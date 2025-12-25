Cooking Tips: મોં માં મુકતાં જ ઓગળી જાય એવી સોફ્ટ તલ-ગોળની બરફી બનાવવાની રીત
Cooking Tips: શિયાળામાં કેટલીક મીઠાઈ ખાવી સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી હોય છે જેમકે તલ પાપડી. તલ પાપડી બનાવવી એકદમ ઈઝી હોય છે. આજે તમને તલ અને ગોળના પરફેક્ટ માપ સાથે સોફ્ટ ચીકી કે બરફી કેવી રીતે બનાવવી તે જણાવીએ.
Cooking Tips: તલ અને ગોળની બરફી સ્વાદમાં સૌથી બેસ્ટ લાગે છે. શિયાળામાં તલ અને ગોળ બંને હેલ્થને ફાયદો કરે છે. તલ અને ગોળની બરફી બનાવવા માટે સફેદ તલ, પાણી, ગોળ, સોડા, ઘી અને એલચીની જરૂર પડે છે. આ સામગ્રી મોટાભાગે ઘરમાં હોય જ છે. આ વસ્તુઓ ઘરમાં હાજર હોય તો તલ પાપડી બનતા વાર નથી લાગતી. જો તમે પોષકતત્વોથી ભરપુર સ્વાદિષ્ટ બરફી ખાવા માંગો છો તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ બરફી બનાવવાની સરળ રીત વિશે.
તલ ગોળની બરફી માટેની સામગ્રી
તલ 1 વાટકી
ગોળ 200 ગ્રામ
પાણી 100 એમએલ
250 ગ્રામ માવો
નાળિયેરનું ખમણ 2 ચમચી
સુકા મેવાની કતરણ
દેશી ઘી 2 ચમચી
તલ-ગોળની બરફી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા સફેદ તલને ધીમા તાપે શેકી લો. તલને સારી રીતે શેકવાના છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે. તલ શેકાય જાય પછી તેને એક કોરા વાસણમાં કાઢી લો. તલ ઠંડા થઈ જાય એટલે મિક્સરમાં તેને કરકરા વાટી લો. સાથે જ માવાને પણ ખમણી સાઈડ પર રાખો.
હવે અન્ય એક પેનમાં પાણીમાં ગોળ ઉમેરી ગરમ કરો. ગોળ પાણીમાં ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી 2 તારની ચાસણી ન બની જાય. જ્યારે ગોળની ચાસણી બની જાય એટલે તેમાં કરકરા વાટેલા તલ, ખમણેલો માવો મિક્સ કરો. ચાસણીમાં તલ અને માવો મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં નાળિયેરનું ખમણ, થોડું ઘી અને એલચી પાવડર મિક્સ કરો.
એક થાળીમાં ઘી લગાડી ગ્રીસ કરી લો અને તેમાં તલનું મિશ્રણ સારી રીતે પાથરી લો. તલનું મિશ્રણ પાથરી તેના પર સુકામેવાની કતરણ છાંટી તલની બરફીને સેટ થવા દો. બરફી થોડી ઠંડી થઈ જાય એટલે તેને કટ કરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
