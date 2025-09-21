Prev
Dandruff: ડેન્ડ્રફથી છુટકારો મેળવવા ટ્રાય કરો દાદી-નાનીના આ 5 ઘરેલુ નુસખા

Dandruff Home Remedies: ઘણા લોકોને ડેન્ડ્રફ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. ડેન્ડ્રફ એટલો વધી જાય તે માથામાંથી રીતસર સફેદ પાવડર ખરવા લાગે. આ સ્થિતિને ઠીક કરવા માટે તમે દાદી-નાની આ ઘરેલુ ઉપાયો ટ્રાય કરી શકો છો. 
 

Dandruff Home Remedies: ઘણા લોકોને ડેન્ડ્રફની સમસ્યા વધારે ગંભીર હોય છે. અલગ અલગ શેમ્પૂ ટ્રાય કર્યા પછી પણ જિદ્દી ડેન્ડ્રફથી છુટકારો મળતો નથી. ડેન્ડ્રક વધી જાય તો તેના કારણે શરમજનક સ્થિતિમાં પણ મુકાવું પડે છે. ઘણા લોકોને તો ડેન્ડ્રફ એટલો બધો વધારે હોય છે કે માથામાં સતત ખંજવાળ આવે છે અને ઘણી વખત માથામાંથી રીતસર સફેદ ડેન્ડ્રફ ખરતો જોવા મળે છે. આ રીતે ડેન્ડ્રફ થઈ ગયો હોય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે દાદી નાનીના ઘરેલુ નુસખા અપનાવી શકાય છે. આજે તમને આવા જ કેટલાક નુસખા વિશે જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે ડેન્ડ્રફથી મુક્તિ મેળવી શકો છો. 

ડેન્ડ્રફ દૂર કરવાના ઉપાય 

1. ડેન્ડ્રફ થી છુટકારો મેળવવામાં દહી મદદગાર સાબિત થઈ શકે છે. વાળમાં મૂડથી લઈને છેડા સુધી દહીં સારી રીતે લગાવો અને અડધી કલાક રાખો. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી વાળ સાફ કરી લો. ડેન્ડ્રફ દૂર કરવાનો આ અસરકારક ઉપાય છે. 

2. વાળમાંથી ડેન્ડ્રફ ખતમ કરવા માટે વાળમાં ઈંડું પણ લગાડી શકાય છે. ઈંડા નો પીળો ભાગ અલગ કરીને જે સફેદ પાર્ટ હોય તેને વાળમાં સારી રીતે લગાવો અને એક કલાક સુધી રાખો. એક કલાક પછી વાળ ધોઈ લેવા. 

3. વાળ ના મૂડમાં જામેલો ડેન્ડ્રફ દૂર કરવા માટે નાળિયેર તેલ પણ ઉપયોગી છે. નાળિયેર તેલમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરો અને તેને બાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવી દસ મિનિટ મસાજ કરો. નાળિયેર તેલને એક કલાક સુધી વાળમાં રાખો અને પછી શેમ્પુ કરી લો. નાળિયેર તેલ ડેન્ડ્રફ ને પણ દૂર કરશે અને વાળને પણ પોષણ આપશે. 

4. છુટકારો મેળવવા માટે લીમડો પણ ઉપયોગી છે. વાળ શેમ્પુ કરવાના હોય ત્યારે કડવા લીમડાના પાનને પાણીમાં સારી રીતે ઉકાળો અને પછી લીમડાના પાણીથી વાળ ધોવાનું રાખો. તેનાથી સ્કેલ્પ ક્લીન પણ થશે અને ડેન્ડ્રફ પણ દૂર થશે. 

5. વિનેગરની મદદથી પણ ડેન્ડ્રફ થી છુટકારો મેળવી શકાય છે. વિનય ઘરને રૂની મદદથી વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો અને 30 મિનિટ સુધી રાખો. ત્યાર પછી શેમ્પુ કરી લો. આ રીતે કોઈપણ એક ઘરેલુ ઉપાય અપનાવીને તમે ડેન્ડ્રકથી મુક્તિ મેળવી શકો છો. આ ઘરેલુ ઉપાયોને નિયમિત કરવાથી ધીરે ધીરે ડેન્ડ્રફ ઓછો થઈ જાય છે.

