ ભૂલ કરે છે. લોકોને એવું લાગે છે કે જો તેઓ એક સમય જમવાનું બંધ કરી દેશે તો વજન ઓછું થવા લાગશે. પરંતુ હકીકતમાં આ ભૂલ ગંભીર સમસ્યાને ખુલ્લું આમંત્રણ સાબિત થાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે જો તમારે વજન ઘટાડવું પણ હોય તો પણ શરીરને આહારની જરૂર તો પડે જ છે. શરીરને કામ કરવા માટે એનર્જીની જરૂર હોય છે અને એનર્જી ભોજનના માધ્યમથી જ મળે છે જો તમે શરીરને ભોજન ન આપો અને કામ કરતા રહો તો ધીરે ધીરે શરીર અંદરથી નબળું પડવા લાગે છે. જો તમારે વજન ઘટાડવું હોય તો આહાર બંધ કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ આહારમાંથી કેલરી વાળી અને ફેટ વાળી વસ્તુઓ ઓછી કરવાની હોય છે.
વધારે પડતો વ્યાયામ
વજન ઘટાડવામાં થતી ભૂલોમાં આ બીજા ક્રમની ભૂલ છે જે મોટાભાગના લોકો કરે છે. જે લોકો આહાર છોડી શકતા નથી અથવા તો છોડતા નથી તે પોતાના શરીરને આ રીતે કષ્ટ આપીને વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરી દે છે. જે ગંભીર સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. વજન ઘટાડવા માટે શરીરનું ફેટ અને કેલેરી બાળવાની જરૂર હોય છે તેના માટે લોકો વધારે પડતો વ્યાયામ શરૂ કરી દેતા હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જરૂર કરતાં વધારે વ્યાયામ પણ શરીર માટે હાનિકારક છે. જો તમે શરીરની ક્ષમતા કરતાં વધારે એક્સરસાઇઝ કરશો તો ઈજા થવાના અને સ્નાયુની સમસ્યા વધવાના જોખમ વધી જાય છે. અને આવી એક્સરસાઇઝથી ફાયદો પણ નહીં થાય એટલે કે તમારું વજન પણ નહીં ઘટે. તેનાથી વિરુદ્ધ તમને સ્નાયુ સંબંધિત સમસ્યા કે ઈજા થવાનું જોખમ વધી જશે.
ઊંઘ પુરી ન કરવી
શરીરને સ્વસ્થ રાખવું હોય અને વજન ઓછું કરવું હોય તો ઊંઘ કરવી જરૂરી છે. તમને થશે કે વજન ઓછું કરવાને અને ઊંઘને શું સંબંધ હોઈ શકે ? શરીરને આરામ આપવાથી તો વજન વધે છે... પરંતુ જો શરીરને પૂરતો આરામ મળે તો જ શરીર સ્વસ્થ રહે છે અને શરીરના બધા જ અંગો સારી રીતે કામ કરે છે. જો તમે ઊંઘ કરતા નથી તો શરીરમાં એવા હોર્મોન વધે છે જે તમારી ભૂખ વધારે છે. તમે પણ અનુભવ્યુ હશે કે જ્યારે તમે મોડી રાત સુધી જાગો છો ત્યારે તમને કંઈ ને કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થતી રહે છે. તેનું કારણ શરીરમાં હોર્મોનલ ઈમ્બેલન્સ હોય છે. એટલા માટે જરૂરી છે કે રોજ સમયસર ઊંઘી જવું અને ઊંઘ પૂરી કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
