Lip Care: હોઠ નેચરલી પિંક રહેશે આ વસ્તુ લગાડવાથી, લિપ ટિંટ કે લિપસ્ટિકની પણ જરૂર નહીં પડે

Lip Care In Winter: યુવતીઓ ખાસ ધ્યાન રાખે છે કે તેના હોઠ કાળા ન પડે અને એકદમ ગુલાબી રહે. શિયાળા દરમિયાન હોઠની ત્વચા ગુલાબી અને સોફ્ટ રહે તે માટે શું કરવું જોઈએ આજે તમને જણાવી દઈએ.
Lip Care In Winter: દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે તેના હોઠ ગુલાબી અને મુલાયમ રહે. ખાસ કરીને યુવતીઓ પોતાના હોઠને ગુલાબી રાખવા માટે મોંઘી લિપસ્ટિક અને લિપ ટિંટનો ઉપયોગ પણ કરે છે. પરંતુ ઘણી વખત વારંવાર આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી હોઠ કાળા અને ડ્રાય થઈ જાય છે. જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન હોય તો આ ખબર તમારા માટે જ છે. આજે તમને હોઠને નેચરલી પિંક અને સુંદર બનાવવા માટેની ત્રણ સરળ રીત જણાવીએ. જો અત્યારથી જ તમે આ ટિપ્સ ફોલો કરવા લાગશો તો આખો શિયાળો તમારા હોઠ ફાટશે પણ નહીં અને એકદમ ગુલાબની પાંદડી જેવા ગુલાબી રહેશે. આ વસ્તુઓની મદદથી હોઠ ચમકદાર અને ગુલાબી દેખાશે.
બીટ
બીટ હોઠ માટે નેચરલ લિપ ટિંટની જેમ કામ કરે છે. તેમાં રહેલો નેચરલ રંગ હોઠને ગુલાબી બનાવે છે તેના માટે બીટને પીસી તેનો રસ કાઢી લેવો અને રોજ રાત્રે સુતા પહેલા આ રસ હોઠ પર લગાડી લો. 15 થી 20 મિનિટ પછી હુંફાળા પાણીથી હોઠ સાફ કરી લેવા. નિયમિત બીટનો રસ હોઠ પર લગાડશો એટલે થોડા જ દિવસોમાં તમને હોઠના રંગમાં ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
લીંબુ
લીંબુ અને મધની મદદથી પણ તમે હોઠને ગુલાબી અને સોફ્ટ બનાવી શકો છો. લીંબુમાં બ્લીચિંગ પ્રોપર્ટી હોય છે જે હોઠનો રંગ ગુલાબી કરવામાં મદદ કરે છે અને મધ હોઠને મોઈશ્ચર આપે છે તેનાથી હોઠ સોફ્ટ બની જાય છે. લીંબુના રસમાં મધ મિક્સ કરી મિશ્રણ તૈયાર કરો અને દિવસમાં એક વખત આ મિશ્રણને હોઠ પર લગાવો. 15 મિનિટ પછી હોઠ સાફ કરી લેવા.
નાળિયેર તેલ
હોઠ પર નાળિયેર તેલથી મસાજ કરવાથી પણ હોઠનો રંગ ગુલાબી થઇ શકે છે. નાળિયેર તેલ હોઠને પોષણ આપે છે અને તેને મુલાયમ બનાવવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી હોઠની ત્વચા મુલાયમ રહે છે અને ડ્રાઇનેસ દૂર થઈ જાય છે. રોજ રાત્રે સુતા પહેલા નાળિયેર તેલથી હોઠ પર મસાજ કરો. તમે દિવસે લિપ બામની જેમ પણ નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
આ ત્રણમાંથી કોઈ એક ઉપાય પણ અજમાવશો તો શિયાળા દરમિયાન તમારા હોઠ ફાટશે પણ નહીં અને એકદમ ગુલાબી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
