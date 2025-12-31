Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

માત્ર દાંત માટે જ નહીં, પણ આંખો માટે પણ ફાયદાકારક છે દાંતણ; આયુર્વેદિક ફાયદા જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ!

Tips for Teeth: પ્રાચીન ભારતમાં દાંત સાફ કરવા માટે દાંતણનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જ્યારે આજના સમયમાં લોકો ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. આયુર્વેદ ટૂથપેસ્ટની સરખામણીમાં દાંતણને વધુ મહત્વ આપે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:15 PM IST

Tips for Teeth: સદીઓથી દાંતની મજબૂતી માટે દાંતણનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. આપણા વડીલોના દાંતના સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય પણ દાંતણ જ રહ્યું છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, દાંતણ માત્ર ઓરલ હેલ્થ માટે જ જરૂરી નથી, પરંતુ તેનો સંબંધ આંખોના સારા સ્વાસ્થ્ય સાથે પણ છે? આયુર્વેદમાં દાંતણને મુખનો સંરક્ષક માનવામાં આવ્યું છે, જે પેટથી લઈને આંખો સુધી ફાયદાકારક છે.

દાંતણ કરવાના ફાયદા
આયુર્વેદમાં દાંતણને ટૂથપેસ્ટ કરતા વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે. કારણ કે, ટૂથપેસ્ટ અનેક પ્રકારના કેમિકલ્સમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે દાંતથી લઈને સમગ્ર સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે. જ્યારે દાંતણ કફ દોષને સંતુલિત કરે છે અને દાંતની સફાઈની સાથે-સાથે આખા શરીરના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખે છે. આજે અમે તમને દાતણના ચમત્કારી ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

દાંતણનું કનેક્શન પાચનતંત્ર સાથે પણ હોય છે. જ્યારે આપણે સવારે દાંતણને ચાવીએ છીએ, ત્યારે મોંમાં રહેલી લાળમાં દાતણના તૂરા ગુણો ભળી જાય છે અને આ લાળ પેટમાં જઈને પાચન અગ્નિને સારી કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી પેટની સમસ્યાઓ જેવી કે કબજિયાત અને એસિડિટી ઓછી થાય છે અને ખોરાક પચવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે.

બીજો ફાયદો
દાંતણથી આંખોની રોશની પર પણ પ્રભાવ પડે છે. દાંતની નસોનો સીધો સંબંધ મગજ અને આંખો સાથે હોય છે. જ્યારે દાંતણને ચાવવામાં આવે છે, ત્યારે આંખોની નસો પર તેનો પ્રભાવ પડે છે અને તે યોગ્ય રીતે કામ કરે છે. તેનાથી આંખોની રોશની તેજ થાય છે.

ત્રીજો ફાયદો
દાંતણ મોંના ઓરલ હેલ્થ માટે ખૂબ જ લાભદાયી હોય છે. જો પેઢામાંથી લોહી નીકળતું હોય, દુખાવો થતો હોય, પાયોરિયાની સમસ્યા હોય કે દાંત નબળા પડી ગયા હોય, તો દાંતણ એક દવાની જેમ કામ કરે છે. દાંતણ પેઢાને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે, જેથી દાંતને મૂળથી મજબૂતી મળે છે અને લાંબા સમય સુધી દાંત સ્થિર રહે છે.

જીભ માટે ફાયદાકારક
દાંતણ જીભ સાફ કરવામાં પણ મદદરૂપ છે. આયુર્વેદમાં દાંતણ કર્યા પછી લાકડાને ચીરીને જીભ સાફ કરવાનો નિયમ છે, જેનાથી જીભ પર જામેલો સફેદ થર દૂર થઈ જાય છે. જીભ પર જામેલી આ પરત ટોક્સિન હોય છે, જે મોંમાં દુર્ગંધ ફેલાવે છે અને અન્ય બીમારીઓનું કારણ બને છે.

કયા વૃક્ષનું દાતણ ઉત્તમ છે?
હવે સવાલ એ છે કે, કયા દાતણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ માટે તમે લીમડો, બાવળ, અપામાર્ગ (અઘેડો), વડ, ખેર અથવા અર્જુનના વૃક્ષના દાતણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ તમામ દાંતણ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે.

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

