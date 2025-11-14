Skin Care: ચહેરા પરના બધા જ ડાઘ થઈ જશે સાફ, સ્કિન પર લગાડો આ 2 વસ્તુ
Skin Care Tips: એકવાર ચહેરા પર એક્ને અને ખીલ થઈ જાય તો તે ઝડપથી મટતા નથી અને મટી પણ જાય તો તેના નિશાન રહી જાય છે. આ નિશાન અને સ્કિન પર દેખાતા અન્ય ડાઘને દુર કરવાનો રામબાણ ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ. આ ટીપ્સ ફોલો કરશો તો તમારી સ્કિન એકદમ સાફ દેખાશે.
Skin Care Tips: ચહેરા પર વધારે પડતા ડાઘ કે ખીલ હોય તો તેના કારણે સુંદરતા ઘટી જાય છે. ઘણીવાર પીમ્પલ તો મટી જાય છે પરંતુ તેના કારણે ચહેરા પર ડાઘ રહી જાય છે.. જો તમે પણ ચહેરાના ડાઘથી પરેશાન છો તો રસોડામાં રહેલી આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને તમે ખીલથી મુક્તિ મેળવી શકો છો. આ વસ્તુઓ અપ્લાય કરવાથી ચહેરા પર પડેલા ડાઘ પણ દૂર થવા લાગે છે. અહીં દર્શાવ્યા અનુસાર આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા રહેશો તો થોડા જ દિવસોમાં તમારી ત્વચા એકદમ બેદાગ અને સુંદર દેખાવા લાગશે.
ચેહરા પર ડાઘ પડી જાય કે ખીલ થાય તેના અલગ અલગ કારણો હોય છે. જેમકે પ્રદૂષણની અસર, હોર્મોનલ ફેરફાર કે ખરાબ આહારના કારણે પણ ત્વચા પર ડાઘ ધબ્બા, પીમ્પલ દેખાવા લાગે છે.. આજે તમને આ ડાઘને ઓછા કેવી રીતે કરવા તે જણાવીએ..
ચહેરા પર ડાઘ કે ખીલ થઈ ગયા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે હળદર, મધ અને એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ ત્રણેય વસ્તુઓ સ્કીન માટે વરદાન સમાન હોય છે. આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી ત્વચા સુંદર અને બેદાગ બને છે..
હળદરમાં એન્ટી ઇન્ફ્લિમેન્ટ્રી અને એન્ટિ બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. સ્કિન પર હળદર લગાડવાથી પીમ્પલ ઠીક થાય છે અને પીમ્પલ ના કારણે દેખાતો સોજો પણ ઓછો થઈ જાય છે. ખીલ થયા હોય તો તમે ચહેરા પર હળદર લગાડી શકો છો, તેનાથી ખીલ ઝડપથી મટે છે અને તેના ડાઘ પણ રહેતા નથી. હળદર લગાડવા માટે ફક્ત એક ચપટી હળદર લેવી અને તેમાં મધ અથવા ગુલાબજળ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી દો. આ પેસ્ટને ચહેરા પર એક લેયરની જેમ લગાડો અને 20 થી 30 મિનિટ પછી ચહેરો સાફ કરો.
ખીલથી છુટકારો મેળવવા માટે મધનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે મધમાં નેચરલ એન્ટિ સેપ્ટિક ગુણ હોય છે જે ખીલ અને ડાઘને ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. મધનો ઉપયોગ કરીને પણ બેદાગ સ્કિન અને ગ્લોઇંગ સ્કીન મેળવી શકાય છે. તમે ચેહરા પર મધ ડાયરેક્ટ અપ્લાય કરી શકો છો.
મધ સિવાય એલોવેરા જેલ લગાડવાથી પણ ત્વચાની સમસ્યા દૂર થાય છે. જો ચેહરા પર સોજો હોય કે ડાઘ ધબ્બા હોય તો એલોવેરા જેલ લગાડવું. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી ત્વચાને ઠંડક મળે છે. એલોવેરા જેલ સ્કિન પર ડાયરેક્ટ અપ્લાય કરી શકાય છે. ચહેરો સાફ કરી એલોવેરા જેલ લગાડો અને 15 મિનિટ સુધી રાખો. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લેવો.
