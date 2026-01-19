Fitness: ફ્લૈટ ટમી માટે ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી, આજથી જ આ 3 કસરત કરવાનું કરી દો શરુ
Fitness Tips: પેટની ચરબી ઓછી કરી અને ફ્લેટ ટમી મેળવવા માંગતી મહિલાઓને આજે 3 એક્સરસાઈઝ વિશે જણાવીએ. આ કસરતો એવી છે જેને તમે બેડ પર બેસીને પણ કરી શકો છો. આ કસરતો કમરની સાઈઝ ઓછી કરવામાં મદદ કરશે.
Fitness Tips: હેલ્ધી અને ફિટ રહેવા માટે નિયમિત એક્સરસાઈઝ કરવી જરૂરી છે. જ્યારે તમે એક્સરસાઈઝ કરો છો ત્યારે શરીરની મજબૂતી વધે છે અને ફેટ બર્ન થાય છે. ફેટની વાત કરીએ તો મોટાભાગના લોકોના શરીરમાં સૌથી વધુ ફેટ પેટ અને કમર પર જામેલું હોય છે. ઘણા લોકો ફેટ બર્ન કરવા માટે ડાયટિંગ કરે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે ભુખ્યા રહી શકતા નથી. જે લોકો ડાયટ ન કરી શકે તેમને ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવી 3 કસરતો વિશે જણાવીએ. આ કસરતો એવી છે જેને તમે બેડ પર બેસીને આરામથી કરી શકો છો.
પેટની ચરબી ઓછી કરવા માટે રોજ 30 થી 40 મિનિટ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવી જરૂરી છે. જેમાં તમે અલગ અલગ એક્સરસાઈઝ કરી શકો છો. જેમકે વોકિંગ, સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ, પ્લેંક, પુશ અપ્શ કરી શકાય છે. વજન ઓછું કરવામાં યોગ પણ મદદ કરી શકે છે. યોગામાં ભુજંગાસન, નૌકાસન, કપાલભાંતિ કરી શકો છો. આ સિવાય અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ રોજ કરવાનું શરુ કરી દો. આ 3 કસરત કરવાથી બેલી ફેટ ઝડપથી ઓછું થશે.
રોલ અપ
રોલ અપ કસરત કરવા માટે બેડ અથવા યોગામેટ પર પગ સીધા રાખી બેસી જવું અને પછી એક પગને લાંબો કરી સાઈડ સુધી લઈ જવો. ત્યારબાદ બંને હાથની મદદથી લાંબા કરેલા પગને હોલ્ડ કરો. આ પોઝિસનમાં થોડી સેકન્ડ રહો અને પછી બીજા પગ સાથે સેમ કસરત કરો.
લેગ સ્ટ્રેટ
લેગ સ્ટ્રેટ એક્સરસાઈઝ કરવા માટે યોગા મેટ દિવાલ પાસે રાખી પર સીધા સુઈ જવું. સુવાનું એવી રીતે કે તમારો ફેસ દિવાલ તરફ હોય. ત્યારબાદ ઘુંટણ વાળી દિવાલના સપોર્ટથી 90 ડિગ્રી સીધા કરો. શરુઆતમાં પગને સીધા રાખવા દિવાલનો સપોર્ટ લેવો ત્યારબાદ સપોર્ટ વિના પગને સીધા રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ કસરત 10 થી 20 રેપ્સમાં કરો.
પ્લેંક
પ્લેંક કસરત બોડી પોશ્ચર ઠીક કરે છે અને બેલી ફેટ ઓછું કરવામાં ફાયદાકારક છે. પ્લેંક કરવા માટે મેટ પર ઊંધા સુઈ જવું અને પછી પુશઅપ પોઝિશનમાં આવી જવું. પગનો પંજો આંગળીના સપોર્ટ પર રાખો અને હાથ કોણીથી વાળી શરીરને ઉપર ઉઠાવો. ધ્યાન રાખવું કે આ પોઝિશનમાં કુલ્હા અને પીઠ નીચે ઝુકેલા ન હોય. શરીરને હાથ અને પગના સપોર્ટથી હવામાં હોલ્ડ કરો. એકવારમાં 30 સેકન્ડ સુધી હોલ્ડ કરો. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે સમય વધારો.
આ 3 એક્સરસાઈઝ ઘરે સરળતાથી થઈ શકે છે. જો તમને શરુઆતમાં સમજવામાં સમસ્યા હોય તો તમે એક્સપર્ટની મદદ લઈ શકો છો. આ સિવાય જે લોકોને કમરની તકલીફ હોય, સાંધામાં સમસ્યા હોય તેમણે નિષ્ણાંતની સલાહ અને માર્ગદર્શનમાં જ આ કસરતો કરવી. ગર્ભવતી મહિલાઓએ આ કસરતો ન કરવી. સાથે જ વધારે સમય માટે પણ કસરત ન કરો. તેનાથી સ્નાયૂ પર વધારે પ્રેશર આવી શકે છે.
