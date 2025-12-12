Ripe Bananas at Home: આ રીતે ઘરે 3 દિવસમાં પાકી જશે કાચા કેળા, સ્વાદમાં લાગશે મધ જેવા મીઠા
How to Ripen Bananas at Home: માર્કેટમાંથી પાકા કેળા ખરીદો તો પણ એ સ્વાદમાં મીઠા લાગતા નથી. વળી રિસ્ક એ વાતનું પણ હોય છે કે કેળા કેમિકલથી પકાવેલા હોય. આ સ્થિતિમાં સારું એ રહે છે કે તમે કાચા કેળા લાવી ઘરે જ તેને પકાવી લો. કેળા કેવી રીતે પકાવવા તમને ખબર ન હોય તો ચાલો તમને આજે જણાવી દઈએ.
How to Ripen Bananas at Home: આજકાલ ફળ અને શાકભાજીમાં પણ મિલાવટ થવા લાગી છે. માર્કેટમાં મળતા મોટાભાગના ફળ તો એવા હોય છે જેને કેમિકલ દ્વારા ઝડપથી પકાવવામાં આવેલા હોય. કેમિકલ દ્વારા પકાવેલા ફળ ખાવા હેલ્થ માટે હાનિકારક છે. કેમિકલ દ્વારા પકાવવામાં આવતા ફળમાં કેળા સૌથી પહેલા આવે છે. માર્કેટમાં તો એવા કેળા વેચાતા હોય છે જે દેખાવમાં લીલા લાગે છે પરંતુ એક દિવસમાં તો કેળા એટલા પાકી જાય કે અંદરથી ગળવા લાગે. ઘણી વખત કેળા ઉપરથી પાકેલા દેખાતા હોય પરંતુ અંદરથી કાચા નીકળે. આવું એટલા માટે થાય છે કે કેમિકલના કારણે કેળું ઉપરથી તો પાકી જાય છે પરંતુ અંદરથી કાચું જ રહે છે.
માર્કેટમાં પેસ્ટીસાઈડનો ઉપયોગ કરીને કેળાને ઝડપથી પકાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. જો તમે આવા કેળા ખાવા માંગતા ન હોય તો કાચા કેળા લાવીને ઘરે જ તેને પકાવી શકો છો. બજારમાંથી કાચા કેળા ખરીદી લાવો અને તેને ઘરે તમે કોઈપણ પ્રકારના કેમિકલ વિના પકાવી શકો છો. આજે તમને ઘરે કેળા કેવી રીતે પકાવવા તે જણાવીએ. ઘરે તમે આ રીતે કાચા કેળાને રાખશો તો તે નેચરલી પાકશે અને તેનો સ્વાદ પણ મીઠો રહેશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરે કાચા કેળાને કેવી રીતે પકાવવા ?
કાચા કેળાને ઘરે પકાવવાની રીત
પેસ્ટીસાઈડ કે કેમિકલ વિના કાચા કેળાને પકાવવા માટે બજારમાંથી કાચા કેળાની લુમ ખરીદી લાવો. કાચા કેળા ખરીદતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખો કે તે ગુચ્છામાં એટલે કે લુમમાં હોય. આ સિવાય કેળા મોટા હોય તે જોઈને લેવું. કેળા ગુચ્છામાં હશે એટલે કે ઉપરની ડાળખીથી જોડાયેલા હશે તો સારી રીતે પાકશે. કાચા કેળા ઘરે લાવો એટલે તેને બે કે ત્રણ અખબારમાં સારી રીતે બાંધીને રાખી દો. પેપરમાં કેળા બાંધો ત્યારે પણ ધ્યાન રાખવું કે કેળાની ઉપર ત્રણથી ચાર લેયર કાગળની બને.
કેળાને કાગળથી સારી રીતે કવર કરી દો અને પછી તેને એક મોટી પોલીથીન બેગમાં રાખી દો. પોલીથીન બેગમાં ઉપરથી ગાંઠ લગાવી દો જેથી અંદર હવા ન પહોંચે. હવે આ પોલીથીન બેગને બંધ હોય તેવા ઓવન કે માઈક્રોવેવમાં રાખી દો. જો ઘરમાં ઓવન કે માઇક્રોવેવ ના હોય તો પ્લાસ્ટિક કે સ્ટીલના ડબ્બામાં પણ કેળા રાખી શકો છો જેથી કેળાની આસપાસ ટેમ્પરેચર થોડું ગરમ રહે.
જો તમે બજારમાંથી સાવ કાચા કેળા લાવ્યા હોય તો આ રીતે પેક કરીને ત્રણથી ચાર દિવસ ઘરમાં રહેવા દો. ત્રણ દિવસ પછી કેળાને એકવાર ચેક કરી લો. સામાન્ય રીતે ચાર દિવસની અંદર કેળા સારી રીતે પાકી જાય છે.. જો કેળા થોડાક કડક લાગે તો એક દિવસ ફરીથી તેને પેક કરીને રાખી દો.
આ રીતે વધુમાં વધુ પાંચ દિવસમાં તમે ઘરે કેમિકલ રહિત ટેસ્ટી કેળા પકાવી શકો છો. આ રીતે ઘરમાં પકાવેલા કેળાની મીઠાશ પણ અલગ જ હોય છે. જો તમે ઘરે પકાવેલા કેળા ખાઈ લીધા તો પછી હંમેશા ઘરે કાચા કેળા લાવીને તેના પકાવીને જ ખાશો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
