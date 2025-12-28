Prev
Morning Skin Care: સવારે જાગીને ફોલો કરો આ 4 સ્ટેપ મોર્નિંગ રુટીન, મેકઅપ વિના પણ આખો દિવસ ચહેરા પર ગ્લો દેખાશે

Morning Skin Care Routine: આજે તમને જણાવીએ સવારે જાગીને તમે ચહેરા પર શું લગાડો તો તેની અસર આખો દિવસ ચહેરા પર જોવા મળે અને ચહેરો ગ્લો કરતો રહે. તેના માટે સરળ 4 સ્ટેપ મોર્નિંગ રુટીન ફોલો કરવાનું છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:13 PM IST

Morning Skin Care Routine: દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે તેનો ચહેરો આખો દિવસ ગ્લો કરતો રહે અને ફ્રેશ દેખાય. આવું શક્ય પણ છે જો તમે સવારે યોગ્ય સ્કિન કેર રૂટીન અપનાવો તો આખો દિવસ ચહેરો ફ્રેશ રહે છે. પરંતુ ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને ખબર નથી હોતી કે સવારે જાગ્યા પછી કેવું સ્કીન કેર રૂટીન ફોલો કરવું. જો તમને પણ આ અંગે જાણકારી ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ કેવું સ્કીન કેર રૂટીન ફોલો કરવાથી ચહેરા પર આખો દિવસ ગ્લો રહે છે. 

મોર્નિંગ સ્કીન કેર રૂટીન 

બ્લોઈંગ અને ફ્રેશ લુક માટે સવારે ચહેરાને ઠંડા પાણીથી સાફ કરો. તેનાથી ચેહરાની ગંદકી અને વધારાનું તેલ સાફ થઈ જાય છે. સવારે તમે ફેસ ક્લીનીઝિંગ માટે માઈલ્ડ ફેસવોશ કે ક્લિન્ઝરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પરંતુ ધ્યાન રાખવું કે સવારના સમયે કેમિકલવાળઆ ફેસવોશનો ઉપયોગ ન કરવો 

ચહેરો સાફ કર્યા પછી ટોનિંગ મહત્વનું છે. તેના માટે તમે ગુલાબજળનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્કિન પર ટોનર તરીકે ગુલાબજળ અપ્લાય કરવાથી સ્કીન હાઇડ્રેટ રહે છે અને મોઈશ્ચુરાઈઝ થાય છે તેનાથી ડાઘ અને ધબ્બા ઓછા થાય છે અને સ્કીન પર ગ્લો જળવાઈ રહે છે. તમે સ્કિમ ટોનરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો જો ટોનર ન હોય તો ગુલાબ જળ અપ્લાય કરવું. 

ચહેરા પર ટોનર અપ્લાય કર્યાની થોડી મિનિટ પછી ચહેરા પર સીરમ અપ્લાય કરો. વિટામીન સી યુક્ત સીરમનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો તેનાથી ત્વચાને પોષણ મળે છે અને સ્કિન ધીરે ધીરે નીખરે છે. 

સ્કિનની ડ્રાઇનેસ દૂર કરવા માટે ફેસ પર મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરવાનું ભૂલવું નહીં. સીરમ લગાડ્યા પછી એક થી બે મિનિટ બાદ ત્વચા પર મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડો. તેનાથી ચહેરો મુલાયમ અને શાઈની દેખાશે. સાથે જ ચહેરા પર ગ્લો પણ બરકરાર રહેશે. 

મોર્નિંગ સ્કિન કેરમાં આ સ્ટેપ ફોલો કર્યા પછી જ્યારે ઘરેથી બહાર જવાનું હોય તો ચહેરા પર સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરવું. સનસ્ક્રીન શિયાળામાં લગાડવું પણ જરૂરી છે કારણ કે સૂર્યના હાનિકારક કિરણો ત્વચાને ડેમેજ કરી શકે છે. તેથી ઘરેથી નીકળતા પહેલા ચહેરા પર સનસ્ક્રીન લગાડવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

