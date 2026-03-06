Prev
Dhaba Style Lassi: ઘરના દહીંમાં 1 ચમચી આ વસ્તુ ઉમેરી લસ્સી બનાવશો તો ઢાબામાં મળે એવી જ ઘટ્ટ લસ્સી ઘરે પણ બનશે

Dhaba Style Lassi Recipe: ગરમીથી રાહત આપતી લસ્સી નાના-મોટા સૌ કોઈને ભાવતી હોય છે. આજે તમને ઢાબામાં મળે એવી ઘટ્ટ લસ્સી બનાવવાનું સીક્રેટ જણાવી દઈએ. આજે તમને એવી ટીપ્સ અને ટ્રીક્સ વિશે જણાવીએ જેને અપનાવશો તો ઘર એકદમ ઘટ્ટ લસ્સી બનશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:17 AM IST
  •  ઢાબા સ્ટાઈલ ઘાટી લસ્સી બનાવવાની રીત.
  • ઘટ્ટ લસ્સી બનાવવા માટેની ટીપ્સ.
  • આ રીતે ઘરે 5 થી 10 મિનિટમાં ઢાબા સ્ટાઈલ લસ્સી બનાવી લેશો.

Dhaba Style Lassi: ઘરના દહીંમાં 1 ચમચી આ વસ્તુ ઉમેરી લસ્સી બનાવશો તો ઢાબામાં મળે એવી જ ઘટ્ટ લસ્સી ઘરે પણ બનશે

Dhaba Style Lassi Recipe: લસ્સી હેલ્થી અને કુલીંગ ડ્રિંક છે. ગરમીમાં લસ્સી શરીરને તુરંત ઠંડક આપે છે, પેટ ભરેલું રાખે અને લસ્સીથી શરીરને પોષણ પણ મળે છે. દહીંથી બનેલી લસ્સીના માધ્યમથી શરીરમાં ગુડ બેક્ટેરિયા જાય છે જે પાચન ક્રિયા સુધારે છે. લસ્સી લૂ થી પણ બચાવે છે. ગરમીમાં ફાયદો કરતી લસ્સી શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘરે બનાવીને જ પીવી જોઈએ. કારણ કે બજારમાં મળતી લસ્સીમાં ખાંડનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો કે લોકો બહારની લસ્સી પીવાનું એટલે પસંદ કરે છે કે તે એકદમ ઘટ્ટ અને ક્રીમી હોય છે. આવી લસ્સી ઘરે નથી બનતી કારણ કે લોકોને લસ્સી બનાવવાની સાચી રીત ખબર નથી હોતી.

ઘરે તમારે ઢાબા સ્ટાઈલ ઘટ્ટ લસ્સી બનાવવી હોય તો તેના માટે શું કરવું ચાલો આજે તમને તેનું સીક્રેટ જણાવી દઈએ. આ સીક્રેટ જાણી લીધા પછી તમે ઘરે 5 થી 10 મિનિટમાં ઢાબા સ્ટાઈલ લસ્સી બનાવી લેશો. ઘરે ઘાટી મલાઈ લસ્સી બનાવવી હોય તો તેના માટે નીચે દર્શાવેલી વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

ઘટ્ટ લસ્સી બનાવવા માટેની ટીપ્સ

1. લસ્સી માટે દહીં મથવા માટે મથની કે રવાઈનો જ ઉપયોગ કરવો. મિક્સરમાં દહીં અને ખાંડ મિક્સ કરવાથી દહીં પાતળુ થઈ જાય છે. 

2. લસ્સી માટે ઘરે જમાવેલા દહીંનો જ ઉપયોગ કરવો અને દહીંને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા 5 થી 6 કલાક ફ્રીજમાં રાખવું. 

3. દહીં પણ પાણી વિનાનું જામે એ વાત સુનિશ્ચિત કરવી. ઘટ્ટ દહીં જમાવવા માટે ફુલ ક્રીમ મિલ્કનો ઉપયોગ કરવો. 

4. દહીંમાં જે ખાંડ ઉમેરવાની હોય તેને પીસીને લેવી જેથી ખાંડ દહીંમાં ઝડપથી ઓગળી જાય.

5. લસ્સી બનાવતી વખતે પહેલા ક્યારેય પાણી ઉમેરવું નહીં. ખાંડ ઓગળે પછી જરૂર જણાય તો જ પાણી ઉમેરવું. દહીં મથતી વખતે જરૂર હોય તો બરફ ઉમેરી શકો છો.  

6. લસ્સી ક્રીમી બનાવવી હોય તો દહીંમાં ખાંડનો પાવડર ઉમેરો ત્યારે તેમાં 1 ચમચી મલાઈ પણ ઉમેરી દેવી. તેનાથી લસ્સી ઘટ્ટ અને ક્રીમી બનશે. 

ઢાબા સ્ટાઈલ લસ્સી બનાવવાની રીત

ઘરે ઢાબા સ્ટાઈલ લસ્સી બનાવવા માટે એક મોટા વાસણમાં 2 કપ ઘરનું પાણી પીવાનું દહીં લેવું. દહીંમાં 2 ચમચી ખાંડનો પાવડર ઉમેરો અને મથનીની મદદથી દહીં અને ખાંડને મિક્સ કરો. દહીંને રવાઈની મદદથી એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરો જેથી દહીં ધીરે ધીરે ફ્લપી થશે. 2 મિનિટ પછી ખાંડ અને દહીંના મિશ્રણમાં 1 થી 2 ચમચી ઘરની મલાઈ ઉમેરી દો અને 5 મિનિટ દહીંને મલાઈ સાથે મથો. 

દહીંમાં ખાંડ અને મલાઈ મિક્સ થઈ જાય પછી જો મિશ્રણ ઘટ્ટ લાગતું હોય તો બરફના ટુકડા એડ કરો. તમે ઈચ્છો તો પાણી પણ એડ કરી શકો છો પરંતુ પાણી ધીરે ધીરે જરૂર પડે એ રીતે એડ કરવું જેથી લસ્સી પાતળી ન થઈ જાય. 

છેલ્લે લસ્સીમાં એલચી પાવડર અને ગુલાબજળના 2-3 ટીપાં ઉમેરો. તમે ઈચ્છો તો લસ્સીમાં બદામ-કાજુની કતરણ અને કિસમિસ પણ એડ કરી શકો છો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

