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  • /Best Food for Skin: ચમકદાર ત્વચા માટે દિવસ દરમિયાન રોજ ખાવા આ 5 ફુડ, ગણતરીના દિવસોમાં દેખાશે કોરિયન ગ્લો

Best Food for Skin: ચમકદાર ત્વચા માટે દિવસ દરમિયાન રોજ ખાવા આ 5 ફુડ, ગણતરીના દિવસોમાં દેખાશે કોરિયન ગ્લો

5 Best Food for Skin: સ્કિન પર કોરિયન ગ્લો મેળવવો હોય તો તેના માટે આ 5 ફુડ ખાવાનું શરુ કરી દો. આ 5 ફુડ ડાયટમાં સામેલ કરવાથી ત્વચા અંદરથી ક્લીન થાય છે અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો આવી જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:12 PM IST
Best Food for Skin: ચમકદાર ત્વચા માટે દિવસ દરમિયાન રોજ ખાવા આ 5 ફુડ, ગણતરીના દિવસોમાં દેખાશે કોરિયન ગ્લો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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