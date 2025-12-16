Bajra Roti: બાજરાના લોટની ફુલકા રોટલી બનાવવા અપનાવો આ રીત, આ ટીપ્સ ફોલો કરશો તો રુ જેવી સોફ્ટ રોટલી બનશે
Bajra Roti Recipe: ઘઉંના લોટની રોટલી બનાવીએ એ રીતે બાજરાના લોટની સોફ્ટ રોટલી બનાવવી હોય તો લોટ કેવી રીતે બાંધવો અને રોટલી કેવી રીતે કરવી તેના માટેની ટ્રિક્સ તમને જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરશો તો બાજરાના લોટની સોફ્ટ ફુલકા રોટલી બની જશે.
Bajra Roti Recipe: શિયાળામાં બાજરો ખાવો લાભકારી છે. બાજરાની તાસિર ગરમ હોય છે તેથી આ અનાજ શિયાલામાં શરીરને લાભ કરે છે. બાજરાની ખીચડી, રાબ, બાજરીના લોટના રોટલા મોટાભાગે બનતી હોય છે. જો કે બાજરાના લોટમાંથી રોટલી બનાવવી મુશ્કેલ કામ લાગે છે. પરંતુ બાજરીના લોટમાંથી સોફ્ટ ફુલકા રોટલી પણ બનાવી શકાય છે.
જો તમે જમવામાં ઘઉંની રોટલીને બદલે બાજરાની રોટલી ખાવ છો તો તેનાથી પાચન સુધરશે, વજન કંટ્રોલમાં રહેશે અને બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળશે. તેનાથી હાડકા મજબૂત થાય છે. બાજરાના લોટમાંથી સોફ્ટ ફુલકા રોટી બનાવવી મુશ્કેલ કામ લાગે છે. આ કામ કરવું હોય તો ખાસ ટ્રિક અજમાવવી પડે છે. બાજરાની રોટલી બનાવવામાં સૌથી મોટી સમસ્યા થાય છે કે તેને તમે વણો ત્યારે તુટવા લાગે છે. તેનું કારણ હોય છે કે લોટ બાંધવાની યોગ્ય રીત ફોલો ન કરવામાં આવે. જો તમે બાજરીના લોટની એકદમ ગોળ અને ફુલે એવી રોટલી બનાવવા માંગો છો તો આ રીતે લોટ બાંધજો.
બાજરાના લોટની રોટલી બનાવવાની રીત
2 કપ બાજરાનો લોટ
મીઠું
ઘી - 2 ચમચી
1 કપ પાણી
સૌથી પહેલા એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે લોટ અને પાણી લેવા માટે એકસરખા માપના કપ લેવા જેથી લોટ અને પાણીનું માપ બરાબર રહે. હવે એક તપેલામાં 1 કપ પાણી ગરમ કરવા મુકો. પાણી બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં ઘી અને મીઠું ઉમેરો. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી ધીરેધીરે બાજરીનો લોટ ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરો. લોટને મિક્સ કરવા માટે વેલણનો ઉપયોગ કરો. લોટ અને પાણીને સારી રીતે મિક્સ કરી અને તપેલાને ઢાંકણ ઢાંકી 5 મિનિટ સાઈડ પર રાખી દો.
જ્યારે લોટ હુંફાળો ગરમ હોય ત્યારે લોટને એક મોટા વાસણમાં કાઢો અને પછી હાથ તેલવાળા કરી લોટને બરાબર મસળો. લોટને ત્યાં સુધી મસળો જ્યાં સુધી લોટ એકદમ સોફ્ટ અને મુલાયમ ન થઈ જાય. ત્યારપછી લોટને ફરીથી 10 મિનિટ માટે સેટ થવા રાખી દો.
10 મિનિટ પછી લોટમાંથી નાના-નાના લુઆ કરી લો અને પછી કોરા લોટની મદદથી જે રીતે ઘઉંના લોટની રોટલી વણો તે જ રીતે બાજરીના લોટની રોટલી બનાવો. ધ્યાન રાખવું કે આ રોટલીને એકદમ પાતળી ન વણવી. બાજરાના લોટની રોટલી થોડી જાડી રાખવી. ત્યારબાદ રોટલીને મધ્યમ તાપે શેકી લો અને ઘી અથવા માખણ લગાડી સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
