Lifehacks: સંતરા મીઠા છે કે ખાટા જાણવાની રીત, ઢગલો સંતરામાંથી છાલ જોઈને પસંદ કરો મીઠા સંતરા

Lifehacks: સંતરા મીઠા છે કે ખાટા જાણવાની રીત
How To Pick Sweet Oranges: બજારમાં સંતરા ખરીદવા જાવ ત્યારે તમે મીઠા અને રસદાર સંતરા લાવવા માંગતા હોય તો અહીં દર્શાવેલી ટીપ્સની મદદ લઈ શકો છો. તમે આ રીતે ચેક કરીને જાણી શકો છો કે સંતરા મીઠા છે કે ખાટા.
How To Pick Sweet Oranges: શિયાળાની ઋતુમાં લોકો સંતરા ખાવાનું પસંદ કરે છે. સંતરા વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે અને તેનાથી શરીરને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ પણ મળે છે. શિયાળામાં સંતરા ખાવાથી શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે. પરંતુ ઘણી વખત બજારમાંથી સંતરા ખરીદતી વખતે અજાણતા ખાટા અને બેસ્વાદ સંતરા લઈ લેવામાં આવે છે. આવા સંતરા ખાવા પણ મુશ્કેલ હોય છે અને તેનું જ્યુસ બનાવો તો તે જ્યુસ પણ ભાવતું નથી.
જો તમે દર વખતે મીઠા અને રસવાળા સંતરા પસંદ કરવા માંગો છો અને તમને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે તો ચાલો તમને આજે એવી કેટલીક ટિપ્સ જણાવીએ જે તમારી મદદ કરી શકે છે. સંતરાના ઢગલા માંથી મીઠા અને રસવાળા સંતરા કેવી રીતે ઓળખવા ચાલો તમને જણાવીએ.
સંતરા મીઠા છે કે ખાટ્ટા જાણવાની રીત
ફળની લારીમાં સંતરાનો ઢગલો હોય છે. આ ઢગલામાંથી કયા સંતરા મીઠા હશે અને કયા ખાટ્ટા તે જાણવું હોય તો તમારે સંતરાને આ રીતે ચેક કરવું. સંતરાને હાથમાં લઈને આ રીતે જોશો એટલે તમે અંદાજ લગાવી શકશો કે સંતરું મીઠું નીકળશે કે નહીં.
વજન જોવું
જ્યારે પણ સંતરા ખરીદવા જાવ ત્યારે સંતરાને હાથમાં લઈ તેનું વજન ચેક કરો. જો સંતરું હાથમાં લ્યો ત્યારે વજનમાં હળવું લાગે તો સમજી લેવું કે તે જ્યુસી નહીં હોય. જો સંતરું વજનમાં ભારી હોય તો તે રસદાર હશે. સંતરા રસવાળા હશે કે નહીં તે જાણવા માટે તમે તેનું વજન ચેક કરી શકો છો.
સંતરાની છાલ
જો સંતરાની છાલ એકદમ જાડી હોય અને તેના પર લીલો રંગ દેખાતો હોય તો તે સંતરા ખાટા હોઈ શકે છે. તેથી એવા સંતરા પસંદ કરો જેની છાલ પાતળી હોય અને એકદમ પીળી દેખાતી હોય જેમાં લીલો ભાગ ન હોય.
છાલનું ટેક્ષ્ચર
જો ઓરેન્જ ની છાલ એકદમ ઉભરેલી હોય અને ઉપરથી રુક્ષ હોય તો તે સંતરા મીઠા હોઈ શકે છે. આવા સંતરા તાજા પણ હોય છે. પરંતુ જે સંતરા પીલપીલા થઈ ગયા હોય એટલે કે પોચા લાગતા હોય તે અંદરથી સડેલા હોઈ શકે છે.
સંતરાની સુગંધ
સંતરાની સુગંધની મદદથી પણ તમે જાણી શકો છો કે સંતરા મીઠા છે કે નહીં.. સંતરા હાથમાં લઈને તેની છાલને હથેળીમાં થોડી ઘસો. ત્યાર પછી હાથ સુંઘો. જો સુગંધ મીઠી લાગતી હોય તો સંતરા ટેસ્ટી હોઈ શકે છે. આ રીતે તમે સારા સંતરા પસંદ કરી શકો છો..
