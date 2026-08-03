/Best Food for Skin: ચમકદાર ત્વચા માટે દિવસ દરમિયાન રોજ ખાવા આ 5 ફુડ, ગણતરીના દિવસોમાં દેખાશે કોરિયન ગ્લો

5 Best Food for Skin: આજના સમયમાં દરેક યુવતી હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ સ્કિન મેળવવા માંગે છે. તેના માટે મોંઘા બ્યુટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ સ્કિનની સુંદરતા બહારથી વધારવાને બદલે સ્કિનને અંદરથી પોષણ મળે તે વાત પર ધ્યાન આપશો તો કંઈપણ કર્યા વિના સ્કિન પર કોરિયન ગ્લો દેખાશે. આ કામ કરવા માટે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. બસ રોજ આ 5 ફુડને આહારમાં સામેલ કરી લો.
આ 5 વસ્તુઓ એવી છે જેમાં સ્કિનને જરૂરી પોષકતત્વો ભરપુર માત્રામાં હોય છે. આ વસ્તુઓ ખાવાથી સ્કિન ગ્લો કરે છે, સ્કિન ડિટોક્સ થાય છે.
સ્કિન માટે બેસ્ટ ફુડ
આમળા - વિટામિન c થી ભરપુર વસ્તુઓ ત્વચામાં કોલેજન બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે સ્કિન કસાયેલી એટલે કે ટાઈટ દેખાય છે. સ્કિન માટે બેસ્ટ છે કે તમે રોજ સવારે ખાલી પેટ આમળાનું જ્યૂસ પીવો. તેનાથી શરીરના ટોક્સિન્સ બહાર નીકળી જાય છે.
અખરોટ - અખરોટ ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ અને વિટામિન ઈથી ભરપુર હોય છે. અખરોટ ત્વચામાં મોઈશ્ચર જાળવી રાખે છે અને સ્કિનની ડ્રાયનેસ દુર થાય છે. તેના માટે રોજ 2 અખરોટ પાણીમાં પલાળી દેવા અને સવારે પલાળેલા અખરોટ ખાવા.
દહીં - ગટ હેલ્થ અને સ્કિન બંને માટે ઘરનું દહીં બેસ્ટ છે. રોજ એક વાટકી દહીં ડાયટમાં સામેલ કરો. દહીં પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર હોય છે. જેનાથી પેટ સાફ રહે છે અને સ્કિન પણ ક્લીયર દેખાય છે.
ગાજર - બીટા કેરોટીન અને વિટામિન એથી ભરપુર ગાજર સ્કિન સેલ્સને રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. ગાજર ખાવાથી સ્કિન પર નેચરલ ચમક આવે છે. તમે ગાજરને સલાડમાં એડ કરી શકો છો અથવા તો જ્યુસ બનાવીને પી શકો છો.
ટમેટા - સ્કિન માટે રોજ આહારમાં ટમેટા પણ સામેલ કરો. ટમેટામાં લાઈકોપીન હોય છે જે સૂર્યના હાનિકારક યુવી કિરણોથી સ્કિનનું પ્રોટેક્શન કરે છે. ટમેટા ખાવાથી ઓપન પોર્સ, ટૈનિંગ જેવી સમસ્યા ઓછી કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
આ વસ્તુઓ સ્કિન માટે સુપરફુડ ગણાય છે. જો સ્કિન પર કાયમી ફેરફાર કરવો છે તો આ વસ્તુઓ રોજ ખાવાનું રાખો. એવું નહીં કે થોડા દિવસ વસ્તુઓ ખાધા પછી આદત છોડી દેવી. આ વસ્તુઓ નિયમિત ખાવાથી સ્કિન પર ફરક દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)