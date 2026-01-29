હવે સફેદ કપડાંના જિદ્દી ડાઘ મિનિટોમાં જ થઈ જશે ગાયબ! આ ઘરેલું નુસખાથી કપડાં સરળતાથી ચમકવા લાગશે નવા જેવા
White Clothes Stain Removal Tips: સફેદ કપડાં પર લાગેલા ચા, કોફી કે હળદરના જિદ્દી ડાઘ અને તેની પીળાશ દૂર કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં આ સમાચારમાં અમે તમને એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું, જેનાથી તમે જિદ્દી ડાઘને પણ સાફ કરી શકશો
Home Remedies for Cleaning White Clothes: સફેદ કપડાં જોવામાં જેટલા સુંદર લાગે છે, એટલી જ તેની કેર કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે. સફેદ કપડાં જલ્દી ગંદા થઈ જાય છે. ખાસ કરીને ચા, કોફી કે હળદરના સામાન્ય છાંટા પણ સફેદ કપડાની સુંદરતા બગાડી દે છે. આ ડાઘ એવા હોય છે કે વારંવાર ધોવા છતાં પણ નીકળતા નથી અને કપડું પીળું પડવા લાગે છે. જો તમે પણ સફેદ કપડાં પરના ડાઘથી પરેશાન છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ઘરમાં રહેલી કેટલીક સરળ ટિપ્સની મદદથી તમે સરળતાથી જિદ્દીથી જિદ્દી ડાઘથી છુટકારો મેળવી શકો છો.
ચા અને કોફીના ડાઘ દૂર કરવાની રીત
જો તમે ચા કે કોફીના ડાઘને તરત જ સાફ કરી દો, તો તે નીકળી જાય છે. ડાઘ સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા ડાઘવાળી જગ્યા પર ઠંડુ પાણી રેડો. હવે તેના પર થોડું લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ અથવા સાબુ લગાવીને આંગળીઓથી ધીમે-ધીમે ઘસો. જો ડાઘ જૂનો હોય તો તેના પર સફેદ વિનેગર અને પાણી સમાન માત્રામાં મિક્સ કરીને ડાઘ પર લગાવો. ત્યારબાદ 10 મિનિટ પછી કપડાંને સામાન્ય પાણીથી ધોઈ લો. આમ કરવાથી કપડાનો રંગ પણ જશે નહીં અને ડાઘ પણ ગાયબ થઈ જશે.
હળદરના ડાઘ દૂર કરવાની સરળ રીત
હળદરના ડાઘ પણ સરળતાથી જતા નથી. તેના ડાઘ ખૂબ જ જિદ્દી માનવામાં આવે છે, પરંતુ યોગ્ય રીત અપનાવીને તમે તેને પણ દૂર કરી શકો છો. ડાઘ લાગતાની સાથે જ કપડાને તડકામાં સૂકવવા માટે મૂકી દો. તડકાથી હળદરની પીળાશ આપોઆપ ઓછી થઈ જશે. હવે બેકિંગ સોડા અને લીંબુના રસની પેસ્ટ બનાવીને ડાઘ પર લગાવો. તેને 15થી 20 મિનિટ પછી હળવા હાથે ઘસો અને પછી ધોઈ લો. સફેદ કપડાં માટે આ ઉપાય ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
કપડાંને લાંબા સમય સુધી સફેદ રાખવાની ટિપ્સ
સફેદ કપડાં જલ્દી ફેડ (ઝાંખા) થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં તેને લાંબા સમય સુધી સફેદ રાખવા માટે તેને હંમેશા અલગથી ધોવા જોઈએ અને લાંબો સમય ગંદા ન રાખવા જોઈએ. ધોતી વખતે બહુ વધારે ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી, તેનાથી કપડું પીળું પડવા લાગે છે. મહિનામાં એકવાર સફેદ કપડાંને હળવા ગરમ પાણીમાં થોડા બેકિંગ સોડા સાથે પલાળીને ધોવા ખૂબ જ સારું છે.
