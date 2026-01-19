Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Fitness: ફ્લૈટ ટમી માટે ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી, આજથી જ આ 3 કસરત કરવાનું કરી દો શરુ

Fitness Tips: પેટની ચરબી ઓછી કરી અને ફ્લેટ ટમી મેળવવા માંગતી મહિલાઓને આજે 3 એક્સરસાઈઝ વિશે જણાવીએ. આ કસરતો એવી છે જેને તમે બેડ પર બેસીને પણ કરી શકો છો. આ કસરતો કમરની સાઈઝ ઓછી કરવામાં મદદ કરશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:13 PM IST

Trending Photos

Fitness: ફ્લૈટ ટમી માટે ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી, આજથી જ આ 3 કસરત કરવાનું કરી દો શરુ

Fitness Tips: હેલ્ધી અને ફિટ રહેવા માટે નિયમિત એક્સરસાઈઝ કરવી જરૂરી છે. જ્યારે તમે એક્સરસાઈઝ કરો છો ત્યારે શરીરની મજબૂતી વધે છે અને ફેટ બર્ન થાય છે. ફેટની વાત કરીએ તો મોટાભાગના લોકોના શરીરમાં સૌથી વધુ ફેટ પેટ અને કમર પર જામેલું હોય છે. ઘણા લોકો ફેટ બર્ન કરવા માટે ડાયટિંગ કરે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે ભુખ્યા રહી શકતા નથી. જે લોકો ડાયટ ન કરી શકે તેમને ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવી 3 કસરતો વિશે જણાવીએ. આ કસરતો એવી છે જેને તમે બેડ પર બેસીને આરામથી કરી શકો છો. 

પેટની ચરબી ઓછી કરવા માટે રોજ 30 થી 40 મિનિટ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવી જરૂરી છે. જેમાં તમે અલગ અલગ એક્સરસાઈઝ કરી શકો છો. જેમકે વોકિંગ, સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ, પ્લેંક, પુશ અપ્શ કરી શકાય છે. વજન ઓછું કરવામાં યોગ પણ મદદ કરી શકે છે. યોગામાં ભુજંગાસન, નૌકાસન, કપાલભાંતિ કરી શકો છો. આ સિવાય અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ રોજ કરવાનું શરુ કરી દો. આ 3 કસરત કરવાથી બેલી ફેટ ઝડપથી ઓછું થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

રોલ અપ

રોલ અપ કસરત કરવા માટે બેડ અથવા યોગામેટ પર પગ સીધા રાખી બેસી જવું અને પછી એક પગને લાંબો કરી સાઈડ સુધી લઈ જવો. ત્યારબાદ બંને હાથની મદદથી લાંબા કરેલા પગને હોલ્ડ કરો. આ પોઝિસનમાં થોડી સેકન્ડ રહો અને પછી બીજા પગ સાથે સેમ કસરત કરો. 

લેગ સ્ટ્રેટ

લેગ સ્ટ્રેટ એક્સરસાઈઝ કરવા માટે યોગા મેટ દિવાલ પાસે રાખી પર સીધા સુઈ જવું. સુવાનું એવી રીતે કે તમારો ફેસ દિવાલ તરફ હોય. ત્યારબાદ ઘુંટણ વાળી દિવાલના સપોર્ટથી 90 ડિગ્રી સીધા કરો. શરુઆતમાં પગને સીધા રાખવા દિવાલનો સપોર્ટ લેવો ત્યારબાદ સપોર્ટ વિના પગને સીધા રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ કસરત 10 થી 20 રેપ્સમાં કરો. 

પ્લેંક

પ્લેંક કસરત બોડી પોશ્ચર ઠીક કરે છે અને બેલી ફેટ ઓછું કરવામાં ફાયદાકારક છે. પ્લેંક કરવા માટે મેટ પર ઊંધા સુઈ જવું અને પછી પુશઅપ પોઝિશનમાં આવી જવું. પગનો પંજો આંગળીના સપોર્ટ પર રાખો અને હાથ કોણીથી વાળી શરીરને ઉપર ઉઠાવો. ધ્યાન રાખવું કે આ પોઝિશનમાં કુલ્હા અને પીઠ નીચે ઝુકેલા ન હોય. શરીરને હાથ અને પગના સપોર્ટથી હવામાં હોલ્ડ કરો. એકવારમાં 30 સેકન્ડ સુધી હોલ્ડ કરો. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે સમય વધારો. 

આ 3 એક્સરસાઈઝ ઘરે સરળતાથી થઈ શકે છે. જો તમને શરુઆતમાં સમજવામાં સમસ્યા હોય તો તમે એક્સપર્ટની મદદ લઈ શકો છો. આ સિવાય જે લોકોને કમરની તકલીફ હોય, સાંધામાં સમસ્યા હોય તેમણે નિષ્ણાંતની સલાહ અને માર્ગદર્શનમાં જ આ કસરતો કરવી. ગર્ભવતી મહિલાઓએ આ કસરતો ન કરવી. સાથે જ વધારે સમય માટે પણ કસરત ન કરો. તેનાથી સ્નાયૂ પર વધારે પ્રેશર આવી શકે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
fitnessbelly fatlifestyleHow To Reduce Belly Fatપેટની ચરબી

Trending news