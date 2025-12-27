Cleaning Tips: ખાલી માસીચમાં આ વસ્તુ રાખી મુકી દો બાથરુમમાં, ક્યારેય નહીં આવે વાસ, ફ્રેશનર મુકવાની જરૂર નહીં પડે
Bathroom Bad Smell Removal: બાથરુમની સફાઈ રોજ થતી હોય તો પણ ઘણીવાર વાસ આવતી હોય છે, આ વાસનું કારણ ભેજ અને બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સમસ્યાને દુર કરવા માટે તમે માસીચ અને ચારકોલ પાવડરનો યુઝ કરી શકો છો.
Bathroom Bad Smell Removal: બાથરૂમનો ઉપયોગ દિવસમાં ઘણી વખત કરવામાં આવે છે. તેથી જ બાથરૂમની સાફ-સફાઈ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જો બાથરૂમની સફાઈ એક દિવસ પણ ન થાય તો વાસ આવવા લાગે છે. સાથે જ બાથરૂમમાં બેક્ટેરિયા પણ ઝડપથી વધવા લાગે છે. તેથી જ બાથરૂમની સફાઈ નિયમિત કરવી જરૂરી છે જેથી બેક્ટેરિયા અને ગંદકી દૂર થઈ શકે. જોકે ઘણી વખત બાથરૂમમાંથી વાસ દૂર કરવી મુશ્કેલ લાગે છે.
બાથરૂમ અને ટોયલેટ અટેચ હોય તો વાસ આવવાની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. બાથરૂમમાંથી આવતી વાસને દૂર કરવા માટે લોકો મોંઘા ફ્રેશનર કે કેમિકલ સ્પ્રેનો ઉપયોગ પણ કરે છે. જોકે ફ્રેશનર પર ખર્ચો કર્યા વિના તમે એક સરળ ટ્રીક અપનાવીને પણ બાથરૂમની વાસની તકલીફ દૂર કરી શકો છો. આ ટ્રીકમાં તમને ફક્ત એક માચીસની જરૂર પડશે. મોટાભાગના લોકો આ ટ્રીક વિશે જાણતા નથી. આજે તમને આ જોરદાર ટ્રીક જણાવીએ જેની મદદથી બાથરૂમમાંથી આવતી ગંદી વાસ દુર થઈ શકે છે.
માચીસની આ ટ્રીક વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે સાંભળવામાં આ વાત વિચિત્ર લાગી શકે છે પરંતુ તમે ટ્રાય કરશો તો તમે પણ માની જશો કે બાથરૂમની વાસ દૂર કરવા માટે માચીસ ઉપયોગી વસ્તુ છે. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો માચીસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે.
બાથરૂમની રોજ સફાઈ થતી હોય તો પણ ક્યારેક વાસ આવતી હોય તો સૌથી પહેલા બાથરૂમની એ જગ્યા શોધો જ્યાંથી વાસ વધારે આવતી હોય. તે જગ્યાએ બાકસની એક કે બે સળી સળગાવો. માચીસની સળગેલી સળીને બાથરૂમમાં જ રાખો. આમ કરવાથી બદબુ ઓછી થઈ જાય છે.
જો બાથરૂમમાંથી વધારે વાસ આવતી હોય તો તેના માટે માચીસનો અલગ રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. વાસ દૂર કરવા માટે માચીસની સાથે ચારકોલ પાવડરની પણ જરૂર પડશે. બાથરૂમમાંથી સૌથી વધુ વાસ આવતી હોય તે જગ્યાએ માચીસની ખાલી કરેલી ડબ્બી રાખો અને તેમાં ચારકોલ પાવડર અથવા ચારકોલ પાઉડરની પાંચ ગોળી રાખી દો. ત્યાર પછી માચીસને ખુલ્લું જ રાખો. ધ્યાન રાખવું કે માચીસ પલળે નહીં. જો તમે માચીસની ડબ્બી બંધ કરો તો તેની ઉપર સોયથી થોડા કાણાં કરી દેવા.
બાથરૂમમાં રાખેલો ચારકોલ પાવડર હવામાં રહેલો ભેજ, બદબુ અને બેક્ટેરિયાનો નાશ કરી નાખે છે. ચારકોલ પાવડર બાથરૂમમાં રાખવાથી બાથરૂમની હવા સાફ રહે છે અને ભેજ પણ થતો નથી. જેના કારણે બાથરૂમમાંથી વાસ પણ આવતી નથી.
